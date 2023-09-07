الخميس 07 أيلول 2023
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“نعم تلقيت عرضاً من ريال مدريد”.. لماذا رفض ياسين بونو الانتقال إلى “الميرنغي”؟

وبعد انهيار صفقة ياسين بونو، قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
بعد انهيار صفقة ياسين بونو، قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
فجّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، المنتقل حديثاً لنادي الهلال السعودي، مفاجأة بالحديث عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد للانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.اضافة اعلان

جاء العرض "الملكي" لضم ياسين بونو على أثر إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق الأساسي، بقطع في الرباط الصليبي، في إطار استعدادات الفريق للجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد فريق أتلتيك بلباو.

وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة كورتوا في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى". ولم يحدد "الميرنغي" مدة غياب حارسه الأساسي، لكن تقارير صحفية تشير إلى أنه من المحتمَل غياب كورتوا عن معظم فترات موسم ريال مدريد الحالي.

وأربكت تلك الإصابة حسابات ريال مدريد في سوق الانتقالات، ما دفعه إلى البحث عن حارس بديل يعوّض غياب كورتوا. وفي هذا الإطار، تردد اسم الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية السابق، داخل أروقة نادي ريال مدريد، كمرشح لخلافة تيبو كورتوا في حراسة عرين الملكي. 

وكان موقع "كووورة"، قد نقل عن أحد مسؤولي نادي إشبيلية، تحرك ريال مدريد من أجل ضم ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحسب نفس المصدر، فقد أبلغ ياسين بونو إدارة النادي الأندلسي برغبته في اللعب مع ريال مدريد.

وقال ياسين بونو، في تصريحات إذاعية لبرنامج "El Pelotazo": "نعم تلقيت عرضاً من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي". لكن التزام بونو تجاه منتخب بلاده ورفضه الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، كان السبب وراء فشل الصفقة. أوضح بونو: "بطولة كأس أفريقيا المقررة إقامتها في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عقّدت الأمور، وانهارت الصفقة".

وأفادت تقارير صحفية بأن "الميرنغي" اشترط عدم مشاركة بونو في بطولة أمم أفريقيا كشرط أساسي لإتمام الصفقة، وهو ما تؤكده تصريحات حارس الهلال السعودي. 

وبعد انهيار صفقة ياسين بونو، قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. -عربي بوست

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