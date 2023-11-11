نجما فريق إسباني يرفضان الوقوف دقيقة صمت على "ضحايا إسرائيل"

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وجاء رفض أخوماش ومندي الالتزام بوقوف الفريقين دقيقة الصمت على الرغم من مصادقة اليويفا على طلب النادي الصهيوني بهذا الشأن وموافقة النادي الإسباني، حيث أبى النجمان العربيان أن يكونا شريكين في تحية الى ما وُضف بضحايا اسرائيل، فيما يُباد الفلسطينيون في غزّة.