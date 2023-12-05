هالاند ينافس العظماء على جائزة مرموقة.. وجوارديولا يؤمن بفرص مانشستر سيتي

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن قائمة مرشحيها لجائزة رياضي العام، والتي دأبت الهيئة على تقديمها سنويا.ويتقدم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، لائحة مرشحي العام الحالي، بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.وسينافس هالاند كلا من بطل العالم لسباقات الفورمولا 1، الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وأيتانا بونماتي التي ساهمت في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، إضافة إلى قيادتها المنتخب الإسباني للفوز بكأس العالم للسيدات.وتضم القائمة أيضا، قائد منتخب جنوب افريقيا للرجبي سيا كوليسي الفائز مؤخرا بلقب كأس العالم، ونجم التنس نوقاك ديوكوفيتش الذي فاز بثلاثة من أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وبطل الجمبار الأميركية سيكون بايلز التي نالت 4 ذهبيات في بطولة العالم.وسيتم اختيار الفائز عبر تصويت شعبي، وسيحصل على جائزته في حفل شخصية العام الرياضية يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.وفاز 5 لاعبي كرة قدم بهذه الجائزة المرموقة في السابق، وهم البرتغالي أوزيبيو (1966)، البرازيلي بيليه (1970)، البرازيلي رونالدو (2002)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (2014)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (2022).دوكو لاعب الشهر في سيتيكشف نادي مانشستر سيتي، عن هوية الفائزة بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وحصل الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، على جائزة لاعب الشهر وفقا لتصويت أجراه النادي، وجاء الإنجليزي فيل فودين في المركز الثاني، والنرويجي إيرلينج هالاند في المركز الثالث.ويقدم دوكو مستويات مميزة، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، حيث بات من اللاعبين أصحاب الجماهيرية العالية بين مشجعي الفريق، بسبب اختراقاته السريعة ومهاراته الفنية الرفيعة على الجناح الأيسر.وفي الشهر الماضي، برز دوكو بشكل لافت في المباراة أمام بورنموث، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يشارك في تسجيل 5 أهداف بمباراة واحدة (هدف واحد و4 تمريرات حاسمة).وتألق دوكو أيضا أمام ليفربول (2-2)، عندما سجل أعلى عدد من المرواغات للاعب واحد في البريميرليج هذا الموسم.جورجينيو: هذه ميزات هافيرتزكال لاعب خط وسط آرسنال جورجينيو، المديح لزميله كاي هافيرتز، الذي عانى من بداية صعبة مع الفريق اللندني، عقب انتقاله في صفقة ضخمة قادما من تشيلسي الصيف الماضي.وجاء بداية هافيرتز مع آرسنال بطيئة، حيث سجل هدفا واحدا من ركلة جزاء واحدة فقط في أول 19 مباراة له بكافة المسابقات، قبل أن يتحسن أدائه في المباريات القليلة الماضية، ليسجل هدفين في شباك برينتفورد ولنس.وأصر جورجينيو الذي لعب إلى جانب هافيرتز في تشيلسي، على أن آرسنال يقدر ما يقدمه اللاعب الألماني للفريق، حتى لو لم يقتنع المشجعون تماما بمردوده.وقال الدولي الإيطالي في تصريحات للبودكاست الخاص بموضع "ذا أثليتيك": "إذا كنت تعرف كرة القدم، فمن غير الممكن ألا تحب كاي. إنه أمر مستحيل، عندما تلعب بجانبه، فالأمر مختلف تماما. ترى على الفور صفاته وما يمكن أن يقدمه لك".