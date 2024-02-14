"هدف ملغي" يلقي بظلاله على فوز ريال مدريد بملعب لايبزج

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مدن - يعتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن هدف لايبزج الملغي خلال مباراة الفريقين أول من أمس، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جاء من تسلل واضح.وحقق ريال مدريد الانتصار بهدف دون رد على مصيفه الألماني، ما يمنحه أفضلية التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراة الإياب.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت الأمور صعبة علينا وكنا نعرف ذلك، وكانت مباراة تنافسية، لكننا أظهرنا العديد من الأمور الجيدة، مثل الدفاع القوي رغم الغيابات، وخطورة التحولات، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".وأضاف: "لعب الحارس لونين مباراة رائعة، هي الأفضل له، واللعب يمنحه الثقة".وتابع الحديث عن هدف لايبزج الملغي، قائلا: "لقد رأيته تسللا، حيث كان اللاعب خلف لونين. الفوز بهدف دون رد ميزة صغيرة، وهي نتيجة جيدة، لكن هناك 90 دقيقة متبقية في ملعبنا".وبسؤاله عن إبراهيم دياز الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل أن يتعرض لإصابة، أجاب: "رأيته أكثر قوة وشخصية عقب عودته من الإعارة، ويساهم دائما مع الفريق، وسجل اليوم هدفا رائعا. تعرض لضربة مزدوجة في الكاحل والساق، ولا يبدو أن هناك أي إصابة عضلية، وسنرى ما سيحدث".وواصل: "تشواميني فهم جيدًا ما يحتاجه الفريق، وهو ذكي، حيث طلبت منه اللعب في قلب الدفاع كحالة طارئة، ويبدو أنني أحتاج لحجج جديدة لإقناعه بالاستمرار (ضاحكا)".وأتم: "لقد نجحنا جميعا في تخطي أزمة الغيابات بالالتزام، وما أزال أؤكد أننا فريق كبير يتمتع بالجودة".ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 آذار (مارس) المقبل، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".من ناحيته، اعترف الأوروجوياني فيدي فالفيردي، بأن فريقه لم يقدم "مباراة عظيمة" رغم الفوز على لايبزج.وصرح اللاعب: "نحن سعداء بالنتيجة وبجهد الفريق. لم نقدم مباراة عظيمة، لكن ثلاثي خط الهجوم قاموا بعمل مذهل، بالكرة وبدونها".وتابع: "في الدقائق الأولى كان الأمر صعبا بالنسبة لنا، خصوصا مع الهدف الذي ألغي بداعي التسلل. يجب علينا تحسين ذلك، لا يمكننا أن نستقبل هدفا حتى نتفاعل. لقد انتظرنا وقتا طويلا تلك الدقائق وكان الأمر شاقا بالنسبة لنا. في الشوط الثاني قمنا بعمل أفضل دفاعيا وهجوميا".وأشاد فالفيردي بأداء دياز ولونين، الذي قام بتسعة تصديات، وقال في هذا الصدد: "أشعر بسعادة كبيرة من أجل إبراهيم. إنه ليس لاعبا يضمن المشاركة أساسيا دائما، ولكن كلما نزل يفعل ذلك بأفضل طريقة وهذا مهم للفريق بأسره".وأضاف: "أشكر لونين لأنه كان رائعا. لقد قام بعمل ناضج للغاية في ملعب صعب وتحمل أكبر مسؤولية تقع على عاتق حارس المرمى".أما لونين، فأوضح ملابسات الهدف الملغى، مؤكدا أن مزاحمة اللاعب أعاقته أثناء محاولته التصدي للكرة.وفي تصريحات عقب المباراة: "كانت هناك ركنية. قمت بإبعاد الكرة، لكن تدخل لاعب وضايقني من دون أن تكون هناك منافسة مشتركة على الكرة. يمكن اعتبارها خطأ".وأضاف: "وبعدها صوب لاعب آخر من الأمام. تقدمت خطوتين وكان هناك تسلل. أعتقد أنه ضايقني فعلا".في السياق ذاته، أكد دياز أنه شعر بـ"كدمة" في الساق اليمنى غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 84، إلا أن الأمور "بسيطة".وأوضح النجم الشاب في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "لا أعلم طبيعة الإصابة حاليا. شعرت بكدمة، ولا أعلم طبيعتها في الوقت الحالي. سنجري مزيدا من الفحوصات غدا، والأمر سيكون بسيطا".وحول الهدف الرائع الذي سجله، أوضح: "استقبلت الكرة واستدرت بها، ولاحظت أن مدافعي لايبزج يخافون من ارتكاب مخالفة فتقدمت، وسددت الكرة في المرمى. هدف رائع".