الأربعاء 20 أيلول 2023
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هل سيدخل رونالدو إلى عالم المصارعة؟

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اللاعب رونالدو مع المصارع ماغروغر
ينتظر محبو الرياضة في العالم اجمع نتيجة المفاوضات الجارية بين القيمين على عالم المصارعة الحرة الترفيهية WWE والنجم البرتغالي لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.اضافة اعلان

ووفق وسائل الاعلام الرياضية العالمية، فإن المسؤولين عن الترويج للWWE قرروا القيام بمحاولة لضم النجم البرتغالي الى فعاليات "كراون جول" التي تقام سنوياً في المملكة العربية السعودية (تم تحديد موعدها هذا العام في شهر تشرين الاول/ نوفمير المقبل، في جدة) ودفعه الى التوقيع على عقد للظهور في هذا الحدث.

واذا تكللت هذه المحاولات بالنجاح، فإن رونالدو سيظهر كضيف. ومن غير المعلوم ما اذا كان السيناريو المحضر له يتضمن مشاركته في نزال او مجرد الظهور والدخول في اشكال مع احد المصارعين.

وفي مطلق الاحوال، سيكون الجميع على موعد مع تشويق واثارة كبيرين في حال صحت التقارير عن المفاوضات وقبل رونالدو بما سيعرض عليه.

وفي حال ظهوره، لن يكون النجم البرتغالي اول لاعب كرة قدم يظهر في العرض، فقد سبقه تيم وايز اللاعب السابق في البوندسليغا عام 2016 حيث تحالف مع شايموس وانطونيو سيزارو، ولم تدم مغامرته الكثير من الوقت.

المصدر (السبورت)
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