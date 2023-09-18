موقعة صعبة لسان جيرمان أمام دورتموند.. ومهمة سهلة لحامل اللقب

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مدن- تنطلق اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسط مشاركة مزدحمة من أندية كبيرة، هدفها الوصول إلى أبعد حد ممكن.وكان مانشستر سيتي قد أحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بفوزه في المباراة النهائية في اسطنبول، على إنتر ميلان بهدف وحيد أحرزه لاعب الوسط الإسباني رودري، علما بأن المباراة النهائية للموسم الحالي، ستقام على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن.المجموعة الخامسةستستحضر مباراة فينورد وسلتيك، أفضل ذكريات الفريق الهولندي، كونها المباراة الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في نهائي البطولة العام 1970، عندما فاز فينورد 2-1 ليجرز لقبه الوحيد في البطولة.وقال مدرب فينورد أرني سلوت عن منافسه: "سلتيك ناد كبير. لم ألعب من قبل ضد فريق اسكتلندي في أوروبا، لكنه سيشكل تحديًا حقيقيًا بالنسبة لنا".وفي المجموعة ذاتها، يبحث لاتسيو وأتلتيكو مدريد عن العودة لنغمة الانتصارات، عقب خسارتهما في المرحلة الأخيرة ببطولة الدوري في بلديهما يوم السبت الماضي.وخسر لاتسيو 1-3 أمام مضيفه يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بينما جاء سقوط أتلتيكو مدويا بخسارته 0-3 أمام مضيفه فالنسيا بالدوري الإسباني.وستكون هذه هي المباراة الأولى بين الفريقين بدوري الأبطال، لكنها الخامسة في تاريخ لقاءاتهما بمختلف المسابقات الأوروبية، حيث فاز أتلتيكو في مواجهتين مقابل انتصار وحيد للاتسيو وفرض التعادل نفسه على اللقاء الرابع.ولم يتقابل الفريقان الفرق وجهاً لوجه في أوروبا منذ العام 2012، لكن ذلك اللقاء يحمل ذكريات جميلة لمدرب أتلتيكو دييجو سيميوني، الذي كان تولى زمام الأمور قبل شهرين فقط، لكن في أول مباراة أوروبية له قاد فريقه إلى انتصارات على أرضه وخارجها ضمن مسابقة الدوري الأوروبي، ضد الفريق الإيطالي الذي فاز معه بثنائية كأس إيطاليا كلاعب في الموسم 1999-2000.المجموعة السادسةوستكون الأنظار موجهة اليوم إلى منافسات المجموعة الحديدية السادسة، حيث يستضيف ميلان الذي وصل إلى نصف نهائي المسابقة الموسم الماضي، منافسه العائد بعد غياب طويل، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.وسيأمل وجها مألوفا بالنسبة لجماهير "سان سيرو"، في المشاركة بهذه المباراة، رغم معاناته من الإصابة، وهو لاعب وسط نيوكاسل ساندرو تونالي الذي لعب دورا كبيرا في نهضة ميلان خلال العامين الماضيين.ويطمح ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية فوزا بدوري الأبطال برصيد سبعة ألقاب، لاستعادة اتزانه بعد خسارته القاسية 1-5 أمام جاره إنتر في "ديربي الغضب"، ضمن الدوري الإيطالي السبت الماضي.وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي الذي قاد الفريق الى نصف نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي قبل الخسارة أمام إنتر بالذات، ما رفع عدد الهزائم المتتالية أمام الأخير إلى خمس: "نضجنا مع كل فوز والآن يتوجب علينا التعلم من الخسارة الثقيلة، لن تكون هناك تداعيات لأننا فريق ناضج. لا توجد أي مشاكل ذهنية".ولن تكون مهمة ميلان سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لمصالحة جماهيره هو الآخر بعد انطلاقته المتواضعة في "البريمير ليج" هذا الموسم.