نونيز يهدي ليفربول الفوز.. وبرشلونة ينتفض أمام فياريال.. والتعمري يواصل تألقه

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مدن - قاد بديل ليفربول داروين نونيز، فريقه للفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف نيوكاسل أنتوني جوردون في الدقيقة 25، وعدل نونيز النتيجة لليفربول في الدقيقة 81، قبل أن يخطف هدف الانتصار في الدقيقة 90.وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.أتت المحاولة الأولى في المباراة لليفربول في الدقيقة الأولى، بمتابعة جويل ماتيب لعرضية من ركنية نفذها أترينت ألكسندر أرنولد، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.وأتى الرد من نيوكاسل في الدقيقة 15، بتسديدة من جولينتون من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس أليسون بيكر بسهولة.وعاد ليفربول للظهور في الدقيقة 17، بعد تلقي لويس دياز تمريرة من دومينيك سوبوسلاي في الجانب الأيسر، ليتخطى اثنين من لاعبي نيوكاسل، قبل أن يسدد كرة مقوسة تألق نيك بوب في التصدي لها.وظهر محمد صلاح في الدقيقة 24، بتسديدة مقوسة من حدود المنطقة، ذهبت ضعيفة في يد بوب.وافتتح نيوكاسل التسجيل في الدقيقة 25، بعدما مرر صلاح الكرة لأرنولد، ليخطئ الأخير في استقبالها وينقض عليها جوردون، وينفرد بأليسون ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.وازدادت معاناة ليفربول في الدقيقة 28، بتلقي فيرجيل فان دايك البطاقة الحمراء المباشرة، بعد إعاقته ألكسندر أيزاك قبل انفراده بأليسون.وفي الدقيقة 31 ارتقى دان بورن لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية أمسك بها أليسون بسهولة.وكاد نيوكاسل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعد أن سدد ميجيل ألميرون كرة قوية من داخل المنطقة، تألق أليسون في التصدي لها أولا قبل أن تصطدم بالعارضة.وحاول ألميرون من جديد مباغتة أليسون في الدقيقة 38، بتسديدة من على حدود المنطقة، ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى هذه المرة.وبحث ليفربول عن التعديل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتنفيذ سوبوسلاي مخالفة مسددا كرة مباشرة ذهبت بعيدا عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل (1-0).وبدأ نيوكاسل الشوط الثاني بقوة في الدقيقة 47، بتوغل من جوردون في الجانب الأيسر للمنطقة، مرسلا عرضية أرضية تابعها إيساك بتسديدة مباشرة، أمسك بها أليسون.وأهدر نيوكاسل فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني، بعد تلقى ألميرون الخالي من الرقابة تماما داخل المنطقة، عرضية أرضية ليسدد كرة مباشرة ذهبت بغرابة بعيدا عن المرمى، وعاد نيوكاسل للمحاولة في الدقيقة 54، بتسديدة من جوردون من الجانب الأيسر للمنطقة، أمسك بها أليسون.واستمرت سيطرة نيوكاسل على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بتسديدة من برونو جيماريش من خارج المنطقة في الدقيقة 58، ذهبت بعيدا عن المرمى.وفي ظهور هجومي نادر لليفربول في الشوط الثاني، ارتقى جو جوميز لعرضية من مخالفة في الدقيقة 62، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى، وتوغل جوردون بشكل عرضي على حدود المنطقة في الدقيقة 64، مسددا كرة قوية مرت إلى جوار القائم.وبعد فترة من الهدوء، عاد نيوكاسل لتشكيل الخطورة بمتابعة كالوم ويلسون لعرضية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.وفرط نيوكاسل في فرصة قتل المباراة في الدقيقة 76، بتسديدة مقوسة مميزة من ألميرون من داخل المنطقة، اصطدمت بالقائم.