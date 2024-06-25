مودريتش يريد الاستمرار رغم الخيبة.. وارتياح إيطالي بعد ولادة عسيرة

يورو 2024

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مدن - قرر قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، مواصلة مسيرته الكروية عقب انتهاء بطولة أوروبا 2024.وقال مودريتش عقب التعادل المرير 1-1 مع المنتخب الإيطالي أول من أمس الاثنين: "لن أتوقف بشكل فوري. سأواصل اللعب لمدة أطول. لا أعلم المدة تحديدا بعد".ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب يشير إلى مسيرته مع ريال مدريد أم مع المنتخب الكرواتي، وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الإسباني يوم 30 حزيران (يونيو).وأهدر مودريتش ركلة جزاء أمام المنتخب الإيطالي في الدقيقة 54، ولكنه سجل هدفا بعدها بدقيقة ليمنح كرواتيا التقدم، ولكي يصبح أكبر لاعب يسجل في بطولة أوروبا.وكان يبدو أن المنتخب الكرواتي، وصيف مونديال 2018 وصاحب المركز الثالث في مونديال 2022، قام بما يكفي للتأهل لدور الـ16، ولكن المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، تعادل في الوقت القاتل بفضل هدف سجله ماتيا زاكانيي.هذا التعادل صعد بالمنتخب الإيطالي لدور الـ16 كوصيف للمجموعة الثانية بينما يتمسك المنتخب الكرواتي بأمل ضعيف للتأهل كواحد من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.وقال مودريتش: "كرة القدم كانت قاسية اليوم. لم أتمكن من مساعدة فريقي بالهدف الذي سجلته. من المحزن الخسارة بهذه الطريقة".وتابع: "في بعض الأحيان تجلب كرة القدم رضاء كبيرا وفرحة، وفي بعض الأحيان تجلب خيبة الأمل. أعتقد أنه غير عادل أن نودع البطولة بهذه الطريقة لأننا قاتلنا من أجل أمتنا منذ الدقيقة الأولى".وحقق مودريتش نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، ولكن ربما يضطر لإنهاء مسيرته المبهرة بدون التتويج بلقب مع منتخب بلاده.من جانبه، أقر مدرب منتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش، بأن الفريق "لم يكن محظوظا" في النسخة الحالية من بطولة أوروبا.ولم يعتذر داليتش عن الوضع الذي يمر به فريقه، وقال إنه أكمل بطولة فاشلة، وقال "سجلت ألبانيا في مرمانا في نهاية المباراة، وإيطاليا في الدقيقة 98.. لا يسعني إلا أن أهنئ لاعبي فريقي على القتال والإرادة والتضحية التي أظهروها. لكن الحقيقة هي أنها لم تكن بطولتنا. لقد أهدرنا ركلتي جزاء".وأوضح "استقبلنا هدفين في الوقت بدل الضائع. كان الوضع بين أيدينا وأنا أشعر بخيبة أمل من كل شيء. هذا فشل، لم نتأهل عن المجموعة".وأكد داليتش أن فريقه كان "جيدا" أمام إيطاليا، خصوصا في الشوط الأول، والذي في رأيه، كان من الجيد عدم تلقي أي هدف خلاله، وشدد "هذا ما لم نتمكن من فعله ضد إسبانيا وألبانيا. لا يسعني إلا أن أهنئ اللاعبين على كل ما قاتلوا من أجله".