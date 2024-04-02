الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نيفيل: أفضل فان دايك على صلاح للانتقال إلى مانشستر يونايتد

قائد ليفربول فيرجيل فان دايك -(من المصدر)
قائد ليفربول فيرجيل فان دايك -(من المصدر)
مدن - كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، عن هوية اللاعب الذي يحتاجه فريقه حاليا، من بين لاعبي ليفربول.
ويعتقد نيفيل، أن مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع قوي مثل نجم ليفربول فيرجيل فان دايك، لتحسين مستوى الفريق.اضافة اعلان
ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى، وسجل فريق المدرب إريك تين هاج 40 هدفا فقط في 29 مباراة خاضها هذا الموسم، وهو رقم مثير للشفقة يضعه في المركز 15 بالدوري من حيث عدد الأهداف المسجلة، متفوقا فقط على كريستال بالاس وإيفرتون وشيفيلد يونايتد وبيرنلي ونوتنجهام فورست. 
وعلى النقيض من ذلك، تلقى دفاع مانشستر يونايتد 40 هدفا، وهو رابع أفضل فريق بالمسابقة حتى الآن، خلف ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.
وسئل نيفيل عمن سيختار بين فيان دايك ونجم ليفربول محمد صلاح لدعم صفوف مانشستر يونايتد، فقال خلال برنامج "ذا أوفرلاب" الخاص بشبكة "سكاس سبورتس": "سأختار فان دايك، أعتقد أن فان دايك سيجلب الهيمنة والحضور للفريق وهو ما لا نملكه. ليس لدينا مهاجم جيد مثل محمد صلاح، ولكن لدينا مهاجمين موهوبين".
وأعتقد: "أعتقد دائمًا أنه يتوجب أن يكون لديك عمود فقري من القوة والحضور.. فنحن دائمًا نقول.. لم يعد روي كين هناك، ولم يعد هناك فنسان كومباني بعد الآن، ولم يعد هناك جون تيري، لكن هناك بالفعل واحد الآن في ليفربول، عندما تفكر في أداء فان دايك هذا الموسم.. لديه حضور هائل في الملعب".
وتابع: "إنه لا يملك الشخصية نفسها التي يملكها اللاعبون الذي ذكرتهم، لكنه في الواقع مهيمن تمامًا على أرض الملعب، ويتحدث أكثر بكثير مما قد يعتقده الناس وهو في الواقع شخص يمكنك رؤيته وهناك هالة حوله. وأعتقد أنه إذا كنت تريد تغيير ثقافة مانشستر يونايتد الكاملة والمطلقة، فهم بحاجة إلى ذلك الشخص المهيمن الذي يجمعهم معًا. وأعتقد أن فان دايك سيسيطر على (كوبي) ماينو، وحتى شخص مثل أنتوني أو (ماركوس) راشفورد".
وكان يونايتد يأمل في التعاقد مع لاعب بجودة فان دايك عندما حصل على رفاييل فاران من ريال مدريد في صيف العام 2021 مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، لكن المدافع الفرنسي لم يرق إلى مستوى التوقعات، وغاب عن 39 مباراة بسبب المرض أو الإصابة.
وأوضح نيفيل: "لا أعتقد أنه سيكون هذا اللاعب على الإطلاق. بالنسبة لي عندما أشاهد فاران، فهو في الواقع يدافع عن مكانه من الملعب بشكل جيد للغاية وعن منطقة الجزاء بشكل جيد للغاية، فهو يبعد الكثير من الكرات برأسه ويسيطر تمامًا على الهواء. أعتقد أنه هذا النوع من المدافعين الذين سيقوم بهذه الوظيفة فقط، ولكي نكون منصفين، ربما كان جيدا في ريال مدريد عندما كان إلى جانب (سيرجيو) راموس، ولكن لا أعتقد أنه سيؤثر اللاعبين من حوله".
وأردف: "هذا ليس انتقادًا، لأنه لكي نكون منصفين، هناك العديد من المدافعين الرائعين الذين يقومون بعملهم بشكل جيد للغاية ولكنهم لا يديرون في الواقع رباعي الدفاع. قلب الدفاع الرائع الذي يمكنه إدارة الرباعي هو فان دايك، وتيري.. اللاعبون العظماء في كل العصور".-(وكالات)
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