ونجح ليفربول في تعديل النتيجة في الدقيقة 81، بعدما مرر جوتا بينية أخطأ زفن بوتمان في إبعادها ليحصل عليها نونيز ويسدد كرة أرضية قوية من داخل المنطقة سكنت الشباك.وحاول ويلسون خطف المباراة لنيوكاسل بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 90، ذهبت أعلى العارضة.وخطف ليفربول الانتصار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما أرسل صلاح تمريرة سحرية لنونيز الذي انفرد ببوب وسدد كرة سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 2-1.من جهة أخرى، انفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري، بفوزه أمس أيضا على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1.وأحرز إيرلينج هالاند (63) ورودري (88) هدفي سيتي، فيما سجل جايدن بوجل هدف شيفيلد (85).وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بفارق نقطتين أمام وست هام يونايتد وتوتنهام وليفربول وآرسنال، فيما بقي رصيد شيفيلد يونايتد خاليا من النقاط.واعتمد مانشستر سيتي، الذي غاب عنه مدربه بيب جوارديولا لتعافيه من عملية جراحية في الظهر، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف ناثان أكي إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجوسكو جفارديول، ووقف ماتيوكة فسيتش إلى جانب رودري في وسط الملعب، فيما تحرك الثلاثي برناردو سيلفا وجوليان ألفاريز وجاك جريليش، خلف المهاجم الصريح إيرلينج هالاند.في الناحية المقابلة، لجأ شيفيلد يونايتد إلى طريقة اللعب 3-5-2، حيث تكون الخط الخلفي من أنيل أحمدوزيتش وجون إيجان وجاك روبنسون، وتواجد على الطرفين كل من جورج بالدوك وبن أوزبورن، وأدى أوليفر نوروود دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمام جوستافو هامر وفينيسيوس، خلف ثنائي الهجوم بيتي تراوري وويليام أوسولا.وانتظر مانشستر سيتي حتى الدقيقة 12 لتهديد مرمى مضيفه للمرة الأولى، عندما وجه ألفاريز عرضية إلى هالاند الذي سدد برأسه في مكان وقوف الحارس فوديرينجهام.وسجل مانشستر سيتي هدفا في الدقيقة 20، عن طريق مدافع أكي، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لوجود حالة تسلل على رودري صانع الهدف.وأثمرت هجمة مرتدة لمانشستر سيتي، عن وصول الكرة إلى ألفاريز، الذي تصدى الحارس لمحاولته ببراعة في الدقيقة 27.واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد لمسة يد على إيجان، وانبرى هالاند لتنفيد الركلة لكنه سدد في القائم بالدقيقة 37.وجرب رودري حظه بتسديدة بعيدة المدى لم يجد الحارس صعوبة في التصدي لها، قبل أن يتعرض هالاند للمسك والإعثار داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم شيئا في الوقت بدل الضائع.وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة، حيث أرسل ووكر كرة عرضية من اليمين، تابعها هالاند دون أن يجد طريق الشباك في الدقيقة 51.وبذل جريليش جهدا كبيرا في الجناح الأيسر، قبل أن يمرر إلى رودري، الذي هيأ نفسه قبل التسديد بجانب القائم في الدقيقة 58.وتمكن مانشستر سيتي أخيرا من التقدم بالنتيجة في الدقيقة 63، عندما أرسل جريليش كرة عرضية، وجدت رأس هالاند الذي دكها في الشباك.وعاد الحكم ليلغي هدفا جديدا لمانشستر سيتي أحرزه هالاند بداعي التسلل في الدقيقة 71، وكاد سيتي يتلقى هدفا في الدقيقة 74، عندما أساء الحارس إيدرسون إبعاد الكرة، لتصل إلى أحمدوزيتش الذي حاول استغلال تقدم الحارس لكنه كرته ضلت طريق المرمى.واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح مانشستر سيتي، انبرى ألفاريز لتنفيذها مقوسة من فوق الحائط البشري، لكن الحارس تألق مجددا وأبعد الكرة في الدقيقة 79.