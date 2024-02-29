موناكو يستقبل باريس سان جيرمان في "كلاسيكو فرنسا"

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تنطلق مباريات الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بإقامة مباراة القمة التي تجمع بين موناكو وضيفه باريس سان جيرمان "حامل لقب المسابقة" عند الساعة 11 من مساء اليوم في ملعب "لويس الثاني".وتجمع المواجهة "المتصدر" باريس سان جيرمان، مع موناكو صاحب المركز الثالث، في واحدة من المباريات التي من المتوقع أن تشهد متعة كبيرة كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الأخيرة، كما يحتل باريس الصدارة برصيد 54 نقطة، فيما يحتل موناكو المركز الثالث برصيد 41 نقطة.وقد تشهد المواجهة الظهور الأخير لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب فريقه السابق موناكو، حيث ظهر في "لويس الثاني" للمرة الأولى في العام 2017، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في العام نفسه، ليبدأ قصة كبيرة مع الفريق الباريسي تكتب سطورها الأخيرة، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بنهاية الموسم الحالي.ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة مدربه لويس إنريكي، إلى تجاوز تعادله في الجولة الماضية مع رين 1-1، وتحقيق فوز من شأنه أن يرفع أسهمه في التتويج بلقب الدوري.من جانبه، يسعى موناكو إلى تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن ترفع أسهمه في الحصول على المركز الثاني، في منافسة مع بريست الذي يحتله برصيد 43 نقطة.وسيواجه بريست في المباراة التي ستقام يوم بعد غد، ضيفه لوهافر، وتبدو المهمة سهلة أمامه من أجل الحفاظ على المركز الثاني، رغم محاولات موناكو لمزاحمته عليه. وأثبت بريست أنه مفاجأة الموسم الحالي، بعدما حقق 12 فوزا الموسم الحالي حتى الآن، كما أنه تعادل مع باريس سان جيرمان حامل اللقب 2-2 الشهر الماضي.وفي مباراة أخرى في الجولة نفسها، يواجه نيس مضيفه تولوز، ويهدف إلى استعادة المركز الثاني، بشرط تعثر موناكو وبريست، ويحتل نيس المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يحتل تولوز المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.من جانبه، يسعى أولمبيك ليون إلى مواصلة صحوته في المسابقة، وتحقيق الفوز على ضيفه لانس، حينما يلتقيان يوم بعد غد. ويحتل ليون المركز العاشر برصيد 28 نقطة، وبعدما عانى من التواجد في مراكز الهبوط للدرجة الثانية، أدت الانتصارات المتتالية إلى صعوده للمركز العاشر، واقترابه من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.على الجانب الآخر، يحتل لانس المركز السادس برصيد 36 نقطة، وقد حذا حذو ليون في الجولات الأولى من الموسم، حيث حقق نتائج سلبية قبل أن يتألق ويحقق الفوز تلو الآخر ويصل للمركز السادس.وفي باقي مباريات الجولة، يلعب ريمس مع ليل، وكليرمون مع مارسيليا، ونانت مع ميتز، ومونبيليه مع ستراسبورج، ورين مع لوريان. -(وكالات)