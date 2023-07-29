السبت 29 تموز 2023
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نجم آخر في الطريق من الدوري الإنجليزي إلى السعودية

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نجم آخر في الطريق من الدوري الإنجليزي إلى السعودية
ودع الجناح السريع ألان سانت ماكسيمين فريقه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، السبت، وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى الأهلي العائد إلى الدوري السعودي.

وكتب النجم الفرنسي في حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا:اضافة اعلان

"قبل 4 سنوات، ارتديت قميص نيوكاسل لأول مرة".
"في تلك اللحظة لم أكن أدرك أني فقط سأصبح لاعبا في نيوكاسل، بل إني أصبحت أيضا مشجعا للنادي".
"قد يعتقد البعض أن هذه رسالة وداع لطيفة، لكن المشاعر أعمق كثيرا من أي كلمة أستطيع قولها".
"كنت أملك الفرص للرحيل في فترات صعبة على النادي، لكنني قررت آنذاك الاستمرار ومساعدته على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وذكرت تقارير أن صاحب الـ26 عاما قرر الرحيل عن نيوكاسل، من أجل الانضمام للأهلي السعودي في صفقة ضخمة.

ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء، وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز من الـ"بريميرليغ"، على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوار مندي من تشلسي.

وكان سانت ماكسيمين انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي، بعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر في "ليغ 1".

وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.
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