نيمار يوقع عقده مع الهلال.. وباريديس يعود إلى روما

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مدن- أعلن نادي الهلال السعودي، التعاقد مع البرازيلي نيمار، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وأعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر"، عن التعاقد مع "راقص السامبا"، بنشر فيديو ظهر فيه نيمار مرتديا شعار الهلال، وقال فيه "أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي".وستقيم إدارة الهلال تقيم حفل تقديم كبيرا للنجم البرازيلي، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.ومن المقرر أن يمتد عقد نيمار مع الزعيم لمدة موسمين، وعلى الرغم من عدم كشف الهلال عن قيمة انتقال النجم البرازيلي، إلا أن بعض التقارير أكدت أنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.وكان الهلاليون يبحثون عن صفقة من لاعبي النخبة طوال الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض فشل انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الهلال، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي.ومن جهته، نشر باريس سان جيرمان بياناً عبر موقعه الرسمي نقل فيه عن رئيسه القطري ناصر الخليفي، قوله "من الصعب دائماً توديع لاعب استثنائي مثل نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم".وأضاف "لن أنسى أبداً اليوم الذي وصل فيه إلى باريس سان جيرمان، وما ساهم به لنادينا ومشروعنا على مدار السنوات الست الماضية. لقد حظينا بلحظات رائعة وسيظل نيمار دائماً جزءاً كبيراً من تاريخنا".ونشر الهلال بياناً رسمياً في وقت لاحق أشار فيه إلى عقد نيمار يمتد "لفترة أولية مدتها سنتان حتى 2025 على الأقل"، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يصبح البرازيلي "الرقم 10" الجديد في أكثر الأندية تتويجاً في آسيا.ولفت النادي، في بيانه، إلى أن العقد الذي وُقع في فندق "فور سيزنز جورج الخامس" في باريس، إلى أن نيمار "سيكمل الإجراءات الرسمية قبل الكشف عنه للجماهير في السعودية".ونقل عن البرازيلي قوله "لقد حققت الكثير في أوروبا واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني كنت أرغب دائماً في أن أكون لاعباً عالمياً وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة".وأضاف "أريد أن أكتب تاريخاً رياضياً جديداً، والدوري السعودي يتمتع بطاقة هائلة وجودة عالية في الوقت الحالي. لقد سمعت الكثير وعرفت أنني أكمل قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في السعودية على مر السنين، لذلك أعتقد أنه المكان المنشود".ورأى أن "الهلال ناد عملاق يتمتع بمشجعين رائعين وهو الأفضل في آسيا وهذا يمنحني شعوراً بأنه القرار الصحيح بالنسبة لي في الوقت المناسب مع النادي المناسب".ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل "إن نيمار رمز عالمي جلب الفرح والسرور لجميع الجماهير أينما كان يلعب. يسعدنا انضمامه إلى الهلال.. إنه قوة هجومية لا يمكن إيقافها وقد حقق الكثير في مسيرته الرائعة".ووصل نيمار إلى سان جيرمان العام 2017 من برشلونة الإسباني مقابل مبلغ عالمي قياسي قدره 220 مليون يورو، الا أن النجم البرازيلي تحول لاحقًا الى لاعب غير مرغوب فيه في باريس، خلال مواسم تميزت بسلسلة من الإصابات والمغامرات التي لا تنتهي.ولا يمكن فصل موقف نيمار (31 عاماً) تمامًا عن موقف كيليان مبابي، الذي جعل رحيل البرازيلي أحد شروط تجديد عقده في العام 2022. ويأتي الإعلان عن توقيع نيمار في المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع اقتراب بطل كأس العالم 2018 من إبرام صفقة تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، اثر مفاوضات حادة وتكهنات حول عن انتقاله الى ريال مدريد الاسباني.وواجه نيمار تحديات كبيرة خلال فترته في باريس، لا بل يمكن وصفها بالـ"فوضى الكبيرة".