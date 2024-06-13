ميسي: هذا النادي سيكون وجهتي الأخيرة

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، عن محطته الأخيرة في كرة القدم.



وقال ميسي، في تصريحات لشبكة "ESPN": "إنتر ميامي سيكون آخر نادٍ لي، نعم.. اعتبارا من اليوم، سيكون هذا آخر نادٍ ألعب فيه".



وأضاف: "أحب لعب كرة القدم، وأستمتع بكل شيء أكثر بكثير، لأنني أدرك أن الوقت المتبقي لي في الملاعب يقل شيئًا فشيئًا".



وتابع ميسي: "لست مستعدًا لترك كرة القدم. لقد فعلت هذا (لعب كرة القدم) طوال حياتي. أحب ممارسة اللعبة. أستمتع يوما بعد يوم بالتدريب والمباريات".

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واختتم: "هناك دائمًا بعض الخوف من أن ينتهي كل شيء. أدرك أن الوقت يقترب، وأنا أقضي وقتًا ممتعًا. أنا أستمتع بالتفاصيل الصغيرة التي سأفتقدها عندما أتوقف عن اللعب".



ويرتبط ميسي بعقد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.



وكان ميسي توج بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022 ويطمع في تحقيق لقب جديد مع منتخب الأرجنتين عندنا يخوض كوبا أمريكا 2024.



وتقام بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 21 يونيو/حزيران الجاري إلى 15 يوليو/تموز المقبل.



ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الأولى التي تضم بيرو وتشيلي وكند