سباليتي غاضبمن ناحية ثانية، رد المدرب لوتشانو سباليتي بغضب شديد على ما اعتبره "السم القادم من كل حدب وصوب"، وذلك بعد تأهل المنتخب الإيطالي حامل اللقب إلى ثمن النهائي، معتبراً أن فريقه "استحق" العبور عن المجموعة الثانية التي شهدت فوزاً ثالثاً لإسبانيا.وحجزت إيطاليا مقعدها في ثمن النهائي كوصيفة للمجموعة بعدما جمعت أربع نقاط من ثلاث مباريات، وذلك بفضل جناح لاتسيو ماتيا زاكانيي الذي خطف التعادل أمام كرواتيا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.وتلتقي إيطاليا في ثمن النهائي يوم السبت مع سويسرا التي أنهت المجموعة الأولى في الوصافة خلف ألمانيا المضيفة بعدما كانت قاب قوسين أو أكثر من خطف الصدارة من "مانشافت"، قبل أن يدرك الأخير التعادل 1-1 الأحد في الوقت بدل الضائع عبر نيكلاس فولكروج.ورأى سباليتي أن "الجميع يحاول إخراجنا (من النهائيات القارية). لو كنت خائفاً لامتهنت وظيفة أخرى. لا جدوى من الخوف. لا أريد أن أكون قلقاً أكثر من اللازم أو أن أزيد ضغطاً إضافياً على كتفيّ أكبر من الذي يفرضه الناس علي".وواصل هجومه الشرس على منتقديه الذين زاد عددهم كثيراً بعد الخسارة في الجولة الثانية أمام إسبانيا 0-1 في لقاء هيمن عليه "لا روخا" بشكل تام ولولا الحارس جانلويجي دوناروما لكانت النتيجة كارثية على إيطاليا.وقال المدرب السابق لنابولي: "السم قادم من كل حدب وصوب"، منتقداً أيضاً اللاعبين على خلفية تسريب معلومات لوسائل الإعلام عن تكتيك 2-5-3 الذي اعتمده في اللقاء ضد كرواتيا لأن ذلك يشكل "نقطة ضعف لدى أولئك الذين يسربون الأشياء".وأضاف: "إذا كان هناك أشخاص يسربون أشياء، فهذا يضر بالمنتخب الوطني"، معتبراً أن فريقه يستحق التأهل لكنه وجه اللوم أيضاً للاعبين على بعض جوانب أدائهم، حيث بدوا راضين باللعب من أجل التعادل قبل أن يسجل لوكا مودريتش هدف التقدم لكرواتيا في الشوط الثاني، ليصبح أكبر هداف على الإطلاق في تاريخ النهائيات عن 38 عاماً.وقال المدرب البالغ 65 عاماً: "كنا نستحق التأهل الليلة، من حيث ما قدمناه هناك (في الملعب). بالتأكيد كنا ضعيفين بعض الشيء خلال فترات معينة ولم نلعب بأفضل مستوياتنا. من الناحية النفسية، في بعض الأحيان، يمكن أن تحدث هذه الأشياء (اللعب من أجل التعادل) من دون قصد.. تذهب إلى هناك وأنت تعلم أن التعادل يكفي، وتفعل الأشياء بطريقة خجولة بعض الشيء. منحناهم الفرص... لا أعرف لماذا حدث ذلك".وأشار سباليتي إلى أن لاعبيه شعروا أيضا بالضغط الذي تمارسه عليهم وسائل الإعلام والجماهير، مضيفا "كان من الصعب التأهل عن هذه المجموعة، أنتم (الصحفيون) قلتم لي إنها مجموعة الموت، أنا لم أقل أنها كذلك. إسبانيا رائعة، وكرواتيا ممتازة... عندما تتراجع عن الحد الأدنى من المعايير، كما حدث لنا في بعض الأحيان في الشوط الأول، فذلك لأننا نشعر بالضغط الناجم عن أهمية المباراة".وفي دوسلدورف، أثبتت إسبانيا مجدداً أنها من أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب بعدما أنهت المجموعة بانتصار ثالث توالياً، وذلك بتغلبها على ألبانيا بهدف سجله فيران توريس، في لقاء خاضه المدرب لويس دي لا فوينتي بتشكيلة رديفة.