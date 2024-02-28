الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميدو يكشف عن وجهة محمد صلاح الموسم المقبل

حسام ميدو
حسام ميدو

ذكر اللاعب المصري السابق، حسام ميدو، أن مواطنه محمد صلاح حسم مستقبله مع ليفربول، بعد أن وقع عقد انتقاله إلى فريقه الجديد.

وكتب ميدو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم. تم توقيع العقود".

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى وجود عرض مغرٍ من أحد الأندية السعودية، وأن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة سيتخذ قرارًا حول مستقبله قبل نهاية الموسم.

يُذكر أن اتحاد جدة كان مهتمًا بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، الذي يربطه عقد مع ليفربول إلى غاية 30 يونيو 2025. -وكالات

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