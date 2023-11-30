الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم "جلطة سراي" التركي يهدي هدفه الحاسم لأطفال غزة

اللاعب التركي كرم آق تورك أوغلو
اللاعب التركي كرم آق تورك أوغلو

انتزع فريق جلطة سراي التركي نقطةً ثمينةً من ضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتمكن جلطة سراي من اقتناص نقطة واحدة بعد تعادله مع ضيفه الإنجليزي بنتيجة 3-3 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب رامس بارك بإسطنبول.


وبدأ الفريقان المباراة بقوة، حيث افتتح مانشستر يونايتد باب التسجيل باكراً في الدقيقة 11 عبر غريناشو، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 18 عبر برونو فرنانديز.


ورغم تأخره بهدفين حافظ جلطة سراي على توازنه، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 29 عبر نجمه المغربي حكيم زياش.


ومع بداية الشوط الثاني واصل جلطة سراي هجماته على مرمى الخصم من أجل تعديل النتيجة، غير أن الاسكتلندي ماكتومناي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55.


لكن النجم المغربي زياش عاد مجدداً وقلَّص الفارق بتسجيله هدفاً ثانياً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 62.


وعقب هدف زياش واصل جلطة سراي ضغطه على مانشستر يونايتد، وأدرك هدف التعادل في الدقيقة 71 من عمر المباراة، عبر مهاجمه الشاب كرم آق تورك أوغلو.


وبهذا التعادل رفع جلطة سراي رصيده إلى 5 نقاط، وحافظ على المركز الثالث في مجموعته، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.


وتقام المباراة الثانية في المجموعة الأولى بين بايرن ميونيخ الألماني، صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، وكوبنهاغن الدنماركي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.


ومن المقرر أن تختتم منافسات هذه المجموعة بعد أسبوعين، حيث يحل جلطة سراي ضيفاً على كوبنهاغن، فيما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.


إهداء خاص لأطفال فلسطين 

عقب اللقاء، وفي تصريحات صحفية، أهدى صاحب هدف التعادل الحاسم كرم آق تورك أوغلو هدفه إلى أطفال فلسطين. قال صاحب الـ25 عاماً: "أهدي هذا الهدف إلى أطفال فلسطين الذين يستحقون مستقبلاً مليئاً بالأمل والسلام".

وأضاف الدولي التركي عن أطفال فلسطين: "شجاعتهم وصمودهم يمثلان مصدر إلهام لي على أرضية الملعب". وفي كلمة مؤثرة لأطفال فلسطين اختتم بها تصريحاته، قال تورك أوغلو: "أنتم في قلوبنا دائماً وأبداً، لم ولن ننساكم". -وكالات

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