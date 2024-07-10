نجم منتخب يتحدث عن صدام مع عموتة

كشف أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حادثة جرت في أحد التمارين، بين أحد لاعبي منتخب النشامى، والمدير الفني السابق الحسين عموتة، والحقت ضررا كبيرا باللاعب.

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الحادثة وفق رواية النجم، أنه وخلال أحد التدريبات، حرص عموتة على المشاركة في التقسيمة كلاعب، ليحتك مع أحد اللاعبين الذي نجح في مراوغة عموتة بشكل فني، ما دفع لاعبا آخر للتصفيق للنجم الذي تلاعب بعموتة على خط الملعب، وهو الأمر الذي استفز مدرب المنتخب الذي قام بطرد اللاعب وابعاده من التمرين، بداعي أن تصفيقه للاعب الآخر يعتبر ضمنا استهزاء بعموتة وما فعله به اللاعب.



وما تزال هذه الحادثة تؤرق النجم الذي طرد من الملعب على إثر هذه الحادثة، ما جعله سعيدا برحيل عموتة.