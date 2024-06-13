ميسي: شجعت دورتموند.. والجيران في باريس عاملوني بقسوة

كشف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي أنه كان مشجعا لفريق بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحصد ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه بالتغلب على دورتموند (2-0) مطلع الشهر الحالي.



قال ميسي في مقابلة مع قناة ESPN "بالطبع شجعت دورتموند في النهائي لأنني من أنصار برشلونة، وإذا كان برشلونة في النهائي لوجدت أنصار ريال مدريد يشجعون الفريق الآخر، هذه أجواء كرة القدم".



وأضاف النجم الأرجنتيني "أنا مشجع لبرشلونة منذ طفولتي، والآن اشجعه من مسافة بعيدة وأتمنى أن ينافس على دوري الأبطال مجددا لأننا لم نفز بهذا اللقب منذ فترة طويلة".





واستعاد ليو بعض ذكرياته مع الفريق الكتالوني قائلا "كنت سعيدا بالعمل تحت قيادة جوارديولا وإنريكي وفالفيردي".



وانتقل ليو للحديث عن تجربة انتقاله إلى باريس سان جيرمان مضيفا "لا أحمل مشاعر سلبية ولكن للأسف الأمور لم تسر بالشكل المأمول، خاصة أنني تأثرت شخصيا بفكرة التغيير وأسرتي بالكامل عاشت لحظات صعبة".



وأشار "أفضل ما حدث لي أثناء تواجدي في باريس أنني أصبحت بطلا للعالم (مونديال قطر 2022)".



وكشف ميسي "في باريس كان الجيران يدقون جرس الباب ليطالبونا بخفض أصواتنا، وتعاملوا معنا بقسوة، وكان يفعلون ذلك في الساعة التاسعة أو العاشرة مساء". كووورة

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