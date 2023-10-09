نيوكاسل يونايتد يسعى لمقارعة كبار أوروبا

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رفع المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إيدي هاو، سقف الطموحات عاليا بعد الانتصار الكبير الذي حققه فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بقوله: "إن فريقه يستهدف في المرحلة الحالية مقارعة أندية كبرى على غرار مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر لفريقه في المستقبل هو أن يصبح أكبر ناد في العالم".وأكد مدرب نيوكاسل، ظهور فريقه كقوة فعلية في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي 4 – 1 في الجولة الثانية من دور المجموعات الأربعاء الماضي، رغم أن التوقعات كافة، كانت تشير إلى فوز النادي الفرنسي.وكان ذلك الفوز إعلان نية صريحا من نيوكاسل في أول موسم له بمسابقة القارّة الأم التي يشارك فيها للمرة الأولى منذ 20 عاما، وبعد عملية إعادة بناء من خلال إدارة هاو الذكية، يتطور نيوكاسل بشكل ملحوظ ليصبح علامة تجارية عالمية.ولم يخف رئيس نادي نيوكاسل ياسر الرميان، طموحه على المدى الطويل، قائلا في الفيلم الوثائقي: "نحن نيوكاسل يونايتد"، والذي نشر مؤخرا، إنه يريد جعل النادي الرقم واحد في العالم.وأقر هاو الذي تحدث إلى الرميان بعد مباراة سان جيرمان، أن فريقه ما يزال بعيدا عن قوة وهيبة أندية مثل نادي العاصمة الفرنسية ومانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني أو بايرن ميونخ الألماني. لكن لدى سؤاله عما إذا كان هناك أي سبب يمنع فريق "ماغبايس" من أن يكون أكبر أندية كرة القدم، قال هاو: "لا، لكننا لسنا النادي رقم واحد في العالم في الوقت الحالي".ونجح نيوكاسل في بلوغ دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 20 عاما، باحتلاله مركزا ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالموسم المنقضي.وأضاف: "علينا أن نحاول العمل على تحقيق ذلك، هذه الأشياء تستغرق وقتا، لا توجد عصا سحرية، أن تكون ذكيا وتتخذ قرارات جيدة وتعمل بجد كل يوم، إذا كان هذا هو الهدف النهائي، فسنبذل قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك، علينا أن نتحلى بالهدوء وندرك أننا في المراحل الأولى من الموسم، لدينا الكثير لنثبته قبل أن نتمكن من قول أي شيء عما فعلناه، لقد وضعنا أنفسنا للتو في موقع جيد في مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا، وما نزال نعمل على صياغة مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".وصادف أول من أمس، الذكرى السنوية الثانية للاستحواذ السعودي على النادي من مالكه السابق مايك آشلي، الذي لم يكن يحظى بشعبية، ومنذ ذلك الحين تحول النادي من فريق يصارع للنجاة من الهبوط إلى قوة في البريميرليغ خلال 24 شهرا فقط، رغم أنه يحتل حاليا المركز الثامن في جدول الترتيب عقب بداية موسم متذبذبة.وأقر هاو في حديثه قبل السفر لمواجهة وست هام، أن قراره بتولي زمام الأمور في نيوكاسل في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2021 كان بمثابة لحظة غيرت حياته، لافتا: "كنت أعلم عندما توليت المهمة أن اللحظة حانت عندما عرضت علي الوظيفة، لقد كانت لحظة غيرت حياتي، لحسن الحظ أنه كان مشوارا رائعا حتى الآن، لقد أحببت كل ثانية منه، الشعور بأنني أفعل شيئا مميزا جدا في حياتي وهو موجود دائما، وهو أمر لا أعتبره مسلما به أبدا".ويلتزم نيوكاسل بسياسة متحفظة في تعاقداته من حيث نوعية اللاعبين الذين يعمل على استقطابهم، وهو ما عبر عنه مدرب الفريق خلال رده على سؤال عن مدى اهتمام النادي بالتعاقد مع البرتغالي رونالدو أو البرازيلي نيمار، بقوله: "يفكر النادي بطريقة أخرى تناسب مشروع الفريق على المدى الطويل، من ناحية اكتشاف لاعبين مميزين واعدين وتطويرهم، بدلا من أن يضع النادي نفسه في وضع يفرض عليه دفع رواتب باهظة لنجوم الصف الأول".وقياسا بمستوى المنافسة المرتفعة في البريميرليغ، تتسم سياسة الإنفاق في نيوكاسل بالتحفظ مقارنة بصفقات نادي باريس سان جيرمان، الذي استحوذ عليه جهاز قطر للاستثمار في حزيران (يونيو) 2011، وأبرم تعاقدات قياسية لضم نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي. -(وكالات)