السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قبيل مباراة جمعت فياريال الاسباني ومضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني

نجما فريق إسباني يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا إسرائيل"

الإسباني المغربي الأصل إلياس أخوماش
الإسباني المغربي الأصل إلياس أخوماش
رفض الإسباني المغربي الأصل إلياس أخوماش، والفرنسي الجزائري الأصل عيسى مندي، الوقوف دقيقة صمت، قبيل المباراة التي جمعت فريقهما فياريال الاسباني ومضيفه ماكابي تل أبيب الصهيوني في قبرص، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.اضافة اعلان

وجاء رفض أخوماش ومندي الالتزام بوقوف الفريقين دقيقة الصمت على الرغم من مصادقة اليويفا على طلب النادي الصهيوني بهذا الشأن وموافقة النادي الإسباني، حيث أبى النجمان العربيان أن يكونا شريكين في تحية الى ما وُضف بضحايا اسرائيل، فيما يُباد الفلسطينيون في غزّة.
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