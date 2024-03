مودريك يلتزم بوعده ويهدي مشجعا جهاز هاتف جديد

ظهر ميخايلو مودريك اللاعب الاوكراني لنادي تشيلسي بأنه شخص يلتزم بكلمته وبوعوده، وكان الدليل احد المشجعين الذي تلقى هاتفاً جديداً من طراز "آي فون".

ففي شهر تشرين الاول الفائت، دار حديث قصير بين اللاعب وأحد المشجعين اذ اعتبر الاول ان كثرة الصور والفيديوهات التي يأخذها باتت تحتل مساحة كبيرة من هاتف المشجع الوفي وتهدد باستهلاك قدرة التخزين بالكامل، وقال: سأضطر الى شراء هاتف جديد لك.



وقبل ايام، خلال مشاركة مودريك مع منتخب بلاده في تصفيات دوري امم اوروبا، لاحظ اللاعب الاوكراني مشجعه منتظراً كالعادة لاخذ الصور، فقال له: لدي مفاجأة لك، واخرج من حقيبته هاتف "آي فون" جديد واعطاه اياه، وقدّر المشجع هذه المبادرة كثيراً وقال: "رجل يلتزم كلمته" شكراً لك، قبل ان يصعد مودريك الى الباص ويغادر.

In October 2023, Mudryk told a loyal Ukraine fan who covers the national team online 'I'll have to buy you a new phone because your storage is full of videos of me!'



