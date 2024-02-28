ميدو يكشف عن وجهة محمد صلاح الموسم المقبل

ذكر اللاعب المصري السابق، حسام ميدو، أن مواطنه محمد صلاح حسم مستقبله مع ليفربول، بعد أن وقع عقد انتقاله إلى فريقه الجديد.



وكتب ميدو في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم. تم توقيع العقود".



وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى وجود عرض مغرٍ من أحد الأندية السعودية، وأن اللاعب البالغ من العمر 31 سنة سيتخذ قرارًا حول مستقبله قبل نهاية الموسم.



يُذكر أن اتحاد جدة كان مهتمًا بالتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، الذي يربطه عقد مع ليفربول إلى غاية 30 يونيو 2025. -وكالات

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