السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي يختار خليفته للفوز بالكرة الذهبية

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ميسي

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن هناك العديد من النجوم الصغار الذين يستطيعون التنافس على الفوز بجائزة الكرة الذهبية للنسخة المقبلة.

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وحصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، وسط جدل كبير على أحقيته في التتويج بها، ليعزز رقمه القياسي إلى 8 مرات.


وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هناك العديد من النجوم الصغار الذين يستطيعون التنافس عليها".


وأضاف: "أرى أن هناك البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، والنرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وغيرهما من الأسماء الرائعة التي تستطيع التنافس على الجائزة".


ويرى النجم الأرجنتيني أن: "لامين يامال موهبة برشلونة، سيكون منافسا شرسا على الجائزة مستقبلا، نظرا للإمكانيات الرائعة التي يتمتع بها".


واختتم ميسي حديثه بالقول: "أعتقد أن هذه الحقبة ستكون ممتعة لأنه هناك عدة مواهب مميزة".


وأثارت اختيارات النجم الأرجنتيني بعض الجدل، لاستبعاده النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، البالغ من العمر 21 عاما، الذي يقدم أداء رائعا في أول مواسمه مع ريال مدريد، منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، فقد شارك النجم الإنجليزي في 31 مباراة بقميص "الميرنغي" في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 20 هدفا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.


وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه على الرغم من تألق جود بيلينغهام مع ريال مدريد ومنتخب "الأسود الثلاثة"، فإن ميسي لم يقم بوضع اسمه ضمن المرشحين مفضلا لامين يامال وبعض الأسماء الأخرى.


وسبق وأن أكدت عدة تقارير محلية إسبانية أن النادي الكتالوني يسعى لمنح لامين يامال القميص رقم 10، لأن الإدارة تعتبره خليفة لليونيل ميسي.

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