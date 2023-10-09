هزائم متكررة ونقاط مضيئة في فريق مانشستر يونايتد

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"لا أعذار"، شعار مثير للإعجاب يردده الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعليقا على تراجع مستوى ونتائج فريقه منذ بداية الموسم الحالي، متجنبا الخوض في تداعيات تأثير غياب بعض اللاعبين في النتائج السيئة لـ"الشياطين الحمر".غياب 16 لاعبا عن صفوف فريق مانشستر يونايتد خلال المباريات العشر التي لعبها حتى الآن، يعد سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق في الوقت الحالي. ويقترب هذا الرقم من ثلثي القائمة المكونة من 25 لاعبا، والتي يعلن عنها كل فريق من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مع بداية الموسم.وتضمنت قائمة الغيابات اللاعبين الجدد الذين تم استقطابهم، وهم: راسموس هويلوند، الذي كلف خزينة النادي 72 مليون جنيه إسترليني، وميسون ماونت (55 مليون جنيه إسترليني)، إضافة إلى الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (الذي انضم مقابل 57 مليون جنيه إسترليني في صيف العام 2022)، إضافة إلى غياب البرازيلي أنتوني، الذي حصل على إجازة للتعامل مع ادعاءات العنف ضد أكثر من امرأة.قائمة اللاعبين الذين يواصلون الابتعاد عن صفوف الفريق بسبب الإصابة أو المرض تشمل اللاعبين: تيريل مالاسيا ولوك شو وسيرجيو ريغيلون ورافائيل فاران وهاري ماغواير وتوم هيتون وآرون وان بيساكا وسفيان أمرابط وكريستيان إريكسن وأماد ديالو وكوبي ماينو وسكوت مكتوميناي وأنطوني مارسيال.ويرفض تن هاغ الإشارة علنا إلى أن هذه القائمة الطويلة تعد سببا في تراجع نتائج الفريق، وإذا كان ماينو وهيتون ومالاسيا وماغواير وديالو لا يشاركون في التشكيلة الأساسية للفريق، فما يزال هناك ما يقرب من 10 لاعبين أساسيين غاب بعضهم فترات، وآخرون ما يزالون خارج صفوف الفريق، مثل مارتينيز وهويلوند وفاران. إضافة إلى ذلك يغيب جادون سانشو لأسباب تأديبية.ويبدو أن السؤال المطروح، يدور حول أسباب ارتفاع عدد الإصابات في مانشستر يونايتد، فالبعض يعزيه إلى الإرهاق، نظرا إلى خوض الفريق عددا كبيرا من المباريات ومشاركة معظم لاعبيه في كأس العالم بقطر، إلى جانب طرق التدريب الخاطئة التي تتسبب في تعريض اللاعبين للإصابات.وخلال الشهر الماضي، تحرك مانشستر يونايتد لتدعيم الطاقم الطبي من خلال تعيين غاري أودريسكول، كبير الأطباء السابق في آرسنال، ومن المفهوم أنه يقوم الآن بمراجعة هذا العدد الكبير من الإصابات، وربما حالة الحارس أونانا هي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لجماهير مانشستر يونايتد، وكان مسؤولا بشكل كبير عن بعض الخسائر وضعف التمرير.وأصبح هذا الخطأ الأخير معتادا من جانب حارس المرمى الكاميروني مع مانشستر يونايتد. لقد كان أونانا، بطريقة ما، هو أبرز توقيع لتن هاغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، نظرا لأن المدير الفني الهولندي قد تعاقد مع الحارس الكاميروني مقابل 47 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان لكي يتمكن من تغيير طريقة اللعب، والاعتماد على أونانا في بناء الهجمات من الخلف للأمام لأنه يجيد الاستحواذ على الكرة بقدميه، لكن من المؤكد أن الحارس قد خذله!.وبعيدا عن المستوى الفني، هناك تهديد للنادي بخسارة الملايين في الفترة المقبلة، وانسحبت تركيا من سباق استضافة بطولة الأمم الأوروبية 2028، وهو ما يمهد الطريق أمام بريطانيا وجمهورية آيرلندا لتنظيم البطولة، ومع ذلك، لم يضع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ملعب "أولد ترافورد" ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة المباريات. ويزعم النادي أن السبب في ذلك يعود إلى أن التجديدات المحتملة للملعب تعني أنه لن يكون جاهزا لاستضافة البطولة.ومع ذلك، فإن أحد مصادر الأمل في تحسن مستوى مانشستر يونايتد داخل الملعب يتمثل في اللاعب هويلوند، الذي سجل هدفي فريقه في مرمى غلطة سراي، وكان هدفه الثاني رائعاً بعد أن انطلق بالكرة بسرعة من الجانب الأيسر من منتصف الملعب، ووضع الكرة ببراعة من فوق حارس مرمى الفريق التركي، فرناندو موسليرا.ويتمثل الأمل الآن في ألا يتأثر مستوى المهاجم الدنماركي الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، بتراجع مستوى الفريق كله. ومع ذلك، فإن الصورة الأكثر وضوحاً لشكل يونايتد لن تظهر إلا عندما يستعيد تن هاغ خدمات الكثير من اللاعبين الغائبين بسبب الإصابة. -(وكالات)