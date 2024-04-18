هاتفاً: “الله أكبر”.. نجم ريال مدريد يحتفل بالتأهل (فيديو)

احتفل الدولي الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد الإسباني، بطريقته الخاصة، بتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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بركلات الترجيح.. ريال مدريد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب السيتي

حيث ظهر روديغر، الذي كان أحد نجوم اللقاء، في مقطع فيديو قصير داخل الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة وهو يرفع إصبع السبابة بحماس، ويهتف: "الله أكبر"، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع بشكل كبير.





🔴 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Manchester City'e attığı golle takımı Real Madrid'e tur atlatan Antonio Rüdiger, tekbir getirdi. pic.twitter.com/Vp6ugP8g97 — Islamist Agenda (@islamistagenda) April 18, 2024

بينما كان أنطونيو روديغر قد تعرض لهجوم حاد في شهر رمضان الماضي بسبب نشره صورة له على منصة إنستغرام وهو يجلس على سجادة الصلاة رافعاً إصبع السبابة.



حيث اتهمه جوليان رايشيلت، رئيس التحرير السابق بصحيفة "بيلد"، باتهامه باستخدام شارة تخص "المنظمات الإرهابية". وقرر اللاعب واتحاد كرة القدم الألماني رفع دعوى ضد الصحفي الألماني بتهمة "بث خطاب الكراهية والتحريض".





رد اللاعب الألماني أنطونيو روديغر



فيما قال لاعب ريال مدريد المسلم تعليقاً على الحادث: "في الأيام القليلة الماضية، تم استخدام الصورة من قبل أفراد لتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة".



أضاف الألماني أنطونيو روديغر: "إن الإشارة التي استخدمتها هي ما يسمى إصبع التوحيد. في الإسلام، تعتبر هذه الإشارة رمزاً لوحدانية الله وتفرّده. هذه الإشارة منتشرة على نطاق واسع بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وقد تم تصنيفها مؤخراً على أنها لا تمثل مشكلة من قبل وزارة الداخلية".



كما أكد روديغر: "كمسلم متدين، أمارس شعائر ديني، لكنني أبعد نفسي بحزم عن أي نوع من التطرف واتهامات الإسلام السياسي. العنف والإرهاب غير مقبولين على الإطلاق. أنا أؤيد السلام والتسامح".



شدد اللاعب الألماني: "لن أوفر منبراً للانقسام والتطرف، ولهذا السبب قررت الإدلاء ببيان واضح بعد المباراتين الدوليتين الوديتين".



فيما اختتم لاعب ريال مدريد الألماني أنطونيو روديغر قائلاً: "في الوقت نفسه، لن أسمح بأن أتعرض للإهانة والتشهير كإسلامي. ولهذا السبب قررت توجيه الاتهامات. هذه حالة دعاية وانقسام، وسوف أواجه ذلك دائماً".عربي بوست