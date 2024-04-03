الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نادي برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ريال مدريد

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روبرت ليفاندوفسكي

أعلنت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف مهاجم نادي برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمباراة واحدة فقط، وبالتالي سيكون متاحا للمشاركة في لقاء الكلاسيكو المرتقب.

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وتلقى ليفاندوفسكي بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من مباراة لاس بالماس التي فاز بها "البارسا" بهدف دون رد السبت الماضي ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، وكان اللاعب البولندي سيعاقب بالإيقاف لمباراة واحدة بشكل أوتوماتيكي بسبب تراكم البطاقات الصفراء (خمس بطاقات).
 
ولكن الصحف الإسبانية أشارت في الأيام الماضية إلى إمكانية تعرض ليفاندوفسكي للإيقاف لمباراتين إذا تأكد تعمده الحصول على البطاقة الصفراء في لقاء لاس بالماس من أجل حضور مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد بسجل خال من الإنذارات.


وبعد حالة من الجدل، أصدرت لجنة المسابقات في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، قرارا يفيد بأن ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة قادش المقبلة فقط في الجولة 31 من الدوري.


وسيكون المهاجم البولندي بالتالي متاحا لخوض مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقرر إقامتها يوم 21 أبريل الحالي، في قمة الجولة 32 من "الليغا".


يذكر أن لوائح الاتحاد الإسباني تنص على توقيع عقوبة الإيقاف لمباراة إضافية حال تعمد لاعب الحصول على بطاقة صفراء للغياب عن مباراة معينة، وهو الأمر الذي طالب به البعض في حالة ليفاندوفسكي، خاصة وأن المباراة التي تأتي بعد قادش هي الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

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