ودخلت إسبانيا اللقاء ضامنة تأهلها وصدارة المجموعة، ما سمح لدي لا فوينتي باجراء 10 تبديلات على تشكيلته الأساسية، من دون أن يمنعها ذلك من حصد العلامة الكاملة.لكن دي لا فوينتي شدد على ضرورة المحافظة على التركيز وعدم المبالغة في التفاؤل، قائلاً "الحلم لا يكلف شيئاً، لكننا بحاجة إلى إبقاء أقدامنا على الأرض. كل مباراة كانت متكافئة، لكن مرة أخرى حافظنا على شباك نظيفة ولدينا تسع نقاط".وأضاف: "علينا أن نبقى هادئين، لكننا نحلم بالتأكيد منذ البداية (بإحراز اللقب)"، معتبراً أنه "ما يزال لدينا مجال للتحسن لأننا نملك لاعبين استثنائيين لا يزال بإمكانهم تقديم المزيد".وشدد "نحن لا نكتفي بما فعلناه. نملك لاعبين طموحين حقاً. يمكننا التحسن في كل الجوانب".إلى ذلك، لعب خيسوس نافاس مباراة ألبانيا بالكامل مصابا، بعد تعرضه لتدخل قوي في الدقيقة الأولى من اللقاء، واعترف أنه لم يطلب التغيير لحماية زميله داني كارفاخال من خطر الإيقاف في مباراة ثمن النهائي.وقال نافاس: "تعرضت لكدمة قوية في القدم اليمنى منذ أول دقيقة. لعبت 90 دقيقة على هذا الحال، كان يجب علي الاستمرار، نحن فريق وينبغي بذل كل شيء من أجل الزملاء"، خلال تصريحات أدلى بها عقب اللقاء الذي أقيم في دوسلدورف أرينا.وتابع: "سأجري فحوصات بعد أن لعبت 90 دقيقة مصابا لأن كارباخال كان لديه بطاقة صفراء وأردت التحمل طيلة المباراة. هذا هو السر في تحقيق النجاح، بذل كل شيء".وأصبح نافاس أكبر لاعب إسباني يخوض نهائيات بطولة كبرى وعمره 38 عاما و216 يوما، بأداء بدني مرتفع حيث قطع 10.42 كلم في الجبهة اليمنى بسرعة قصوى بلغت 32.6 كلم في الساعة، خلال لقاء ألبانيا في دور المجموعات من يورو 2024.وخاض نافاس ثاني يطولة أوروبية، بعد مشاركته في التتويج بنسخة 2012 مع الجيل الذهبي لإسبانيا.وكسر اللاعب الرقم القياسي المسجل باسم أريتز أدوريز (35 عاما و137 يوما) في كأس أمم أوروبا، وأندوني زوبيزاريتا (34 عاما و243 يوما) في المونديال، كما بات أكبر لاعب يرتدي قميص إسبانيا في مباراة بأدوار نهائية من بطولة كبرى.في السياق ذاته، أعرب ميكل ميرينو عن سعادته بفوز إسبانيا الثالث في بطولة أوروبا، مؤكدا أنها حققت ما كان متوقعا منها أمام منتخب "صعب المراس" أزعج كرواتيا وإيطاليا، في حين لم يفضل أي خصم في دور الـ16، واعتبر أن المنتخب الإسباني جاهز للتغلب على أي منافس.وقال ميرينو: "ألبانيا فريق صعب الأمور للغاية على كرواتيا وإيطاليا. قد يبدو اسمه لبعض الناس وكأنه فريق أدنى، لكننا كنا نعلم أن الأمر لن يكون كذلك. كنا نحذر من مباراة صعبة وقد وجدناها كذلك".وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "إنهم يعرفون ما يلعبون عليه، إنهم يتميزون بالصلابة، ومع تعب الفريق في الشوط الثاني، تسببوا في أذى لنا. عندما لا تسيطر بشكل جيد على انتقال الكرة، يمكن أن يؤذيك. كان يجب أن نتحكم في الكرة أكثر ونحاصرهم في ملعبهم، لكن يجب أن نتمسك بالإيجابي، فهذا الفريق يعرف كيف يعاني في الأوقات الصعبة".