ويتواجد نيوكاسل في المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي حاليا برصيد ست نقاط من خمسة لقاءات، علما بأنه حقق فوزا صعبا على برينتفورد بهدف نظيف في ظهوره الأخير بالبطولة المحلية قبل خوض المعترك الأوروبي.وأمضى نيوكاسل خلال العقدين الماضيين وقته يصارع في دوري المستوى الثاني الإنجليزي (تشامبيونشيب) أكثر من التفكير بمواجهة نخبة الأندية الأوروبية، لكنه يهدف الآن الى السير على خطى مانشستر سيتي من خلال تحويل الدعم السعودي إلى مجد على الصعيدين المحلي والخارجي.عندما اقتحم المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز في أول موسم كامل له منذ انتقال 80 بالمائة من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بدا مشروع نيوكاسل متسارعاً أكثر مما كان متوقعاً.لكن المراحل الأولى من الموسم الجديد أعادت فريق المدرب إدي هاو إلى أرض الواقع بعض الشيء، إذ مني بخسائر متتالية ضد مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون قبل أن يستعيد توازنه بفوز غير مقنع على برنتفورد 1-0 السبت.ومقارنة بالانفاق السعودي الهائل هذا الصيف من أجل استقطاب نجوم العيار الثقيل الى الدوري المحلي، بدا نيوكاسل متحفظاً في سوق الانتقالات بسبب ضغوط الالتزام باللعب المالي النظيف.واكتفى نيوكاسل هذا الصيف بالمركز السابع فقط من حيث ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً في سوق الانتقالات الصيفية، وانحصرت صفقاته بضم هارفي بارنز وتينو ليفرامنتو من ليستر سيتي الهابط إلى المستوى الإنجليزي الثاني وساوثمبتون توالياً، وتونالي من ميلان.ويدرك الفريقان الحاجة إلى بداية جيدة في المجموعة السادسة، ومما لا شك فيه أن جماهير نيوكاسل حلمت لأعوام طويلة بليالي الأبطال الساحرة التي بدت شيئاً من الخيال خلال 14 عاماً تحت قيادة المالك السابق مايك أشلي.ولا يشعر المدرب إيدي هاو بهيبة مواجهة فريق من عيار وقيمة ميلان على الساحة الأوروبية في أول مشاركة له في دوري الأبطال، لأنه يعتقد أن فريقه معتاد على المنافسة على مستوى أعلى بسبب متطلبات الدوري الممتاز.وقال بهذا الصدد: "بصراحة، لا أرى أن هناك فارقاً كبيراً. أنت تستعد ضد فرق من أوروبا وليس إنجلترا، (لكن) بالنسبة لي، الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم"، مضيفاً "أعتقد لأسباب مختلفة أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري مذهل وأعشق أن أكون جزءاً منه. الآن، نحن ذاهبون إلى أوروبا، إنها مسابقة مختلفة وتحديات مختلفة، لكنها ما تزال كرة القدم".صحيح أن مانشستر سيتي احتاج إلى 12 محاولة كي يفوز أخيراً بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن أبطال إنجلترا كانوا حاضرين دائماً بقوة منذ التأهل لأول مرة تحت الملكية الإماراتية العام 2011.وهذا ما يصبو إليه نيوكاسل لكن عليه التعامل مع التحدي كل خطوة على حدة بدءاً من زيارته الى "سان سيرو" اليوم.وتحت قيادة المدرب لويس إنريكي وبدون ليونيل ميسي ونيمار لكن بحضور كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وماركو أسينسيو، يستهدف باريس سان جيرمان تحقيق الحلم الذي لطالمه تمناه. ويلعب أولى مبارياته على أرضه في "حديقة الأمراء"، لكنها ستكون مواجهة قوية مع بروسيا دورتموند الذي خسر جهود جود بيلينجهام، ضمن منافسات المجموعة نفسها.وكان سان جيرمان قريبا من رفع هذه الكأس في الموسم 2019-2020، عندما أزاح دورتموند عن طريقه في دور الـ16 قبل وصوله إلى النهائي الذي خسره أمام بارين ميونخ بهدف نظيف.