ويشعر جورجينيو أن لدى هافيرتز دورا مهما في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، حيث يساعد من حوله على اللعب بشكل أفضل.وتابع: "انظر إليه وستفهم ما يريده وما يتوقعه منك، وأين يتوقع الكرة، والطريقة التي يضع بها جسده في أوضاع معينة، إنه يعرف ما يريده بعد ذلك، ويسهل الأمور على من بجانبه".شارك جورجينيو بانتظام مع أرسنال هذا الموسم إلى جانب هافيرتز وديكلان رايس في خط الوسط، ما ساعد الجانرز على التقدم بنقطتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الجولة الخامسة عشرة.جوارديولا: سنفوزباللقب مرة أخرىيعتقد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي.وأدى التعادل 3-3 يوم الأحد مع توتنهام، إلى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الانتصارات إلى ثلاث مباريات، حيث يتخلف بفارق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال بفارق ثلاث نقاط.وامتلأ التعادل مع توتنهام بمواقف مثيرة، أحدها مثير للجدل، عندما قرر الحكم سايمون هوبر، عدم منح سيتي أفضلية لدى انفراد لاعبه جاك جريليش بمرمى توتنهام، واحتسب بدلا من ذلك مخالفة بعد خطأ تعرض له إيرلينج هالالند. لكن جوارديولا أصر، على أن العروض التي قدمها فريقه حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، تدل على قدرة اللاعبين على مواصلة صناعة التاريخ في نهاية الموسم.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس، قبل مواجهة أستون فيلا مساء اليوم: "لا نستخدم هذا النوع من المواقف أبدا. الدافع اليوم هو محاولة القيام بعمل أفضل. في بعض الأحيان تساعدك القرارات (التحكيمية)، وأحيانا لا".وأضاف: "لقد تعلمت أنه إذا كنت تريد الفوز بشيء ما، فعليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير من المنافسين. عندما تكون في مستواهم، لن يحدث ذلك. علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير".وتابع: "حاول ألا تستقبل الأهداف وحاول اللعب. شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إذا لعبنا بالمستويات التي أظهرناها أمام ليفربول وتوتنهام، فسنفوز باللقب مرة أخرى".وتابع: "الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات ، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلا، لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد (الفوز باللقب 3 مرات متتالية)، الصعوبات موجودة وكانت في الموسم الماضي، ولكن إذا سألتني اليوم عن شعوري فسأجيب بأننا سنفعل ذلك مرة أخرى".ويواجه سيتي مواجهة صعبة مساء اليوم أمام أستون فيلا الطامح بمكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسموأكد جوارديولا أن فريقه سيلعب مواجهة فيلا بدون لاعبه المصاب جيريمي دوكو، بالإضافة إلى الثنائي الموقوف رودري وجاك جريليش.وأشاد جوارديولا بالنادي لرد فعله على خطأ الحكم في المباراة الأخيرة، وقال: "لقد تصرفنا بشكل لا يصدق هذا الموسم. كيف تصرفنا في نتائجنا أو القرارات غير الجيدة بحقنا، حتى بعد المباراة، تعليقات اللاعبين التي تتقبل حقيقة أننا نستطيع القيام بعمل أفضل، هذا هو ما أريد أن سماعه من فريقي والنادي".وأكمل: "بعد ذلك، سنقبل جميع القرارات الصادرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز أو أيا كانماديسون: هكذاتعرفت على فيكاريواعترف نجم توتنهام جيمس ماديسون، بأنه "لم يسمع أبدا" عن زميله جولييلمو فيكاريو قبل انضمامه إلى النادي اللندني.وانتقل فيكاريو إلى توتنهام قادما من إمبولي خلال الصيف الماضي، في صفقة بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، وانضم ماديسون إلى النادي من ليستر في اليوم التالي.