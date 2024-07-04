"نهائي مبكر" بين إسبانيا وألمانيا.. وعقدة البرتغال تحفز فرنسا

يورو 2024

اضافة اعلان

مدن – تنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "اليورو 2024"، بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخبا إسبانيا وألمانيا عند الساعة 7 مساء في ملعب "إم إتش بي أرينا"، تليها مواجهة البرتغال وفرنسا عند الساعة 10 مساء في ملعب "فولكسبارك".ويرى الكثير من متابعي البطولة، أن مباراة ألمانيا وإسبانيا التي ستقام في شتوتجارت، بمثابة نهائي مبكر للبطولة، كما أنها ستكون اختبارا كبيرا لقدرات المنتخبين، حيث سجل المنتخب الألماني أهدافا أكثر من أي منتخب آخر بالبطولة، بواقع 10 أهداف، منها 5 في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها على إسكتلندا 5-1.واحتاج المنتخب الألماني إلى مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" مرتين للفوز على منتخب الدنمارك 2-0 في المباراة الصعبة التي جمعت بين الفريقين في دورتموند بدور الـ16، كما سجل النجم الصاعد جمال موسيالا ثالث أهدافه في البطولة أمام المنتخب الدنماركي، بينما قاد توني كروس، الفائز بكأس العالم 2014، خط الوسط، وتمكن أنطونيو روديجر من الاحتفاظ بدفاع متماسك.ويواجه المنتخب الألماني نظيره الإسباني الشاب والمحدث، والذي قدم أفضل العروض في البطولة حتى الآن، كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في مبارياته الأربع بالبطولة من بينها الفوز على جورجيا 4-1 في دور الـ16.وتألق الثنائي الشاب لامين يامال ونيكو ويليامز في الجناحين، بينما ظهر بيدري في وسط الملعب كأنه لاعب كبير محترف، وكان فابيان رويز ضمن اللاعبين الذين أثبتوا وجودهم مع المنتخب الإسباني.في المقابل، يلتقي البرتغالي كريستيانو رونالدو ضد الفرنسي كيليان مبابي في مباراة قوية أخرى بدور الثمانية في مدينة هامبورج، وذلك بعد 8 سنوات فقط من المباراة النهائية ليورو 2016، والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي بهدف نظيف على ملعب "ستاد دو فرانس" رغم أن رونالدو لم يكمل المباراة للإصابة آنذاك.وترك رونالدو أرض الملعب في نهائي 2016 وهو يبكي، وبكى مجددا يوم الإثنين الماضي عندما أهدر ركلة جزاء في الوقت الإضافي بالمباراة أمام سلوفينيا بدور الـ16، قبل أن يقوم بتسديد ركلته بنجاح في ركلات الترجيح، التي شهدت تصدي ديوجو كوستا، حارس البرتغال، للمحاولات الثلاث للاعبي المنتخب السلوفيني، ليصعد المنتخب البرتغالي إلى دور الثمانية.وما يزال رونالدو يبحث عن أول أهدافه مع المنتخب البرتغالي في ألمانيا، حيث يرغب بشدة في أن يكون أول لاعب يسجل أهدافا في 6 نسخ لليورو. وبما أنه يبلغ من العمر 39 عاما، سيصبح أكبر لاعب يسجل أهدافا في اليورو، إلا إذا سجل زميله بالفريق بيبي (41 عاما) هدفا وسرق منه الأضواء.ويعد تسجيل الأهداف مشكلة أيضا يعاني منها المنتخب الفرنسي، خاصة أنه فاز بنيران صديقة بالمباراتين اللتين فاز بهما بهدف نظيف أمام النمسا، في دور المجموعات، وأمام بلجيكا في دور الـ16. فيما جاء الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الفرنسي من ركلة جزاء سددها كيليان مبابي، حيث فشل الفرنسيون في تسجيل أي هدف من اللعب المفتوح خلال 360 دقيقة خاضها الفريق في اليورو.مواجهة خاصةيتواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا في مواجهة من نوع خاص، حيث التقى اللاعبان 4 مرات سابقا من دون هزيمة للنجم البرتغالي في مقابل سجل خالٍ من الانتصارات للشاب الفرنسي.