وبدت واضحة معاناة سان جيرمان من فقدان نجومه، حيث قدم بداية متواضعة للغاية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويحتل المركز الخامس بالمسابقة برصيد ثماني نقاط من خمس لقاءات.وأثار سان جيرمان قلق جماهيره عقب خسارته 2-3 أمام ضيفه نيس في لقائه الأخير بالدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي، ليتلقى هزيمته الأولى في البطولة هذا الموسم.ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة لدورتموند، الذي يحتل المركز السابع بالدوري الألماني حاليا، بعدما حصد ثماني نقاط فقط في لقاءاته الأربعة الأولى.ومن المؤكّد أن الخسارة أو حتى التعادل اليوم، سيزيد الضغط على إنريكي الذي اشتكى من مشاكل في خط وسطه بالقول: "في الوسط، واجهنا مواقف سيئة لكن مهمتي تقتضي بأن أصلح ذلك".وتابع: "لدي فريق حيث يسجّل فيه جميع لاعبي خط الهجوم. مبابي يواصل التسجيل (ثنائية أمام نيس) وهذا في حمضه النووي، لكن الآخرين سيسجلون أيضاً".ويدرك إنريكي أن هامش الخطأ ضيّق جداً في مجموعة تضم ميلان ونيوكاسل، فيما أقرّ رئيس دورتموند هانز يواكيم فاتسكه بعد القرعة "أنها مجموعة صعبة للغاية، لن نخفي ذلك، ولكن مهلاً، نحن نتحمل ذلك. نحن نعرف كيف نذهب الى أبعد من ذلك، الأمر صعب للغاية بلا شك. إنهم ثلاثة منافسين كبار. ستكون مجموعة متقاربة للغاية".ويملك ديمبيلي مهاجم سان جيرمان الجديد، فرصة مثالية لإسكات الانتقادات، عندما يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند.ديمبيلي ليس هدافاً بالفطرة، والمباراة الأخيرة ضد نيس في الدوري الفرنسي دليل على ذلك عندما خسر سان جيرمان، وأهدر جناح برشلونة الإسباني السابق فرصتين سانحتين.في الأولى، تواجه مع الحارس البولندي مارتشين بولكا فحلّقت الكرة عالياً، وبعدها بدقائق سدّد كرة برعونة إثر تمريرة من البرتغالي غونسالو راموس.وبعد مشاركته في مواجهات تولوز، لنس، ليون ونيس، لم يسجّل ديمبيليه أو يمرّر كرة حاسمة، رغم ان احدى عرضياته التي ارتدت من الحارس ساهمت بهدف المغربي أشرف حكيمي ضد ليون (4-1).ومنذ مروره مع دورتموند في الموسم 2017 والانتقادات تلاحق "ديمبوز" حيال نجاعته التهديفية، على الأقل بعد أن تكون الكرة بين قدميه الماهرتين.بعد بزوغ نجمه في صفوف رين المحلي، نجح ابن النورماندي خلال مشواره القصير في البوندسليجا. لكن في 2017، قال صاحب المراوغات المتمايلة "أريد تحسين نجاعتي أمام المرمى في اللمسات الأخيرة وألا أفقد الكرة بغباء".آنذاك، كان عثمان بعمر التاسعة عشرة، لكنه اكتسب خبرة سبع سنوات إضافية غاب عن جزء كبير منها بسبب الاصابات المتلاحقة التي بلغت 15 آخرها في شباط (فبراير) الماضي في عضلات فخذه.خلال تلك الفترة، أحرز كأس العالم 2018 مع فرنسا، لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات مع الكاتالوني، قبل أن يخوض تحدياً جديداً مع باريس سان جيرمان.دولياً، لم يسجّل سوى 4 أهداف في 39 مباراة، وفي برشلونة هزّ الشباك 40 مرة في 185 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وخلالها لعب 43 كرة حاسمة.أكان على الجهة اليسرى أم اليمنى، يشكّل ابن السادسة والعشرين حالة رعب لدفاع الخصوم. يمكن لمراوغاته المدمّرة التسبّب بدوار مزعج لمراقبيه المدافعين. بيد انه مع وصوله إلى مشارف منطقة الجزاء، تتراجع فاعليته بشكل ملحوظ.مع رحيل ميسي ونيمار، سيكون سان جيرمان بأمس الحاجة لديمبيلي وباقي اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية، على غرار راندال كولو مواني، راموس زأسنسيو، للدفاع عن لقب الدوري والذهاب إلى أبعد حد ممكن في المسابقة القارية الأولى.