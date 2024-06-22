 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نزاع قد يصل للمحاكم .. مبابي يطالب باريس بدفع مستحقاته الضخمة بعد الرحيل!

صدمة لجمهور ريال مدريد.. مبابي ينتظر عرضا من فريق آخر
مبابي

رغم إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي، إلا أن الأمور لا تزال مُعلقة بين كيليان مبابي وباريس سان جيرمان لأسباب مالية.


مبابي لم ينه علاقته مع باريس جيدًا بعد الإعلان عن الانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر، حيث كانت هناك حالة من البرود في علاقته بناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي، ومن المتوقع تفاقم الأمر بسبب مطالبة اللاعب بمستحقاته.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية قالت إن مبابي يطالب باريس بمبلغ 100 مليون يورو، وهي قيمة مستحقة له على شكل مكافآت ورواتب، وهذا ما يتوافق مع كشوف المرتبات بالنادي، لأنه لم يستلم أجره لشهري أبريل ومايو.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس ليس على استعداد لدفع راتبه لشهر يونيو أو مكافأة الولاء في عقده، في الوقت الذي يؤكد فيه اللاعب أحقيته في ذلك، مستشهدًا بالمادة 259 من ميثاق كرة القدم للمحترفين، والتي تلزم الأندية على دفع رواتب اللاعبين على أقصى تقدير في اليوم الأخير من كل شهر.


وكان مبابي قد قال في وقت سابق إنه توصل لاتفاق شفهي مع النادي بالتخلي عن 55 مليون يورو كمكافأة في حالة رحيله، لكن الاتفاق كان شفهيًا ولم يسفر عن أي تعديل في العقد، ومع انتهاء حالة الود بين الطرفين من غير الوارد أن يتمسك مبابي بما قاله.


ومن جانبه يزعم باريس أن وعد مبابي كان أكبر من ذلك بكثير، حيث يؤكد أن اللاعب تنازل عن 80 مليون يورو من مكافآت الولاء والرواتب مقابل الرحيل، ولكن تدهور العلاقة بينهما منعهما من توثيق ذلك بشكل مكتوب.


وفي النهاية سيكون على الفريق القانوني لكل من مبابي وباريس الجلوس معًا، من أجل التوصل لاتفاق ودي لتجنب إمكانية الدخول في نزاع يصل إلى المحاكم.

 


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