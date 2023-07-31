ميسي يرتدي آخر قميص لمارادونا.. هل يشارك في مونديال 2026؟

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وعبر خاصية "ستوري"، ظهر النجم الجديد لإنتر ميامي الأميركي وهو يرتدي قميص مارادونا، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.صرح ميسي سابقا أنه لا يخطط للمشاركة في أي نسخ أخرى لكأس العالم، بعد فوزه باللقب لأول مرة في قطر 2022.لكن أثناء حديثه لـ"تيتان سبورتس" قبل مباراة الأرجنتين الودية أمام أستراليا في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، صرح ميسي بأنه "سيرى كيف ستسير الأمور".وأضاف: "لا أعتقد ذلك. كانت هذه آخر بطولة لي في كأس العالم.. سأرى كيف ستسير الأمور ولكن من حيث المبدأ، لن أذهب إلى المونديال المقبل".هذا التصريح، تقول صحيفة "ماركا"، إنه ترك الباب مفتوحا أمام عودة محتملة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما.سيبلغ "ليو" من العمر 39 عاما عندما تقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ستكون لديه فرصة لعب المونديال في قارة أميركا للمرة الثانية في مسيرته، وسيكون ظهوره السادس في هذه البطولة العالمية.صورة ميسي بقميص مارادونا في مونديال 1994، قد تكون تلميحا على أنه سيسير على نهج مارادونا، وسينهي مسيرته الدولية على الأراضي الأميركية.