وأشار ميرينو إلى أن إسبانيا قدمت قراءة جيدة للمباراة، حيث خلقت "حالات جيدة في الهجوم" و"صمدت عندما حان الوقت للدفاع".وبالنظر إلى ما هو قادم، لم يفكر ميرينو في أي خصم محدد، وقال: "نحن سعداء بالفوز في كل شيء. لا توجد أي تفضيلات على الإطلاق في من قد نواجهه. جميع المنافسين، كما أثبتت ألبانيا، سيكونون صعبين للغاية. إذا كنت تريد أن تكون الأفضل، فعليك أن تلعب ضد الأفضل ونحن مستعدون للتنافس ضد أي شخص".المجموعة الخامسةوبعدما ضمنت المنتخبات الكبرى الأخرى، على رأسها ألمانيا المضيفة وإيطاليا حاملة اللقب إضافة إلى فرنسا وهولندا وإنجلترا والبرتغال، تأهلها إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، تأمل بلجيكا ألا ترتدي ثياب الضحية الأكبر لدور المجموعات حين تخوض الجولة الأخيرة "الهيتشكوكية" لمنافسات المجموعة الخامسة اليوم.واستهلّت بلجيكا المجموعة بأسوأ طريقة بعد خسارتها أمام سلوفاكيا 0-1 في لقاء عجزت خلاله عن ترجمة الفرص التي حصلت عليها، لاسيما عبر روميلو لوكاكو، لكنها عوّضت في الجولة الثانية بفوزها على رومانيا 2-0.ويجد فريق المدرّب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو نفسه في موقف صعب الأربعاء حين يتواجه مع أوكرانيا في شتوتجارت، لا سيما أن المنتخبات الأربعة في المجموعة تملك ثلاث نقاط وأي منها قادر على نيل المركزين الأولين المؤهلين إلى ثمن النهائي، من دون الدخول في حسابات التأهل بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.وبعد الخروج من الدور الأول لمونديال قطر 2022، يسعى كيفن دي بروين ورفاقه في فريق "الشياطين الحمر" إلى التعويض وبلوغ ثمن النهائي.وسيتحقق هذا الأمر في حال تجنبوا الهزيمة أمام أوكرانيا، مع إمكانية تصدّر المجموعة أيضاً في حال الحصول على النقاط الثلاث في أول مواجهة على الإطلاق مع البلد المأزوم نتيجة الغزو الروسي المستمر منذ بداية عام 2022، وعدم فوز سلوفاكيا على رومانيا في المباراة المقامة في فرانكفورت.وبدا تيديسكو واثقاً بقدرات فريقه، قائلاً بعد الفوز على رومانيا بهدفي يوري تيليمانز والقائد دي بروين "لدينا قدر هائل من الإمكانات. دعونا نرى، المباراة الأخيرة ستكون صعبة"، مضيفا "نحن مرتاحون جدا بعد الفوز. كان من المهم جداً الحصول على النقاط الثلاث. بالنسبة لبقية البطولة، نشعر بالتحرر (من الضغط) ونحن سعداء".وأقر تيديسكو أنهم بحاجة إلى تطوير غريزة قتل نتيجة المباريات مبكرا، بعدما أهدروا مجموعة من الفرص أمام رومانيا على غرار المباراة ضد سلوفاكيا.وقال تيديسكو "الفارق هو أننا سجلنا هدفين (في المباراة الثانية) وفي الأولى لم نسجل أي هدف. بالطبع نحب المباراة الثانية أكثر".وأضاف "رومانيا تركت مساحات أكثر من سلوفاكيا. بالطبع أهدرنا فرصة أو اثنتين. سيكون من الأفضل أن نحسم المباراة مبكرا".وتابع "العقلية كانت جيدة. من المؤسف أن نرى نوعية الفرص التي صنعناها. لكن الأمر لم يكن سهلا أمام رومانيا".