وفي مقابلة مع الحارس الإنجليزي بن فوستر لصالح شبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي، أكد ماديسون أن زميله فيكاريو هو أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.وقال ماديسون: "لقد تعاقدنا معه. من الواضح أنني لم أوقع ممع النادي بعد. كنت أفكر من هو؟ لم أسمع عنه من قبل. كنت في الجزء الخلفي من السيارة وأتصفح مقاطع على يوتيوب عنه، لأرى ما إذا كان جيدا".وأضاف: "كنت أفكر.. حارس مرمى رائع، من الصعب أن تسجل في مرماه. في بعض الأحيان نتدرب على ركلات الترجيح والتسديدات في التدريب، أريده في المرمى لأنه الأصعب".واستمتع توتنهام ببداية رائعة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو، وتعادل مؤخرا 3-3 مع حامل اللقب مانشستر سيتي في مباراة مثيرة على ملعب الاتحاد.تمرد في مانشستر يونايتدكشفت تقارير صحفية أمس، عن تفاصيل حالة التمرد التي تعصف بصفوف مانشستر يونايتد، على مدرب الفريق إريك تين هاج.ووفقا لما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، فإن لاعبي مانشستر يونايتد، مستاؤون من مستوى اللاعبين الجدد الذين أوصى المدرب تين هاج بالتعاقد معهم، خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.وأقدم مانشستر يونايتد في عهد تين هاج، على إجراء صفقات باهظة، حصل من خلالها على خدمات لاعبين أمثال راسموس هويلوند (72 مليون جنيه استرليني)، وأنتوني (82 مليون جنيه استرليني)، ومايسون ماونت (60 مليون جنيه استرليني).كما أوصى تين هاج بالتعاقد مع لاعبين سبق له أو عمل معهم، لكنهم لم يقدموا الإضافة المأمولة، مثل المكهاجم الهولندي فاوت فيجهورت الذي لهب في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة، والحارس الكاميروني أندريه أونانا الذي دربه تين هاج في أياكس قبل انتقاله إلى إنتر ميلان.وأضافت الصحيفة، أن لاعبا معينا - دون أن تكشف عن اسمه - استغرب بوضوح من التعاقد مع هويلوند من أتالانتا، وهو اللاعب الذي فشل حتى الآن في زيارة الشباك مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم إحرازه 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.وأوضحت "مانشستر إيفنينج نيوز"، أن اللاعبين مستاؤون أيضا من طريقة عمل المدرب وانتقاداته، وتابعت أن تين هاج استغنى مؤخرا عن عبارة "لم يتبعوا التعليمات"، عند سؤاله عن أداء اللاعبين في التصريحات بعد المباريات.ويقال إن عددا من كبار اللاعبين يشككون في أسلوب وتكتيكات تين هاج، ويعتقد البعض أنه تم إجبارهم على التدرب بقوة هذا الموسم، بينما يشعر آخرون أن المدير الفني استبدادي للغاية.وزعم التقارير أيضا أن تين هاج فقد نصف غرفة تبديل الملابس بسبب أسلوب إدارته.ويمر مانشستر يونايتد بفترة مضطربة، حيث تلقى مساء السبت، خسارته السادسة بالدوري الإنجليزي من أصل 14 مباراة، عندما سقط امام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-1.من جانبه، يعتقد لاعب آرسنال السابق بول ميرسون، أن تين هاج، أمامه 3 مباريات حتى يوم السابع عشر من الشهر الحالي، لإنقاذ منصبه.ومع وجود 3 مباريات كبيرة في الأفق خلال الأسبوعين المقبلين، اقترح ميرسون أن تين هاج قد يقال من منصبه، قبل مباراة يوم 17 الشهر الحالي مع ليفربول.ويواجه مانشستر يونايتد منافسه تشيلسي اليوم الأربعاء، قبل زيارة فريق بورنموث الذي خسر مرة واحدة فقط في آخر 4 مباريات بالدوري يوم السبت، تليها مباراة حاسمة مع بايرن ميونيخ ضمن منافسات دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام.