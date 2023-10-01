مورينيو يرفض أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم من السعودية

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي لكرة القدم، أنه رفض عرضا فلكيا خلال الصيف الماضي، من أجل البقاء مع فريق "الذئاب" هذا الموسم.وأقر جوزيه مورينيو، بعد الهزيمة أمام جنوى (1-4) يوم الخميس الماضي، بأنه يقضي "أسوأ" انطلاقة موسم له، ولفريق روما، حيث حقق انتصارا واحدا فقط في 6 مباريات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 5 نقاط.وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:"هذا صحيح، البداية الحالية هي الأسوأ في تاريخ روما وكذلك الأسوأ لي كمدرب خلال مسيرتي بأكملها".وأضاف:"ولكن ما هو صحيح أيضا أن روما لم يسبق له التأهل إلى نهائيين أوروبيين متتاليين من قبل في تاريخه".وصرح جوزيه مورينيو، قبل مباراته أمام فروسينوني، اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة للدوري، إنه مستمر في مهمته مع روما رغم تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.وقال مورينيو في تصريحات صحفية:" "لقد تلقيت أكبر عرض لمدرب في تاريخ كرة القدم".ووفقا للصحفي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فإن نادي الهلال السعودي قد عرض على مورينيو راتباً قدره 30 مليون يورو سنويا صاف، ولكن المدرب الإيطالي رفض العرض.وأضاف "السبيشال وان":" قررت رفض العرض لأنني أخبرت مجلس إدارة روما والمشجعين واللاعبين أنني سأبقى. لقد أعطيتهم كلمتي".وأشار جوزيه مورينيو (60 عاما): "مستمر مع فريق روما حتى يوم 30 يونيو 2024، وأنا أقاتل من أجل الفريق ولم تطلب مني إدارة النادي الرحيل.. أنا مستمر في القتال ولست خائفا".-وكالات