وضغط أصحاب الأرض في الدقائق العشر الأخيرة، وأثمر ضغطه عن هدف التعادل في الدقيقة 85، عبر البديل جايدن بوجل الذي استغل كرة مقطوعة من الدفاع ليسددها زاحفة من الناحية اليمنى، على يمين الحارس إيدرسون.لكن سرعان ما استعاد سيتي تقدمه في الدقيقة 88، عندما فشل البديل فيل فودين في السيطرة على كرة عرضية، لتصل إلى زميله رودري، الذي تابعها بتسديدة مباشرة عانقت الزاوية العليا لمرمى شيفيلد يونايتد.وأكد المدرب المساعد في مانشستر سيتي خوانما ليلو، أنه كان واثق من تحقيق فريقه للفوز على شيفيلد يونايتد.وقاد ليلو الفريق من المنطقة الفنية، لغياب المدرب بيب جوراديولا الذي يخضع للراحة بعد إجرائه جراحة في الظهر.وقال ليلو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أن هذا سيطرتنا بدون فرص كانت فقط في الشوط الأول. كان لدينا الكثير من الكرة ولكن وجدنا أنه من الصعب جدا العثور على المساحات في الخلف لأنه لم يكن هناك أي منها. في الشوط الثاني كانت القصة مختلفة، تمكنا من الحصول على المزيد من الكرة في مناطق أفضل وضغط متواصل أكبر".وعما إذا كان يشعر بالقلق بعد هدف التعادل المتأخر لشيفيلد: "حسنا، هذا طبيعي، أليس كذلك؟ فجأة بعد فرصة واحدة، أدركوا التعادل مرة بعد أن سيطرنا على أغلبية المباراة، لم يكن الأمر عادلا للغاية، كنا وأقوياء. في الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل ركلة الجزاء أيضا، لذلك كنت ما أزال أشعر أننا سنسجل مرة أخرى.وتحدث ليلو عن تواصله جوارديولا طوال المباراة، وقال: "لقد كان بيب هنا دائما. كان يتحدث إلى الجهاز الفني في بعض الأحيان ومعي أيضا، ولكن كل ما كان علي فعله هو التحرك بمقعد واحد. لم أرغب في التحرك".وحول ما إذا كان يستمتع بكونه مسؤولا عن الفريق اليوم، قال: "عندما تكون النتيجة متقاربة جدا، يكون من الصعب جدا علينا نحن المدربين الاستمتاع بالمباراة. إنه أمر صعب للغاية. ولكن كانت هناك بعض اللحظات، بالطريقة التي يلعب بها هذا الفريق، لا يمكنك ألا تستمتع بالأمر".الليجاسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الثاني، قاد به برشلونة للفوز 4-3 على مضيفه فياريال أمس، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وعلى ملعب "لا سيراميكا"، تقدم برشلونة بهدفين متتاليين في أول 15 دقيقة من المباراة، عندما افتتح بجافي التسجيل (13) من تمريرة للمغربي الواعد الأمين جمال، الذي أصبح أصغر لاعب يصنع هدفا في الليجا بعمر 16 عاما و45 يوما.وبعدها بدقيقتين أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني.لكن أصحاب الأرض انتفضوا وسجلوا هدف تقليص الفارق (26) عن طريق خوان فويث قبل أن يسجل ألكسندر سورلوث هدف التعادل (40).ومع بداية الشوط الثاني واصل فريق "الغواصات الصفراء" صحوته بهدف ثالث سجله أليكس باينا (50).وقوبل تقدم فياريال بضغط كتالوني أسفر عن هدف التعادل بقدم فيران توريس (68) ثم جاء الدور على ليفاندوفسكي، هداف الموسم الماضي، والذي سجل هدف الإنقاذ الرابع للبرسا (71) والأول له منذ بداية الموسم لينهي صيامه عن التهديف الذي استمر خلال الجولتين الماضيتين.وكان برشلونة قد فاز في الجولة الماضية على قادش بهدفين دون رد بعد تعادل محبط في الجولة الافتتاحية بدون أهداف أمام خيتافي.وبهذا الفوز يرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جيرونا، وبفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد المتصدر.في المقابل تجمد فياريال عند ثلاث نقاط في المركز الـ13 برصيد ثلاث نقاط.