كريستيانو رونالدو، الماضي والحاضر، 39 عاما، قائد البرتغال، سجل 914 هدفا في مسيرته، 131 مع المنتخب في 211 مباراة دولية، و44 هدفا في 45 مباراة على مستوى الأندية هذا الموسم بقميص النصر السعودي.شارك رونالدو أساسيا في جميع مباريات النسخة الحالية من اليورو، من دون أن يزور الشباك حتى الآن، لكنه حقق أرقاما قياسية في البطولة، فهذه المشاركة السادسة القارية له، وقد فاز باللقب في نسخة العام 2016.كيليان مبابي، الذي وقع مؤخرا مع ريال مدريد، هو الماضي والحاضر، وقبل كل شيء، المستقبل، 25 عاما، قائد فرنسا، سجل 342 هدفا في مسيرته الرائعة، 48 هدفا في 82 مباراة مع المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشامب.كما سجل 44 هدفا في 48 مباراة في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان. إنه لاعب أساسي لا غنى عنه. فقط إصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة النمسا أبعدته عن مباراة، وسجل هدفا في البطولة حتى الآن.ستكون مباراتهما أم المعارك، ولن تكون مجرد مواجهة بين فرنسا والبرتغال أو بين اللاعبين الكبار في كل فريق أو مواجهة بين المدربين ديدييه ديشامب وروبرتو مارتينيز، لكنها ستكون مواجهة بين نجمين من أجل حجز بطاقة نصف النهائي ومن ثم بلوغ النهائي ورفع الكأس، لتحقيق طموحات كلا اللاعبين.ويبدو أن كريستيانو لا يقهر بالنسبة لمبابي حتى الآن بعد خوضهما 4 مباريات رسمية، والتي لم يهزم فيها أفضل هدافي البرتغال، لا مع منتخبه الوطني ولا على مستوى الأندية، عندما كان "الدون" قائدا لريال مدريد ومبابي لاعبا في باريس سان جيرمان.وفي 14 شباط (فبراير) من العام 2018، كانت المواجهة الأولى بينهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وفاز كريستيانو 3-1، وسجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 45 و83، لتوسيع الفارق وإحباط المهاجم الفرنسي الشاب آنذاك البالغ من العمر 19 عاما، والذي سدد مرتين من دون نجاح مقابل 10 لكريستيانو، نجحت اثنتان منها في هز شباك الحارس ألفونس أريولا، الذي سيكون حاضرا اليوم في ربع نهائي اليورو في لايبزيج. وفي مباراة الإياب، فاز ريال مدريد مجددا بقيادة كريستيانو رونالدو، مسجلا أحد الهدفين في حديقة الأمراء (2-1).ومجددا، لم يحقق مبابي الانتصار ولم يسجل، فقط أطلق تسديدة واحدة ابتعدت عن المرمى، وفاقم شعور المهاجم الفرنسي المرير، الذي خرج من دوري أبطال أوروبا، بفارق ثلاثة أهداف لرونالدو في المباراتين.ولم يتواجه اللاعبان بعد ذلك في البطولات الرسمية على مستوى الأندية. لكنهما التقيا مرتين على صعيد المنتخبات وانتهت المباراتان بالتعادل، الأول كان سلبيا في 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2020 في دور المجموعات بدوري الأمم، ثم التعادل الإيجابي 2-2 في دور المجموعات لبطولة اليورو 2021 في 23 حزيران (يونيو)، وحمل هدفي البرتغال توقيع رونالدو من ضربتي جزاء.في تلك المواجهة لم يسجل مبابي، الذي أحرز فقط في مباراة ودية عندما فاز باريس سان جيرمان 4-5 على مجموعة من اللاعبين في الدوري السعودي في 19 كانون الثاني (يناير) من العام 2023، ومع ذلك، سجل كريستيانو هدفين ومبابي هدفا واحدا من ركلة جزاء.ولا شك أن كلا اللاعبين في حاجة إلى المزيد في النسخة الحالية من اليورو. فاللاعب الفرنسي لم يسجل سوى هدفا وحيدا من ضربة جزاء، فيما ما يزال رونالدو في حالة خصام مع الشباك.وصرح جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشامب، في المؤتمر الصحفي: "ليس من السهل اللعب بالقناع، إنه أمر صعب بالنسبة للرؤية الشاملة. لكن وهج كيليان لا يغيب".