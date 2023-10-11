هازارد يعلق حذاءه بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب والإصابات

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أعلن نجم الكرة البلجيكية إيدن هازارد، قراره باعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 32 عاما، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، بدون ناد منذ أن تم إطلاق سراحه من قبل العملاق الإسباني ريال مدريد في الصيف، حيث شارك في 76 مباراة فقط مع النادي الإسباني.وبعد رحيله عن ريال مدريد، بدا أن العودة إلى كرة القدم على مستوى النخبة أمر غير وارد، حيث قدم هازارد تلميحات متعددة بأنه قد يعلق حذاءه للأبد.وبحسب ما ورد من تقارير صحفية، أبدت بعض الأندية الإنجليزية اهتمامًا بهازارد بعد مغادرة مدريد، لكن يبدو أن المخاوف بشأن لياقته البدنية كانت بمثابة عائق كبير.وعبر منشور مطول عبر صفحته على موقع "إنستاجرام"، أكد نجم تشيلسي السابق قراره باعتزال اللعب نهائياً، وكتب: "يجب أن تستمع إلى نفسك وأن تقول.. توقف في الوقت المناسب".وأضاف: بعد 16 عامًا وخوضي أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف، لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم".وتابع: "خلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء ومدربين وزملاء عظماء. شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".وأردف: "أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها.. ليل وتشيلسي وريال مدريد؛ وأشكر الاتحاد البلجيكي على اختياري لتمثيل المنتخب، شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة. أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".وختم: "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأطفالي وخوض تجارب جديدة. نراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي".وفاز هازارد بالدوري الإنجليزي مرتين وجائزة أفضل لاعب في الموسم مع تشيلسي، كما حصل على لقبين بالدوري الإسباني ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.ومع ذلك، تعرض الجناح البلجيكي لـ 18 إصابة منفصلة خلال فترة وجوده في العاصمة الإسبانية، ما أدى إلى استبعاده من 95 مباراة مع النادي والمنتخب في ذلك الوقت.وكان هذا تناقضًا تامًا مع الفترة التي قضاها في تشيلسي، حيث نادرًا ما أصيب البلجيكي وأحرز 110 أهداف وصنع 92 في 352 مباراة مع البلوز.وعلى الرغم من لعبه دورًا صغيرًا في مدريد، إلا أن هازارد تمكن من الفوز بستة ألقاب، بعد أن نال أيضًا كأس الملك الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.وخلال فترة وجوده مع البلوز، فاز هازارد أيضًا بلقبين في مسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.وعلى المستوى الفردي، حصل هازارد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز برأي الكتاب وكذلك برأي اللاعبين المحترفين خلال الموسم 2014–2015، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في تشيلسي في أربع مناسبات منفصلة، بعد عروضه المذهلة.وبدأ هازارد مسيرته مع نادي ليل الفرنسي، حيث سجل 50 هدفًا وقدم 53 تمريرة حاسمة في 194 مباراة، وخلال فترة وجوده هناك، فاز أيضًا بلقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا بالموسم 2010-2011.وبعد تألقه في فرنسا، انتقل هازارد إلى غرب لندن، بعد أن وافق البلوز على دفع 32 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.وفي أول ظهور له في الدوري مع تشيلسي، حصل هازارد على تمريرة حاسمة وتسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء ليقود البلوز للفوز 2-0 على ويجان أثليتيك، ثم سجل هدفه الأول للنادي بعد أسبوع واحد فقط في مباراة الدوري أمام نيوكاسل.ومع ذلك، فإن عامه الأول في إنجلترا لم يسير كما خطط له تمامًا، بعد أن تم طرده بسبب ركله أحد جامعي الكرات خلال هزيمة تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة أمام سوانزي سيتي، وشارك في 62 مباراة في الموسم الأول، حيث بدأ إرثًا مثيرًا للإعجاب في نادي غرب لندن.وبعد سبعة مواسم من انضمامه إلى تشيلسي، أنهى هازارد وقته في "ستامفورد بريدج" بعد نجاحه في إحراز لقب الدوري الأوروبي بالموسم 2018-2019.وبعد تسجيله هدفين في الفوز بالمباراة النهائية 4-1 على آرسنال، أصر هازارد على أن الوقت قد حان "للوداع" وانتقال لاحقا إلى ريال مدريد في صفقة تصل قيمتها إلى 150 مليون جنيه إسترليني.وكان من المتوقع أن يكون لهازارد تأثير كبير في مدريد وأن يسير على خطى كريستيانو رونالدو، الذي غادر إلى يوفنتوس في الموسم السابق.ومع ذلك، كانت فترة الدولي البلجيكي في مدريد مليئة بالإصابات، وشارك في 76 مباراة فقط خلال أربعة مواسم في إسبانيا.ومع سبعة أهداف و 12 تمريرة حاسمة باسمه في جميع المسابقات، تم إطلاق سراح الجناح البلجيكي من قبل العملاق الإسباني ريال مدريد في الصيف.وأنهى هازارد مسيرته الدولية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد كأس العالم 2022. وارتدى قميص "الشياطين الحمر" في 126 مباراة (33 هدفاً)، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع "الجيل الذهبي" لبلجيكا، قبل الخسارة من فرنسا بطلة العالم (1-0). -(وكالات)