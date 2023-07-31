الإثنين 31 تموز 2023
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ميسي يرتدي آخر قميص لمارادونا.. هل يشارك في مونديال 2026؟

قميص مارادونا يرتديه ميسي
قميص مارادونا يرتديه ميسي
نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صورة جديدة له وهو يرتدي القميص الشهير لدييغو مارادونا خلال نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، حيث كان آخر ظهور له في أكثر البطولات شهرة.اضافة اعلان

وعبر خاصية "ستوري"، ظهر النجم الجديد لإنتر ميامي الأميركي وهو يرتدي قميص مارادونا، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

هل سيشارك ميسي؟

صرح ميسي سابقا أنه لا يخطط للمشاركة في أي نسخ أخرى لكأس العالم، بعد فوزه باللقب لأول مرة في قطر 2022.

لكن أثناء حديثه لـ"تيتان سبورتس" قبل مباراة الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، صرح ميسي بأنه "سيرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "لا أعتقد ذلك. كانت هذه آخر بطولة لي في كأس العالم.. سأرى كيف ستسير الأمور ولكن من حيث المبدأ، لن أذهب إلى المونديال المقبل".

هذا التصريح، تقول صحيفة "ماركا"، إنه ترك الباب مفتوحا أمام عودة محتملة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما.

هل يسير على نهج مارادونا؟

سيبلغ "ليو" من العمر 39 عاما عندما تقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ستكون لديه فرصة لعب المونديال في قارة أميركا للمرة الثانية في مسيرته، وسيكون ظهوره السادس في هذه البطولة العالمية.

صورة ميسي بقميص مارادونا في مونديال 1994، قد تكون تلميحا على أنه سيسير على نهج مارادونا، وسينهي مسيرته الدولية على الأراضي الأميركية.
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