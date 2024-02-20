الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ميسي يعتذر للصين ويرد على الشائعات بفيديو

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اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مقطع فيديو كشف فيه عن سبب غيابه عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي الودية الأخيرة في هونغ كونغ، وذلك عبر واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين.

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وكان رد فعل وسائل الإعلام الحكومية الصينية والسياسيين والمشجعين في هونغ كونغ غاضباً بعد مشاركة ميسي، مهاجم الأرجنتين (36 عاماً)، من على مقاعد البدلاء في مباراة ودية بطوكيو بعدها بثلاثة أيام.


ومنذ ذلك الحين، أعلنت مدينتا هانغتشو وبكين أنهما لن يستضيفا مباريات الأرجنتين المقررة في مارس/آذار المقبل، مع استمرار التداعيات. والآن تحدث ميسي؛ في محاولة لتهدئة الوضع.


سبب غياب ميسي عن مباراة هونغ كونغ

وقال ميسي في مقطع فيديو نشر على منصة "ويبو": "قرأت وسمعت كثيراً من الأشياء التي قيلت بعد المباراة في هونغ كونغ. أردت تسجيل هذا الفيديو وإظهار الحقيقة لكم؛ حتى لا يضطر أحد إلى مواصلة ترديد القصص الكاذبة".

 

وأضاف: "سمعت الناس يقولون إنني لا أريد اللعب لأسباب سياسية والعديد من الأسباب الأخرى غير الصحيحة على الإطلاق، كان الأمر كذلك لما سافرت إلى اليابان أو زرت الصين كما فعلت عدة مرات. منذ بداية مسيرتي المهنية كانت لدي علاقة وثيقة وخاصة للغاية مع الصين".


وأعاد ميسي ذكر سبب غيابه عن المباراة التي امتلأت فيها المدرجات بالمشجعين ضد فريق من أبرز لاعبي الدوري المحلي في هونغ كونغ يوم 4 فبراير/شباط الجاري.


وقال ميسي: "كما قلت في المؤتمر الصحفي، كنت أعاني من التهاب في العضلة الضامة. في اليوم السابق للمباراة (في هونغ كونغ) حاولت التدرب وبذلت جهداً شاهده كل من جاء لمتابعة التدريب".


واختتم: "شعرت بتحسن طفيف بعد بضعة أيام، ولهذا السبب لعبت لفترة في (مباراة) اليابان، للاستعداد من حيث اللياقة البدنية لكل شيء قادم، لأنني كنت بحاجة للعب واستعادة سرعتي".

 

غضب في الصين من ميسي

وكانت وكالة تاتلر آسيا الخاصة، منظمة المباراة التي أقيمت في هونغ كونغ، أعلنت أنها ستعيد 50% من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق، بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة، بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

 

وقالت في بيان عبر صفحتها على إنستغرام، إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي".


واجتذبت مباراة هونغ كونغ 40 ألف مشجع، ودفع بعضهم نحو 5 آلاف دولار هونغ كونغ (640 دولاراً أمريكياً) مقابل التذكرة الواحدة.


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