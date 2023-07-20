الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

نيمار يجيب على السؤال المُحير: لماذا فشل مثلث الرعب أوروبيا؟

WhatsApp Image 2023-07-20 at 4.08.07 PM
ميسي ونيمار ومبابي
تحدث نجم هجوم باريس سان جرمان نيمار، عن أسباب فشل الفريق الفرنسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين، رغم وجود ثلاثي هجومي مرعب.
اضافة اعلان
ومنذ انتقال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان في صيف 2021، كون مثلثا هجوميا مع نيمار وكيليان مبابي، كان يعتبر الأفضل في العالم.

إلا أن حلم النادي الباريسي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا أجهض في الموسمين الماضيين من دور الـ16، مرة على يد ريال مدريد الإسباني والأخرى أمام بايرن ميونيخ الألماني، مما أصاب مشجعي الفريق بإحباط كبير.

ومع رحيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والأزمة بين مبابي وإدارة النادي، تتضاءل الآمال بإمكانية تحقيق "الحلم الأوروبي" إثر تفكك مثلث الرعب.


النجم البرازيلي قال في حديث مع المدون البرازيلي كاسيميرو ميغيل، إن هجوم الفريق "افتقر إلى التناسق".
أوضح نيمار: "كان لدينا فريق قوي للغاية. ميسي ومبابي وأنا 3 رجال هم الأفضل في العالم. لقد عرفنا ذلك، لكن للأسف لم نكن متناسقين. لم يكن ذلك جيدا بالنسبة لنا".

أصر نيمار على أن الثلاثي كان يريد "الفوز بكل شيء"، لكن "في كرة القدم أحيانا لا يحدث الشيء الصحيح، الشيء العادل".
مبابي بين البقاء والرحيل.. وبايرن يتمسك بهاري كين


ومن جهة أخرى، علق نيمار على التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيله عن "ملعب الأمراء"، مؤكدا التزامه بتعاقده مع النادي الباريسي الذي يمتد حتى عام 2027.

وأكد صاحب الـ31 عاما أنه "يأمل في الاستمرار في باريس سان جرمان الموسم المقبل"، و"يريد اللعب بشكل جيد بعد التعافي الناجح من إصابة في الكاحل".

وتابع: "لديّ عقد، وحتى الآن لم يخبرني أحد بخلاف ذلك. أريد التعافي بشكل جيد. الفوز هو هدفي دائما لكنني أريد اللعب بشكل جيد مرة أخرى، هذا هو أول شيء".

ومن المفترض أن يعود نيمار إلى الملاعب في أول مباراة ودية قبل الموسم، ضد لوهافر، الجمعة.
مدرب باريس سان جرمان الجديد لويس إنريكي -(من المصدر)

سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس 17 تموز 2023

مهاجم دورتموند سيبستيان هالر -(من المصدر)

بايرن يستهل المشوار بلقاء بريمن.. ودورتموند يبدأ حملته بمواجهة كولن 16 تموز 2023

ميسي

ماذا حدث لركبتيه؟ صور لميسي تثير قلق جمهوره 15 تموز 2023

بنجامين ميندي

براءة من تهم الاغتصاب.. بكاء وفرحة للاعب مان سيتي السابق 15 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مبابي

فيديو.. مبابي يزور موطنه الأصلي بقافلة شرطة وعربة مصفحة

10 تموز 2023
مبابي

إعلان الحرب بين مبابي وباريس سان جرمان.. شكوى من نجوم الفريق

09 تموز 2023
gettyimages-1268342096

نجم إنتر ميامي غاضب.. والقصة تتعلق بميسي

06 تموز 2023
163-161605-neymar-brazil-psg-int-retirement-2

نيمار ردا على "أصعب سؤال": كرة القدم صندوق مفاجآت

23 حزيران 2023
اقرأ أيضا
ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

ليفربول يوافق على انتقال قائده للدوري السعودي.. وكلوب يعلق

منذ1 ساعة
براندي شاستين

خلعت قميصها احتفالا باللقب.. براندي شاستين صاحبة أجرأ لقطة في المونديال

منذ7 ساعة
نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد تجديد عقده مع المدرب إريك تين هاج -(من المصدر)

فيراتي على رادار أتلتيكو مدريد.. وبرشلونة يعلن صفقته الثالثة

منذ22 ساعة
1689788276356

الفيصلي يتعاقد مع المحترف التونسي الكامرجي

منذ24 ساعة
هداف موناكو وسام بن يدر -(من المصدر)

سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس

18 تموز 2023
نجم النصر كريستيانو رونالدو -(من المصدر)

رونالدو: لن أعود إلى أوروبا.. و"السعودي" سيكون خامس أفضل دوري

18 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ22 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 