في الجهة المقابلة، وبعدما كان ينبض بالحيوية والروح القتالية في الأيام الأخيرة من الموسم الماضي حتى المرحلة الختامية من الدوري الألماني الذي أفلت لقبه من فريقه في الثواني الأخيرة، يعاني المهاجم العاجي سيباستيان هالر في بداية الموسم الجديد لإيجاد وتيرته، في صورة تعكس الحالة التي يمر بها بوروسيا دورتموند.وعشية المواجهة المرتقبة أمام سان جيرمان، يبدو هالر بعيداً كل البعد عما أظهره منذ شفائه من مرض السرطان.وعاد هالر الى ملاعب الدوري الألماني في كانون الثاني (يناير)، وأداؤه كان بمثابة "معجزة بحتة" بحسب تصنيف مدربه إدين ترزيتش.قدم العاجي إلى دورتموند في صيف العام 2022، من أجل تعويض رحيل الهداف النرويجي إرلينج هالاند الى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن بدايته مع فريقه الجديد تأجلت بعد اكتشاف إصابته بسرطان الخصية.وبعد عمليتين جراحيتين وأربع جلسات من العلاج الكيميائي، عاد ابن الـ29 عاماً إلى الملاعب التي غاب عنها طيلة ستة أشهر، وبدا متعطشاً لترك بصمته مع فريقه الجديد لدرجة أنه سجل تسعة أهداف في 19 مباراة خاضها في الدوري بعد عودته في منتصف كانون الثاني (يناير)، ما جعله هداف الفريق بالتشارك مع يوليان براندت والهولندي دونييل مالين.كان مشوار لاعب أياكس الهولندي السابق مثالياً حتى المرحلة الختامية الكارثية التي أهدر خلالها ركلة جزاء أمام ماينتس حين كان الأخير متقدماً 1-0 في لقاء انتهى 2-2، ما سمح لبايرن ميونيخ بانتزاع لقبه الحادي عشر توالياً بفارق الأهداف عن دورتموند نتيجة فوزه الختامي على كولن 2-1.ويبدو أن صدمة نهاية الموسم الماضي تركت أثرها على دورتموند الذي بدأ الموسم الجديد بفوزين وتعادلين في أربع مباريات.صحيح أن الأرقام ليست سيئة، لكن المضمون كان مقلقاً لأن فريق ترزيتش بدا مهزوزاً إن كان في الفوز على كولن 1-0 أو التعادل مع بوخوم (1-1) والوافد الجديد هايدنهايم (2-2) أو حتى الفوز على فرايبورغ السبت 4-2.وشارك هالر أساسياً في المراحل الأربع الأولى من الدوري، لكنه بدا غائباً على صعيد تهديد مرمى الخصوم نتيجة غياب التمويل من خط الوسط بعد خسارة جهود الإنجليزي جود بيلينجهام لصالح ريال مدريد الإسباني هذا الصيف والبرتغالي رفاييل جيريرو للغريم بايرن ميونيخ.والنتيجة كانت فشل هالر في تسجيل أي هدف أو حتى تمرير أي كرة حاسمة، ما جعل صحيفة "كيكر" الرياضية تمنحه أسوأ معدل تقييمي بين زملائه في المراحل الأربع الأولى بمنحه 5 نقاط من أصل 6 (الأفضل يحصل على نقطة والأسوأ على ست).وبما أنه سيغيب عن الفريق مطلع العام المقبل من أجل مشاركته المتوقعة مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضها بين 13 كانون الثاني (يناير) و11 شباط (فبراير)، قرّر دورتموند استباق الأمور بالتعاقد مع الدولي الألماني نيكلاس فولكروج الذي "تأقلم سريعاً ومرّر كرة حاسمة وكان له فرصة على المرمى بتسديدة من 20 متراً" وفق مدربه ترزيتش بعد الفوز على فرايبورج، مضيفاً: "لقد فاز ببعض المبارزات الهوائية. كان جيداً جداً".هذا التقييم يزيد الضغط على هالر الذي يجد نفسه في منافسة على مركز رأس الحربة مع الوافد الجديد، لكن من المتوقع أن يحتفظ، أقله حتى الآن، بمركزه الأساسي بدءاً من الزيارة الى معقل سان جيرمان، لا سيما أن فولكروج عائد للتو من إصابة.ويبدو أن ترزيتش لم يحسم أمره بالنسبة للقاء نادي العاصمة الفرنسية في ما يخص الوافد الجديد، قائلاً "سنرى كيف سيكون رد فعله تجاه عبء العمل" في التمارين، وذلك لتقرير ما إذا كان سيمنحه أكثر من زمن نصف الساعة الذي خاضه ضد فرايبورج، في طريقه كي يكون ربما الخيار الأساسي في تشكيلة الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.