كما تحدث صاحب الـ24 عاما عن انتصار فريقه في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، في الوقت الذي أبدى فيه ثقته بقدرة فريقه على تسجيل مزيد من الأهداف أمام أنصاره على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الإياب.وقال في هذا الصدد: "صنعنا فرصا عديدة. وكذلك المنافس. لقد كانت مباراة جميلة، قدمنا مباراة كبيرة. سنسجل المزيد من الأهداف في الإياب".في الجهة المقابلة، ترك لايبزج للحسرة على عدم احتساب هدفٍ أثار الجدل خلال الخسارة على أرضه.وافتتح لايبزج التسجيل بواسطة المهاجم السلوفيني بنجامين شيشكو برأسية، بعد دقيقتين على انطلاق المباراة، لكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل.وأظهرت الإعادة أن شيشكو لم يكن متسللاً لكن حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، لم يطلب من الحكم الرئيسي مشاهدة الحالة لإعادة النظر بها.في المقابل، كان أحد لاعبي لايبزج، بينامين هنريشس، وعلى الرغم من أنه لم يلمس الكرة، متداخلا مع الحارس الأوكراني أندري لونين.وفي مطلع الشوط الثاني افتتح ريال مدريد التسجيل بواسطة إبراهيم دياز الذي قام بمجهود فردي رائع راوغ فيه أكثر من مدافع قبل أن يسدد الكرة من مشارف المنطقة لولبية بعيدا عن متناول الحارس المجري بيتر جولاتشي.واعتبر ماركو روزه (47 عاماً) مدرب لايبزج أن قرار عدم احتساب هدف شيشكو كان خاطئاً، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حيث أثنى أيضاً على هدف دياز.وقال: "كان هناك هدفاً يجب أن يحتسب"، مضيفاً "لو لعبنا وكنا متقدمين بهدف، ربما كانت الأمور ستسير بشكلٍ مختلف".بدوره، وبخطوة غير متوقعة، دعم لاعب الوسط الألماني توني كروس لاعب ريال مدريد كلام مواطنه، اذ اعتبر أيضاً أنه كان يجب احتساب الهدف.وقال كروس (34 عاماً): "لقد احتسب (الحكم) تسللاً لأنه قال: "إنه تداخل معه (لونين)، الحارس لم يكن ليصل إلى الكرة، لذا كان هدفاً".وعن سؤاله حول ما إذا كان الحكم البوسني إيرفان بيليتو الذي قاد ثامن مبارياته في دوري الأبطال، أظهر قلة خبرته في القرار، رد روزه: "لست غاضباً من الحكم، لا أريد أن أبدأ جدالا حول التحكيم".وأضاف "كان خطأً. أعتقد أننا كلنا رأينا أنه لم يكن قرارا صحيحا".وتابع، "أنا أيضاً أرتكب الأخطاء، أحياناً خطأين أو ثلاثة في اليوم"، معتبراً أن "المهم هو أن تصحح الأخطاء، وأن تحاول أن تقوم بالأمر بطريقةٍ أفضل في المرة المقبلة".واعتبر روزه الذي درب بوروسيا دورتموند سابقاً، أن حظوظ فريقه بالتأهّل إلى ربع النهائي ما تزال قائمة قائلاً: "علينا أن نظهر أنفسنا في مدريد، نريد أن نقدم أفضل نسخة يمكننا أن نكون عليها في مدريد، نريد أن نكون فريقا صعبا بقدر استطاعتنا".وأبدى لاعب لايبزج داني أولمو، أسفه للهزيمة أمام ريال مدريد، مشيرا إلى أن جودة دياز صاحب الهدف، هي ما "صنعت الفارق" في المباراة.وقال اللاعب الإسباني: "النتيجة ليست جيدة، حظينا بفرص للتسجيل، وانفرد شيشكو مرتين بالمرمى، إضافة للهدف الملغي".وأضاف، "لكنهم لا يهدرون الفرص. جودة إبراهيم هي ما صنعت الفارق. نرحل بنتيجة سيئة، لكن كل شيء يظل مفتوحا في الإياب".وعلق ديفيد روم لاعب لايبزج، على سقوط فريقه داخل معقله، وقال روم في تصريحات نقلها موقع لايبزج: "قدمنا مباراة جيدة على ملعبنا، لكن كان يجب علينا استغلال الفرص".وأضاف: "سجلنا هدفا وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم احتسابه، حصلنا على عدد كاف من الفرص، وريال مدريد قادر على صناعة الكثير من القليل، يمكننا قلب نتيجة (0-1)، لكن يجب أن نتحسن في الإياب".بدوره قال كزافير شلاجر لاعب وسط لايبزج: "كرة القدم رياضة تعتمد على النتائج وهذا ما خسرنا فيه، وإذا نظرت إلى ما دون ذلك، ستجد أننا قدمنا الكثير من الأمور الصحيحة".وتابع: "لعبنا بنهج هجومي وخلقنا الفرص للتسجيل ولم نسمح لهم بالكثير، ولكن خصمنا قادر على فعل الكثير".وعن إلغاء هدف لايبزج أوضح: "إذا تقدمنا (1-0) لعانى ريال مدريد من المشاكل. حصلنا على فرص جيدة لكن لا تحظ دائما بما تريده، الوضع ما يزال جيدا قبل الإياب، فإذا سجلنا هدفا فسنعود مرة أخرى". - (وكالات)