وعلى غرار بلجيكا، بدأت أوكرانيا مشوارها بالخسارة أمام رومانيا 0-3، لكنها استعادت توازنها في الجولة الثانية بعدما حولت تخلفها أمام سلوفاكيا إلى فوز 2-1 بفضل البديل رومان ياريمتشوك الذي سجل هدف النقاط الثلاث قبل 10 دقائق على النهاية.والفوز على بلجيكا سيكون مفتاح تأهل أوكرانيا إلى ثمن النهائي، فيما ستحل ثالثة في حال تعادلها تزامناً مع عدم انتهاء المباراة الثانية بالتعادل أيضاً.وستكون أوكرانيا خارج المنافسة تماماً إذا ترافقت خسارتها مع فوز أو تعادل سلوفاكيا.وعلق ياريمتشوك على مواجهة بلجيكا قائلاً لموقع الاتحاد القاري "يتوجب علينا القيام بشيء استثنائي للحصول على نقاط ضد فريق من هذا العيار. آمل حقاً أن يكون يوم أوكرانيا وليس بلجيكا. سيلعبون متحفزين جداً. هناك بعض الضغط عليهم ما يجعلهم يلعبون باندفاع أكبر وكرة قدم مفتوحة".ويعرف ياريمتشوك الكرة البلجيكية تماما، إذ يدافع حالياً عن ألوان كلوب بروج بعدما لعب سابقاً مع خنت من 2017 حتى 2021، وهو تطرق إلى ذلك بالقول "الدوري البلجيكي خطوة جيدة للاعبين الشبان. الكثير من المواهب الكبرى تأسست هناك. بفضل خنت، تم استدعائي للمنتخب الوطني وخضت كأس أوروبا 2020... أنا ممتن جداً لهم".وكما حال بلجيكا، ستكون رومانيا بحاجة إلى التعادل للتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة منذ 24 عاماً، فيما ستتأهل سلوفاكيا في حال فوزها.وإذا انتهت المباراتان من دون فائز، ستتأهل رومانيا أولى أمام بلجيكا بسبب نتيجة المواجهة المباشرة بينهما، فيما ستكون سلوفاكيا ثالثة أمام أوكرانيا.المجموعة السادسةوفي المجموعة السادسة التي حجزت البرتغال بطاقتها الأولى بفوزها في الجولة الأولى على تشيكيا 2-1 بفضل هدف في الوقت القاتل لفرانسيسكو كونسيساو بعد ثوانٍ على دخوله أرض الملعب، ثم على تركيا بثلاثية نظيفة، تتقارع تركيا وتشيكيا وجورجيا على البطاقة الثانية.وتتواجه تركيا مع تشيكيا اليوم في هامبورج في إعادة لدور المجموعات خلال نسختي 2008 و2012 حين فازت الأولى في المناسبتين 3-2 و2-0 توالياً.ونتيجة فوزها افتتاحاً على جورجيا 3-1، تحتل تركيا المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيكيا وجورجيا التي ستكون في مهمة شاقة أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي الضامن أيضاً صدارته.وسيكون التعادل كافياً لتركيا لضمان الوصافة، فيما ستفشل في التأهل بحال خسارتها وفوز جورجيا على البرتغال.أما بالنسبة لتشيكيا، لن يكون الفوز على تركيا كافياً لنيل الوصافة والتأهل من دون الدخول في حسابات المركز الثالث، إذ يجب أن يترافق ذلك مع عدم فوز جورجيا على البرتغال.وفي حال فوز تشيكيا وجورجيا، سيُحتكم إلى فارق الأهداف ما يليه من شروط فك التعادل، لأن المنتخبين تعادلا في مواجهتهما المباشرة 1-1.وستضمن جورجيا الوصافة في حال حصولها على النقاط الثلاث وفوز تشيكيا على تركيا، شرط أن يكون فارق الأهداف لصالحها أو ما يتبعه من شروط فك التعادل (الأهداف المسجلة، اللعب النظيف، التصنيف). -(وكالات)