وأضاف: "منذ بطولة يورو 2021 أعتقد أنه سجل هدفا تقريبا. في كل مباراة معنا، من الواضح أنه ما يزال لاعبا رائعا، هناك لحظات تراجع في المستوى، وهذا يحدث للجميع".بدوره، يشارك مبابي في اللعب أكثر من كريستيانو، الذي ما يزال صائما عن تسجيل الأهداف. وشاهد الجميع دموع الدون عقب إهدار ركلة جزاء في الوقت الإضافي ضد سلوفينيا، ولم يسجل حتى الآن أي هدف للمرة الأولى في مسيرته في الأدوار الإقصائية لمسابقة كبرى مع البرتغال. ولم يمر رونالدو بهذا الوضع في خمس بطولات كأس عالم ولا في خمس بطولات أوروبية كما يحدث الآن.دفعة معنوية لإسبانياوعاد إيمريك لابورت ولامين يامال ونيكو ويليامز وفابيان رويز إلى التدريبات الجماعية للمنتخب الإسباني قبل مواجهة ألمانيا، حيث تمكن المدرب لويس دي لا فوينتي من تحضير تفاصيل اللقاء مع لاعبيه البالغ عددهم 26.وتدربت إسبانيا بجميع لاعبيها الدوليين معا للمرة الأولى منذ فوزها الكبير في ثمن النهائي على جورجيا، وهي اللحظة التي استغلها لويس دي لا فوينتي لنقل جميع المفاتيح التكتيكية للمواجهة ضد ألمانيا في جلسة تدريبية خفيفة من الناحية البدنية.وكان الشاغل الوحيد من الناحية البدنية داخل المعسكر هو حالة إيمريك لابورت، الذي غاب عن افتتاح بطولة الأمم الأوروبية بسبب مشكلة عضلية، وبعد أن لعب أساسيا في المباريات الثلاث التالية، كان يعاني من بعض الإرهاق بعد ثمن النهائي.ووفقا لما ذكرته مصادر من الاتحاد الإسباني، فقد أكمل المدافع التدريب بشكل طبيعي مع بقية زملائه بعد أن ركض لمدة خمس دقائق فقط على العشب بمفرده يوم الثلاثاء.وفي حالات اللاعبين الذين يبذلون جهودا كبيرة في المباريات السابقة مثل يامال ونيكو ويليامز، فقد احتاجوا إلى المزيد من الراحة أكثر من بقية اللاعبين الأساسيين، وعادوا إلى المجموعة أمس للتدرب بشكل طبيعي.وبالمثل، فقد احتاج فابيان رويز إلى المزيد من العلاج الطبيعي بعد الإرهاق البدني الكبير الذي تعرض له أمام جورجيا.كروس بثقة: موقعة إسبانيا لن تكون مباراتي الأخيرةأبدى توني كروس، لاعب وسط منتخب ألمانيا، ثقة كبيرة في أن مباراة إسبانيا اليوم، بدور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، لن تكون الأخيرة في مسيرته اللامعة.وأنهى كروس (34 عاما) مشواره مع الأندية في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب دورتموند، قائلا: "إنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد بطولة أمم أوروبا، حيث يحلم برفع الكأس مع ألمانيا في 14 تموز (يوليو) الحالي".وقال كروس في مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب ألمانيا: "لا أتوقع أن تكون هذه مباراتي الأخيرة، لقد حددنا هدفنا للفوز في اللقب، كانت هناك شكوك كبيرة من جانب كل الأطراف قبل انطلاق البطولة، وحققنا الحد الأدنى من الهدف، ولم يعد بالإمكان حاليا الحديث عن كارثة".وتراجع توني كروس عن قراره بالاعتزال الدولي في آذار (مارس) الماضي، وقال في آيار (مايو) الماضي: "إنه سينهي مسيرته بعد بطولة أمم أوروبا". وفاز كروس بكأس العالم مع ألمانيا في 2014 والعديد من الألقاب مع ناديي بايرن ميونيخ وريال مدريد الذي يرتدي قميصه منذ العام 2014، وفاز معه بخمسة من ألقابه الستة في دوري الأبطال.في المقابل لم تخسر إسبانيا أي مباراة في بطولة أوروبا أمام ألمانيا منذ العام 1988، وفاز الإسبان في آخر مواجهتين بالأدوار الإقصائية في نهائي بطولة أوروبا 2008 وقبل نهائي كأس العالم 2010.غوندوغان: إسبانيا وألمانيا الأفضلأكد الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب وسط برشلونة، أن إسبانيا وألمانيا تلعبان أفضل كرة قدم في كأس الأمم الأوروبية، وأن لقاءهما في ربع النهائي سيكون مواجهة بين ندين قويين".