البوندسليجاواصل فريق بايرن ميونيخ بدايته الجيدة في الدوري الألماني، وفاز على ضيفه أوجسبورج 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ماينتس 1-1.وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرز أحدهما فيليكس أودوخاي، لاعب أوجسبورج بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32 ، وأضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف الثاني له في المباراة والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 60، قبل أن يسجل أوجسبورج هدف حفظ ماء الوجه عن طريق ديون درينا في الدقيقة 86.ورفع هاري كين رصيد أهدافه مع بايرن ميونيخ إلى ثلاثة أهداف حيث سبق له تسجيل هدف في المباراة الأولى أمام فيردر بريمن.ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع يونيون برلين، فيما توقف رصيد أوجسبورج عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.وكان بايرن استهل مبارياته في البوندسليجا بالفوز على فيردر بريمن برباعية نظيفة، فيما حصد أوجسبورج نقطته الوحيدة من التعادل 4-4 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى.وكان بايرن ميونيخ بدأ موسمه بخسارة كأس السوبر أمام لايبزج بثلاثية نظيفة.وفي المباراة الثانية، تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه ماينز 1-1 .وتقدم ماينز بهدف أحرزه جاي سونج لي في الدقيقة 25، وتعادل فرانكفورت عن طريق المصري عمر مرموش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.وكان فرانكفورت اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد أنسجار كناوف.ورفع فرانكفورت رصيده إلى أربع نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على دارمشتادت 1-0، فيما حصد ماينتس أول نقطة له بعد الخسارة 1-4 أمام يونيون برلين في الجولة الأولى.ليج 1واصل نجم المنتخب الوطني موسى التعمري تألقه في الدوري الفرنسي، رغم خسارة فريقه مونبلييه أمام ضيفه ريمس 1-3 مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة.وفوّت مونبلييه على نفسه فرصة اللحاق بموناكو ومرسيليا الى الصدارة (7 لكل منهما)، ليكتفي بالمركز التاسع مع 4 نقاط.وسجل التعمري هدف فريقه الوحيد من مجهود فردي رائع، ليرفع رصيده في المسابقة إلى 3 أهداف، بعدما أحرز هدفين في الجولة الماضية بشباك ليون.من ناحية ثانية، قلب لوهافر المنقوص تأخره بهدفين أمام مضيفه رين إلى تعادل 2-2.وتقدم رين قبل نصف الساعة الأول من المباراة بهدفي لودوفيك بلا (10) والمدافع الكاميروني كريستوفر وو (24)، قبل أن يدرك لوهافر العائد حديثا التعادل بفضل هدفي نبيل عليوي (40 و70).وأكمل لوهافر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه صامويل غراندسير أثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 62، فيما فشل رين في الاستفادة من تفوقه العددي ليفرط بنقطتين ثمينتين.واكتفى رين في المركز الخامس مع 5 نقاط، بالتعادل للمباراة الثانية تواليا بعد تعادله أمام لنس 1-1 في المرحلة الماضية، علما أنه كان اكتسح متز 1 -5 افتتاحا.وكان رين يأمل في أن يتحضر بطريقة أفضل للدربي في المرحلة المقبلة أمام بريست الذي مني بخسارته الأولى هذا الموسم أمام مرسيليا 0-2 أول من أمس.ويحتل لوهافر الذي ما يزال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم، المركز 13 مع نقطتين فقط.وصعد ستراسبورغ للمركز الخامس مع 6 نقاط بفوزه على تولوز 2-0، فيما مني كليرمون فيران بخسارته الثالثة تواليا وجاءت أمام متز 0-1، سجله الجورجي جورج ميكوتادزي المرشح للانتقال إلى أياكس أمستردام الهولندي. -(وكالات)نجم مونبلييه موسى التعمري خلال اللقاء أمام ريمس أمس -(من المصدر)