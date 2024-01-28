موريتانيا تتطلع لمواصلة مشوارها التاريخي أمام الرأس الأخضر

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مدن - يطمح منتخب موريتانيا في مواصلة رحلته التاريخية في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج، عبرالمواجهة الصعبة التي تجمعه بمنتخب الرأس الأخضر اليوم الاثنين في دور الستة عشر.وصعد منتخب موريتانيا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن حقق الفوز الأول في تاريخه أيضا في كأس أمم أفريقيا، في الوقت الذي يسعى فيه منتخب الرأس الأخضر للبناء على النتائج الرائعة التي حققها في دور المجموعات.واستهل منتخب موريتانيا مسيرته بالخسارة أمام بوركينا فاسو بهدف ثم أمام أنجولا 2-3، قبل الفوز على الجزائر لينهي مشواره في المجموعة الرابعة في المركز الثالث بثلاث نقاط.وتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية التي ضمت منتخبين فازا فيما بينهما باللقب القاري 12 مرة من قبل.وبدأ منتخب الرأس الأخضر مشواره بفوز مثير ومفاجئ على غانا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولة القارية، بهدفين مقابل هدف بعدما خطف جاري رودريجيز هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، وهو الهدف الذي لعب دورا كبيرا في النهاية في إقصاء غانا من دور المجموعات.وفي الجولة الثانية فاز منتخب الرأس الأخضر على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد قبل أن ينهي مشواره في دورالمجموعات بفرض التعادل بهدفين لمثلهما على منتخب مصر البطل القياسي لأفريقيا برصيد سبعة ألقاب.ويعيش منتخب "المرابطون" حالة معنوية عالية بعد تحقيق الانتصار الأول في البطولة القارية بفوز تاريخي على الجزائر بهدف محمد ديلاهي يالي، حيث مهد هذا الفوز الطريق نحو حصد بطاقة العبور لدور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه.وخاض المنتخب الموريتاني، الذي يتواجد في المركز الـ105 عالميا والـ22 أفريقيا في التصنيف الأخير للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تسع مباريات في أمم أفريقيا، حقق خلالها انتصار وحيد مقابل تعادلين، فيما تكبد ست هزائم، وأحرز لاعبوه أربعة أهداف في حين استقبلت شباكه 15 هدفا.وسبق لمنتخب الرأس الأخضر المشاركة في ثلاث نسخ من قبل في كأس أمم أفريقيا، الأعوام 2013 و2015 و2021، لكن تبقى مشاركته الأولى هي الأفضل حينما بلغ دور الثمانية عندما كانت البطولة تضم 16 فريقا فقط، ثم خرج من دور المجموعات في مشاركته الثانية عام 2015 قبل أن يبلغ دور الستة عشر في مشاركته الأخيرة بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24.وخاض منتخب الرأس الأخضر 14 مباراة من قبل في كأس أمم أفريقيا حيث حقق أربعة انتصارات مقابل سبعة تعادلات و3 هزائم، محرزا 13 هدفا مقابل 12 هدفا هزت شباكه.وتصب المواجهات المباشرة في صالح منتخب الرأس الأخضر حيث فاز خمس مرات مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم خلال 11 مباراة سابقة جمعته بنظيره الموريتاني.من جهة ثانية، وبعدما صعدت إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بشق الأنفس، تصطدم ساحل العاج المضيفة المترنحة بالسنغال القوية والمرشحة للاحتفاظ بلقبها على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو اليوم أيضا.ويدخل منتخبا ساحل العاج والسنغال المباراة على طرفي نقيض لناحية النتائج، الأداء والاستقرار، فالأولى المتوجة مرتين في 1992 و2015، تأهلت كأسوأ منتخب يحتل المركز الثالث.قدّم "الفيلة" أداءً كارثيا بالبطولة. استهلت ساحل العاج مغامرتها بفوز على غينيا بيساو 2-0، قبل أن تخسر أمام نيجيريا 0-1 ثم برباعية مذلّة أمام غينيا الاستوائية، ما وضعهم على أعتاب الخروج، قبل أنّ تخدمها في شكل غير متوقع نتائج المنتخبات الأخرى.وبرصيد ثلاث نقاط، انتظرت هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.وأدت هذه النتائج الكارثية لقرار الاتحاد العاجي الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي جاسيه بسبب "نتائج غير كافية". -(وكالات)