المجموعة السابعةتنفس مانشستر سيتي الإنجليزي الصعداء، بعد أن ظل كأس دوري أبطال أوروبا مستعصيا عليه في النسخ الماضية، واختتم الموسم الماضي بتحقيق ثلاثية تاريخية وهيمن على كل الألقاب سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، كما حقق المدرب بيب جوارديولا إنجاز الفوز بالتشامبيونز ليج خارج برشلونة وبدون ميسي.ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه اليوم من ملعب الاتحاد، أمام النجم الأحمر الصربي، في مجموعة يكملها يونج بويز السويسري ولايبزج الألماني. بالتالي سيكون أبناء جوارديولا الأوفر حظا لبلوغ ثمن النهائي، خصوصا مع انضمام الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ويوسكو جفارديول.وكان إيرلينج هالاند هداف المسابقة الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا، وتم تكريمه على إنجازاته بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكن جوارديولا لن يمنح مهاجمه النرويجي فرصة للتنفس، وقال هالاند: "سيكون أكثر صرامة معي بالتأكيد، وأنا أحب ذلك. أريده أن يتحداني".وأصبح هالاند الموسم الماضي، أصغر وأسرع لاعب يصل إلى 35 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.من ناحية ثانية، ستعيد المواجهة مع لايبزج، الألمانية الكثير من الذكريات لفابيان لوستينبيرجر، الذي قضى 12 عامًا مع هيرتا برلين قبل الانضمام إلى يونج بويز في العام 2019.وكان اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا قائد الفريق السويسري عندما تغلب على ليفركوزن ذهابًا وإيابًا في الدوري الأوروبي خلال العام 2021.وفاز يونج بويز بمباراة واحدة على أرضه في كل من حملتيه السابقتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كلاهما بنتيجة 2-1، ضد يوفنتوس في 2018-2019، ومانشستر يونايتد في 2021-2022.المجموعة الثامنةيعود تركيز برشلونة على دوري أبطال أوروبا، بعد أن نجح في اجتياز مرحلة المجموعات كل عام منذ الموسم 2001-2002، باستثناء الموسمين الماضيين.وأضاف برشلونة العديد من الأسماء البارزة إلى صفوفه في سعيه لتجنب الخروج من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي.البداية ستكون في المجموعة الثامنة أمام الوافد الجديد أنتويرب البلجيكي، والذي يدربه لاعب خط وسط البلوجرانا السابق مارك فان بومل، الفائز مع برشلونة إلى جانب المدرب الحالي تشافي هيرنانديز بلقب دوري الأبطال في العام 2006، وعن ذلك قال المدرب الهولندي: "العودة إلى برشلونة.. لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة. ستكون مواجهة جميلة".وكان أنتويرب آخر فريق بلجيكي يصل إلى نهائي مسابقة أوروبية، وحدث ذلك في بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس العام 1993.وضمن المجموعة ذاتها، ليس لدى مدرب شاختار باتريك فان ليوين أي أوهام بشأن مدى صعوبة هذه المجموعة بالنسبة لبطل الدوري الأوكراني، ما يجعل مواجهته مع بورتو مهمة إذا أراد تجنب الخروج السادس على التوالي من دور المجموعات.وقال فان ليوين: "جميع الفرق ترغب في لعب كرة القدم وعلينا أن نجد الفرص المتاحة لنا. برشلونة وبورتو هما على الأرجح المرشحان في المجموعة، لذلك سيتطلب الأمر الكثير من الطاقة والتركيز من لاعبينا".ولم يحقق شاختار فوز في مواجهاته الستة السابقة مع بورتو على الصعيد الأوروبي (3 تعادلات و3 هزائم). -(وكالات)