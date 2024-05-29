 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل تستحق مباراة طاجكستان رفع قيمة مكافأة الفوز؟

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المنتخب الوطني لكرة القدم

يرى متابعون ومقربون من المنتخب الوطني لكرة القدم، أن مباراة النشامى أمام طاجكستان في عمان يوم 6 الشهر المقبل، تستحق تعديل قيمة مكافأة الفوز، بحيث يتم رفع قيمتها من ألفي دولار إلى 5 آلاف دولار على أقل تقدير.

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ويستضيف المنتخب نظيره الطاجكي على ستاد عمان، في مباراة مهمة وحاسمة للتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.


ورغم غياب أي قرار رسمي أو تحرك بشأن إمكانية رفع قيمة المكافأة، إلا أن البعض يتوقع أن يقترح لاعبون رفع قيمة المكافأة  لتحفيز الفريق في هذه المباراة المفصلية، رغم القناعة أن المنتخب يدرك أهمية الفوز في المباراة بعيدا عن المكافآت المالية.


إلى ذلك خضع المنتخب الوطني يوم أمس لوجبتين تدريبيتين صباحية ومسائية، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، استعدادا للمباراة المهمة، بإشراف المدرب الحسين عموتة، وبغياب أغلب اللاعبين المحترفين في الخارج.


وينتظر أن يكون المحترف في سيلانغور الماليزي نور الروابدة، قد عاد إلى عمان يوم أمس، للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني، على أن يلتحق يزيد أبو ليلى ومحمد أبو حشيش بالمنتخب يوم 31 الحالي.


ويجري المنتخب الوطني اليوم، تدريبه على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

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