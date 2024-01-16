الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي "الأفضل".. جائزة دولية جديدة تضاف لجعبته

imago1025082754h
ميسي اثناء تسلم الجائزة

نال ليونيل ميسي قائد الأرجنتين المتوج بكأس العالم 2022 لكرة القدم جائزة أفضل لاعب خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) عن عام 2023.

اضافة اعلان


وتفوق ميسي خلال الحفل السنوي المقام في لندن على النرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.


وكان ميسي فاز بالجائزة في 2022 بعد قيادة بلاده للمجد في كأس العالم وحصد لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان رفقة زميله مبابي بعد هذا النجاح قبل أن ينتقل للدوري الأميركي للمحترفين مع إنتر ميامي.


وفاز الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب.


وتفوق غوارديولا على سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.
وفاز غوارديولا مع سيتي بثلاثية الدوري الإنكليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا والذي جاء على حساب إنتر.


ونجح سباليتي في قيادة نابولي للفوز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة منذ ‭‭33‬‬ عاما.
وقال غوارديولا ردا على سؤال عن شعوره بالفارق بين الفوز بجوائز مع برشلونة وسيتي "برشلونة نادي القلب بالنسبة لي".


وأضاف: "كل ما فزت به جاء بفضل برشلونة. برشلونة جزء من حياتي لكن مانشستر سيتي يحمل مذاقا خاصا. تغير الوضع كثيرا في النادي عنه قبل 20 عاما. الفوز بالثلاثية مع مانشستر سيتي أمر رائع".


وأضاف "تمضية الوقت مع اللاعبين أكبر جائزة أحصل عليها كمدرب".


وفازت سارينا فيخمان مدربة منتخب إنكلترا للسيدات بجائزة أفضل مدربة.


وقادت فيخمان منتخب إنكلترا للوصول لنهائي بطولة كبرى مجددا قبل خسارة نهائي كأس العالم للسيدات أمام إسبانيا.


وتفوقت فيخمان على جوناتان جيرالديز الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا مع تلقي الفريق لخسارة واحدة فقط في كل المسابقات على مدار الموسم.


كما تفوقت فيخمان على إيما هايس مدربة تشيلسي التي قدمت موسما ناجحا آخر قادت فيه الفريق للفوز بالدوري الإنكليزي للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.


وفاز البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوقه على ياسين بونو حارس المغرب ونادي الهلال السعودي وتيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.


وقال إيدرسون "السعادة لا تسعني بالفوز بكل هذه الألقاب والجوائز، وكل الشكر لعائلتي وزملائي".


وفازت ماري إيربس حارسة مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا بجائزة أفضل حارسة مرمى بعد تفوقها على ماكينزي أرنولد حارسة وست هام ومنتخب أستراليا وكاتا كول حارسة برشلونة ومنتخب إسبانيا.


ونالت إيربس جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي.سي).
وساعدت إيربس إنكلترا في الوصول إلى نهائي كأس العالم في أستراليا وأنقذت ركلة جزاء في الهزيمة 1-صفر أمام إسبانيا.


وأختيرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما أفضل حارسة مرمى في البطولة لتحصل على جائزة القفاز الذهبي بعدما تلقت شباكها أربعة أهداف فقط.


وفاز البرازيلي غيليرمي مادروجا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف.


كما فاز منتخب البرازيل بجائزة الفيفا للروح الرياضية بعد ارتدائه القمصان السوداء للتضامن مع لاعبه فينيسيوس جونيور عقب تعرضه للعنصرية في الملاعب الإسبانية.


وجاء اختيار أفضل تشكيلة للرجال على النحو التالي:


-في حراسة المرمى: تيبو كورتوا


-مدافعون: كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياز


-لاعبو الوسط: جود بلينغهام - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين


-مهاجمون: إرلينغ هالاند - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - فينسيوس جونيور

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نواف-العقيدي-3-scaled

"بعد الاستبعاد المفاجىء".. حارس مرمى السعودية يرد على مدرب المنتخب

منذ2 ساعة
303557

نيمار يبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التاهيلي

10 كانون الثاني 2024
غف6

بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

27 كانون الأول 2023
thumbs_b_c_508cbc32273a534ddbe06c090262187f

رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023

27 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
نواف-العقيدي-3-scaled

"بعد الاستبعاد المفاجىء".. حارس مرمى السعودية يرد على مدرب المنتخب

منذ2 ساعة
لاعبو ريال مدريد على منصة التتويج بعد الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني -(من المصدر)

ريال مدريد يحتفل برباعيته أمام برشلونة في ليلة تألق "فيني"

منذ17 ساعة
اللاعب الصهيوني ساجيف جيهزقيل

بعد احتفاله بدعم إسرائيل.. لاعب نادي أنطاليا: “نادم وأعتذر للشعب التركي”

منذ21 ساعة
اللاعب الصهيوني ساجيف جيهزقيل

لهذه الأسباب.. احتجاز لاعب "إسرائيلي" بالدوري التركي وناديه يعلن فسخ عقده

15 كانون الثاني 2024
نجم المنتخب الياباني تاكومي مينامينو يحتفل بهدف له في مرمى فيتنام أمس -(من المصدر)

اليابان تفتتح رصيد انتصاراتها أمام فيتنام.. والعراق يسعى لتجاوز إندونيسيا

14 كانون الثاني 2024
192-231922-f4ubsbwxyael6wo_700x400

بنزيما يفقد شارة القيادة بعد تغيبه عن تدريبات فريقه

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ16 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 