وقال ميرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إذا خسروا أمام تشيلسي وبورنموث وبايرن، فلا أرى كيف سيحتفظ تين هاج بوظيفته. أعتقد أنهم سيفوزون على بورنموث، ويمكنهم تقديم أداء جيد أمام فريق بايرن ميونيخ الذي تأهل بالفعل لدور الـ16".وأضاف: "تشيلسي لم يكن رائعا دفاعيا، لكن (دفاع) مانشستر يونايتد في كل مكان، لقد استقبلوا ثلاثة أهداف ضد جالطا سراي، وكان من الممكن أن يستقبلوا 10 أهداف ضد نيوكاسل".وأشار ميرسون بالتحديد إلى هزيمة مانشستر يونايتد امام نيوكاسل يونايتد 0-1 مساء السبت بقوله: "اعتقدت أن الأمر محرج. لقد صدمت من الطريقة التي لعب بها يونايتد والجهد القليل الذي بذلوه".إلى ذلك، أكد قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، إن على فريقه الاحتفاظ بتركيزه، رغم النتائج المتذبذبة للفريق في الآونة الأخيرة.وصرح فرنانديز لموقع مانشستر يونايتد: "في الوقت الحالي علينا فقط أن ننظر إلى كل مباراة على حدة، لأننا نعلم أننا لسنا في المركز الذي نريد أن نكون فيه".وأضاف: "التركيز على كل مباراة على حدة هو ما يمكننا التحكم فيه في الوقت الحالي، ولا يمكننا النظر كثيرا إلى جدول الترتيب، يمكنك أن تنظر كثيرا إلى المستقبل دون ان تؤدي في الحاضر بالشكل المطلوب".وتابع: "علينا أن ننهض بأنفسنا لمواجهة التحدي التالي الذي ينتظرنا، لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه في الدوري والجميع يعرف ذلك. لذلك إذا كنت تريد الوصول إلى هذا الموقع، إذا كنت ترغب في تحسين هذا المركز، فعليك الفوز بالمباراة التي أمامك".كلوب يشيد بصلاحأشاد مدرب ليفربول يورجن كلوب، نجمه المصري محمد صلاح، الذي يقترب من تسجيل الهدف رقم 200 له مع الفريق في كافة المسابقات.ويخوض صلاح موسمه السابع مع ليفربول، وما تزال أرقامه في تصاعد، ويعتبر أفضل لاعبي الفريق حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي.وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أمس، قبل مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم: "إنه موجود هناك. لاعب بأرقامه، لست متأكدا من أنني سأقوم بتدريب مثله مرة أخرى. تطوره كرجل لا يصدق ومثير للإعجاب للغاية، كلاعب أيضا. من الأعظم على مر العصور دون أدنى شك".وأكد كلوب أن حالة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا تتحسن، بيد أنه لن يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد، والأمر نفسه ينطبق على الحارس البرازيلي أليسون بيكر.وعن الإصابة التي تعرض لها المدافع جويل كماتيب خلال الفوز 4-3 على فولهام، قال كلوب: "لا تبدو جيدة. لم يعاين الإصابة بعد، لا نعرف كم من الوقت (سيبتعد عن صفوف الفريق)".وتحدث كلوب عن دور ترينت ألكسندر أرنولد، كلاعب وسط، قائلا: "الأمر يتعلق فقط بما هو متاح لدينا. يستطيع ترينت اللعب في خط الوسط، كنا نعلم ذلك دائما. سنرى. نحن نشركه حيث نعتقد أنه الأنسب له ولنا. أنا لست عنيدا ولكني لا أريد جزءا من هذه المناقشة)".ورفض كلوب إلقاء اللوم على الحارس كاوميهين كيليهير الذي لم يستطع امام فولهام تعويض تأثير غياب أليسون، وقال: "أعتقد أنه لعب مباراة جيدة حقا ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفين، كان سيئ الحظ في هدف هاري ويلسون، أما الثاني، فقال عنه مدرب حراس المرمى أليسون.. نحن حراس مرمى مهاجمون وهذا النوع من الأشياء يحدث، ولا علاقة لها بجودة الحارس". -(وكالات)