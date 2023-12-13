الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نادي بالستينو التشيلي: إسرائيل اختطفت مسؤولاً بالنادي وأمرت بحبسه 6 أشهر

أنس أبو سرور
أنس أبو سرور

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال منسّق أكاديمية نادي بالستينو التشيلي في فلسطين، أنس أبو سرور، يوم الجمعة الماضي. أفادَ "بالستينو" في تغريدةٍ على موقع "إكس" بأن السلطات الإسرائيلية قد اختطفت أبو سرور دون توجيه أي تهمة رسمية له، وقررت حبسه 6 أشهر.

وقال باليستينو، في تغريدة في موقع "إكس": "تم اعتقال أبو سرور من جانب الجيش الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن مدة 6 أشهر من دون توجيه أي تهم إليه. كل الدعم له ولعائلته".

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يعود تاريخ تأسيس نادي بالستينو إلى عام 1920 عندما أُسّسَ من قبل مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في مدينة أوسورنو جنوبي تشيلي. اختارَ مؤسسو النادي اسم "كلوب ديبورتيفو بالستينو"، ويعني باللغة الإسبانية "النادي الرياضي الفلسطيني".

 


هدفَ إنشاء النادي لجمع الجاليات العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص في تشيلي، وتلك الأخيرة تمثل كتلة سكانية تتجاوز نصف مليون نسمة. ومنذ تأسيسه وحتى اليوم، يعمل النادي على تقديم الدعم والتأييد لقضية فلسطين، ويندرج ذلك ضمن أولوياته الأساسية.

 

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، أعلن النادي عن افتتاح أكاديميته الجديدة في قطاع غزة، كجزءٍ من مبادرته لتدريب الأطفال في كرة القدم، وذلك كواحد من فروعه في فلسطين إلى جانب أكاديميته في رام الله.


بادر النادي التشيلي بحملة لجمع التبرعات، بهدف شراء الإمدادات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في غزة. وشهدت المباراة الأخيرة للفريق دخول أشبال النادي إلى أرض الملعب، رافعين علم فلسطين، كمظهر لدعمهم الصادق والمتواصل لفلسطين. -وكالات

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