وقال جوندوجان في مقابلة مع الاتحاد الأوروبي: "ستكون من دون شك مباراة بين خصمين، أعتقد أن الفريقين يلعبان أفضل كرة قدم في البطولة، كلانا يرغب في الاستحواذ على الكرة".وأضاف: "سترتبط كلمة السر بقدرة الفريقين على تحمل عدم امتلاك الكرة، ومن الذي سيمنع الخوف من التملك منه ويحافظ على هدوئه مع انتظار اللحظة المناسبة لاستعادتها".وبخصوص لامين جمال زميله في برشلونة ولاعب منتخب إسبانيا، قال: "ما يفعله أمرا رائعا ويقدم مستوى ممتازا للاعب عمره 16 عاما، تروقني مشاهدته".وتابع: "ما يزال يتبقى لديه طريق طويل ليقطعه، لكنه يقدم أشياء استثنائية".وأشاد أيضا برودري الذي زامله في مانشستر سيتي الإنجليزي، لافتا: "أنه من ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، ربما هو الأفضل، يمكنك أن تمرر الكرة دائما له وهو دائما يطلبها ويتخذ دائما القرار الصحيح ولا يفقد الكرة أبدا، إنه لاعب يرغب كل المدربين في امتلاكه".أولاف شولتس يحضر مباراة ألمانيا وإسبانيايحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مباراة المنتخب الألماني في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث قالت كريستيان هوفمان، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة: "إن شولتس سيكون حاضرا في المباراة التي ستقام بشتوتجارت".وأضافت هوفمان: "يتطلع المستشار إلى استمرار هذا المهرجان الأوروبي، حيث يلتقي الناس معا باحترام وتقدير".وكان شولتس حاضرا عندما فاز المنتخب الألماني على نظيره المجري 2-0، وعندما تعادل مع المنتخب السويسري 1-1 في دور المجموعات، وعاد للتواجد في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2-0 في دور الـ16.طموح مفاجئ لخوسيلوتمنى خوسيلو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق والغرافة القطري حاليا، أن يكون منتخب بلاده سببا في لعب توني كروس، نجم المنتخب الألماني، آخر مباراة في مسيرته الدولية.وتزامل خوسيلو في ريال مدريد مع كروس الذي أعلن أنه سيعتزل بانتهاء مشاركة منتخب بلاده في اليورو، حيث قال خوسيلو: "ألمانيا منتخب كبير، وهو مرشح للقب. نتمنى أن نكون سببا في اعتزال توني كروس. كان اللعب معه شرفا. يعكس هوية ريال مدريد وكل قيم النادي".وتابع: "كان زميلا وصديقا داخل الملعب، وجه لي نصائح كثيرة. تحدثت كثيرا معه، وتشرفت به، إنه لاعب أساسي في المنتخب الألماني وكان أساسيا في ريال مدريد. لا بد من توخي الحذر منه".تايلور يقود قمة ألمانيا وإسبانيايدير الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بين المنتخب الألماني صاحب الأرض، ونظيره الإسباني، وسيساعده في إدارة المباراة مواطناه جاري بيسويك وآدم نون كحاملي راية، بينما سيكون الحكم الرابع هو السلوفاكي إيفان كروزليك.أما في غرفة تقنية الفيديو (فار) فسيتواجد الإنجليزي ستيوارت أتويل برفقة البولندي بارتوش فرانكوفسكي والإيطالي ماسيميليانو إيراتي. وأدار تايلور نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا وفرنسا في ميلانو يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حيث فاز المنتخب الفرنسي 2-1 بهدف مثير للجدل من كيليان مبابي.وأدار أيضا مباريات ودية للمنتخب الإسباني، حين فاز على الأرجنتين 6-1 في آذار (مارس) 2017 وعلى ويلز 1-4 في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، وخسر في مباراة رسمية أمام السويد 2-1 في أيلول (سبتمبر) 2021.وشارك في مونديال قطر 2022، كما أدار مباراة ودية لألمانيا في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، حين هزمت فرنسا 2-1 وسجل لها توماس مولر وليروي ساني مقابل هدف لأنطوان غريزمان مع المنتخب الفرنسي. -(وكالات)