بعد دوره الكبير في الـ"ريمونتادا" الشهيرة لمصلحة برشلونة أمام سان جرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا العام 2017، اعتقد النادي الفرنسي المملوك قطريًا أنه أبرم صفقة مدوية من خلال التعاقد مع الفتى الذهبي مبابي ونجم المنتخب البرازيلي نيمار.لكن لاعب سانتوس السابق، الذي كان أحد أضلاع "الثلاثي الشهير" في كاتالونيا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، حيث فاز معهما بلقب دوري الأبطال العام 2015، خالف التوقعات الكبيرة التي كانت معقودة عليه.مع 118 هدفًا و70 تمريرة حاسمة في 173 مباراة في جميع المسابقات، فإن سجله الرقمي لم يكن ضعيفًا، لكنه لم يتمكن من قيادة سان جرمان إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حطم بايرن ميونيخ الألماني أحلامه في النهائي العام 2020.كانت تلك الهزيمة بمثابة "القشّة التي قصمت ظهر البعير"، حيث تدهورت علاقته بالجمهور الباريسي. ومنذ العام 2019، بعد عامين فقط من وصوله، أراد نيمار مغادرة ناديه للعودة إلى برشلونة لكن المسؤولين القطريين رفضوا الأمر قبل تمديد عقده حتى العام 2027.واختلف الوضع دراماتيكيًا العام الماضي مع صعود أسهم مبابي داخل أروقة النادي وتعيين لويس كامبوس "مستشارًا لكرة القدم". حينها، فتح سان جرمان الباب أمام رحيله، وهو ما لم يتحقق بسبب الراتب الباهظ للاعب، والمقدر بنحو 30 مليون يورو سنويًا.الا أن الاصابة الجديدة التي تعرض لها البرازيلي في الكاحل ثم الجراحة التي خضع لها في آذار (مارس) الماضي، عززت رغبة باريس في التخلي عن مهاجم سيليساو، رغم عروضه الممتازة في النصف الاول من الموسم الماضي.وبعد عام آخر مخيب جدًا للآمال احتفظ فيه سان جيرمان بصعوبة بلقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة، ابدى الأخير تصميمًا على ضخ دماء جديدة في صفوفه مع رحيل ميسي والاسباني سيرجيو راموس وقرب رحيل الايطالي ماركو فيراتي المرجح انضمامه أيضاً إلى الهلال السعودي.واجه نيمار خلال الفترة الأخيرة اعتراضات واسعة من قبل جماهير الألتراس الذين تظاهروا أمام منزله في أيار (مايو) الماضي. لتكون تلك الشرارة الاخيرة التي اوصلت الى الطلاق النهائي بين الطرفين.فولفسبورج يعلن تعاقده مايرأعلن نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، أمس، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الكرواتي لوفرو ماير من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار، في ثالث أغلى صفقة في تاريخه.وخاض ماير (25 عاماً) الذي وقع عقداً حتى العام 2028 مع فولفسبورج، 62 مباراة مع رين في الدوري الفرنسي، مسجلا ستة اهداف. ساهم في خوضه غمار مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" عامين توالياً منذ انضمامه إليه العام 2021.وقال لاعب دينامو زغرب الكرواتي السابق "سعيد لأن انتقالي إلى فولفسبورج والدوري الألماني قد نجح".وأضاف لموقع النادي على الإنترنت "لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مشواري هناك".ولعب ماير في المباريات السبع للمنتخب الكرواتي في كأس العالم 2022 في قطر التي انهاها في المركز الثالث، حيث كان يدخل عادة من دكة البدلاء.سبق ان مثّل منتخب بلاده في 22 مباراة دولية مسجلا اربعة اهداف.ولد ماير في زغرب، وانضم إلى دينامو في سن مبكرة وتدرب في عدة أندية أخرى في العاصمة الكرواتية، ووقع أول عقد احترافي له في العام 2016 في نادي لوكوموتيفا زغرب.ومن جهته، قال المدير الرياضي لفولفسبورغ سيباستيان شيندزيلورز "ليس سرا أن لوفرو كان على رأس لائحة أولويتنا منذ فترة".وتابع "إنه لاعب مبدع وموهوب للغاية من الناحية الفنية وأثبت جدارته على مدار العامين الماضيين في فرنسا".وسعى فولفسبورج لتعزيز خط الوسط بعد رحيل الدولي فيليكس نميشا إلى بوروسيا دورتموند في تموز (يوليو) مقابل 30 مليون يورو.باريديس يعود إلى روماعاد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، المتوج بمونديال قطر 2022، إلى روما قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد حتى 30 حزيران (يونيو) 2025 وذلك بعد ست سنوات من رحيله عن العاصمة الإيطالية، حسب ما أعلن الناديان أمس.ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي لن تتجاوز الخمسة ملايين يورو وفقًا للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية. وقد تضاءلت قيمة الأرجنتيني الذي خاض منافسات الدوري الإيطالي مع يوفنتوس على سبيل الاعارة الموسم الماضي، مقارنة بالمبلغ الذي انفقه بطل فرنسا لضمه من زينيت سان بطرسبورغ الروسي العام 2019 مقابل 47 مليون يورو.وكتب سان جيرمان في بيان صحفي "بعد موسم قضاه في يوفنتوس على سبيل الاعارة، انتقل لياندرو باريديس نهائيًا إلى روما"، مضيفًا أنه في أربعة مواسم، شارك اللاعب "في 117 مباراة، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020".وبدوره، أبدى باريديس (29 عامًا) سعادته بالعودة إلى العاصمة الإيطالية "العودة إلى روما هي دائما مميزة، لكنها أكثر من ذلك كلاعب في صفوف نادي روما".وتابع "أود أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي وروما لإعادتي إلى النادي حيث بدأت مسيرتي في أوروبا".وبعد ساعات من انتقال الارجنتيني، غادر صفوف سان جيرمان أيضاً البرتغالي ريناتو سانشيز (25 عاماً) للالتحاق بمواطنه مدرب روما جوزيه مورينيو وزميله باريديس على سبيل الإعارة.وقال بطل فرنسا "يرحل ريناتو سانشيز عن باريس سان جيرمان لينضم إلى روما في دوري الدرجة الأولى. يغادر لاعب خط الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء".ومن ناحيته، أكد روما في بيانه ان خيار الشراء سيصبح "إلزامياً إذا تم استيفاء شروط معينة"، من دون تحديد أي منها. في حين ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سانشيز وصل معاراً مقابل مليون يورو فقط، على أن يتم تفعيل بند الشراء مقابل 14 مليونا إذا شارك في 60 في المئة من مباريات روما.ومن جهته، قال سانشيز في بيان للـ"جالوروسي" إنه "سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي العظيم. مشروع روما أقنعني وأعتقد أن اللعب هنا هو الاختيار الصحيح".وبعد عام في ملعب "بارك دي برانس" لم يعد سانشيز ضمن خطط بطل فرنسا، علما انه لم يتمكن من فرض نفسه بسبب الاصابات وعدم استقرار في الاداء.انضم سانشيز إلى سان جيرمان مقابل حوالي 15 مليون يورو بعد فوزه بلقب "ليج 1" مع ليل باشراف المدرب كريستوف جالتييه الذي استقدمه إلى العاصمة الفرنسية.وسيكون روما خامس ناد يدافع عن ألوانه سانشيز منذ رحيله من بنفيكا إلى بايرن ميونيخ الألماني في العام 2016 مقابل 35 مليون يورو. في ذلك العام فاز بلقب أمم أوروبا مع البرتغال، قبل أن يغيب عن التشكيلة منذ 2021.وتأتي هذه الانتقالات في وقت يقوم فيها سان جرمان بتغييرات جذرية في صفوفه مع رحيل أيضاً البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي وقبله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وذلك بعد موسم مخيب للآمال خرج خلاله من ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.أونيون برلين يضم جوسينسانضم المدافع الدولي الألماني روبن جوسينس إلى أونيون برلين قادماً من إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، بعقد حتى العام 2028، حسب ما أعلن النادي الألماني.وانتقل جوسينس إلى أونيون برلين بصفقة هي الأغلى في تاريخه في الدوري بلغت 15 مليون يورو، علماً أن نادي العاصمة سيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المنصرم.وحسب وسائل إعلام المانية، يتطلع جوسينس الذي خاض 16 مباراة دولية بقميص "دي مانشافت" إلى زيادة وقت لعبه قبل كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.وأمضى الظهير الأيسر 18 شهراً في إنتر الذي اشتراه من مواطنه أتالانتا في كانون الثاني (يناير) 2022. ولعب 39 مباراة مع "نيراتزوري" أكثرها من على مقاعد البدلاء وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي 0-1.ويستهل أونيون برلين الصاعد إلى دوري النخبة "بوندسليجا" العام 2019، منافسات الموسم الجديد على أرضه أمام ماينتس الأحد.-(وكالات)