الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يحقق النشامى إنجازا تاريخيا بمواجهة طاجيكستان؟

1202429165023888373742
يقف المنتخب الوطني على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم
 يقف المنتخب الوطني على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم في قطر، عندما يلتقي طاجيكستان الجمعة، في انطلاق منافسات الدور ربع النهائي.اضافة اعلان

على ملعب أحمد بن علي، سيستند الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب "النشامى" على المعنويات العالية التي اكتسبها لاعبوه بعد الفوز المثير على العراق 3-2 في الدور ثمن النهائي.

وبلغ المنتخب الوطني دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد وهو أفضل إنجاز للكرة الأردنية.

ويتسلح عموتة بفعالية خطه الهجومي المكون من الثلاثي موسى التعمري، ويزن النعيمات وعلي علوان، لكنه قد يواجه صعوبات كبيرة أمام دفاع المنتخب الطاجيكي الذي استقبلت شباكه 3 أهداف في 4 مباريات.

وسجل كل من موسى التعمري المحترف بنادي مونبلييه الفرنسي ومحمود مرضي لاعب الحسين إربد هدفين في المباراة الافتتاحية أمام ماليزيا، لكن كلاهما صام عن التسجيل في ثلاث مباريات متتالية (غاب التعمري عن مواجهة البحرين كليا)، شهدت تألق يزن النعيمات المحترف في نادي الأهلي القطري بتسجيله هدفين في شباك كوريا الجنوبية والعراق.

وسيكون نزار الرشدان الغائب الأبرز في صفوف المنتخب الوطني بسبب تراكم الإنذارات، حيث نال البطاقة الصفراء الثانية، بعد احتفاله بتسجيل هدف الفوز في مرمى العراق في الوقت بدل الضائع.

وتأهل المنتخب الوطني للدور ربع النهائي بعد حلوله ثالثاً في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، خلف البحرين 6 نقاط، كوريا الجنوبية 5 نقاط، قبل تجاوز العراق 3-2 في الدور ثمن النهائي.

حصان أسود

في المقابل، يعتبر منتخب طاجيكستان الحصان الأسود في البطولة بعد تخطيه الدور الأول، ثم تحقيقه مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 1-1.

ويُعتبر الوصول للدور ربع النهائي إنجازا كبيرا لمنتخب طاجيكستان الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ويُعدّ إنجازه القاري الوحيد الفوز بكأس التحدي الآسيوي عام 2006.

ويطمح الكرواتي بيتار شيغرت، المدير الفني لمنتخب طاجيكستان، بمواصلة مغامرته والوصول للمربع الذهبي، معتمداً على تألق الثلاثي وحيدات ازماتويت ونور الدين خامروكولوف وبارفيزدزون عمرباييف وسجل كل واحد منهما هدفاً في البطولة الحالية.

وتأهل منتخب طاجيكستان للدور ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف المتصدرة قطر (9)، ومتفوقاً على الصين ولبنان.

والتقى المنتخبان الوطني والطاجيكي آخر مرة قبل شهرين ونصف في دواشنبي في افتتاح مشوارهما بتصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية، حيث انتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

وقبل ذلك، تفوّق منتخب "النشامى" في المواجهات مع نظيره الطاجيكي بـ 3 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ميسي عام 2000

بمبلغ ضخم.. عرض منديل ميسي "التاريخي" في مزاد

01 شباط 2024
صورة واتساب بتاريخ 1445-07-20 في 12.19.24_91abff3f

عموتة: منتخب طاجيكستان يتمتع بالسرعة.. ونسعى لإنجاز تاريخي

01 شباط 2024
يزن العرب

عموتة يؤكد تعاقد العرب مع نادي معيذر القطري

01 شباط 2024
لاعبو المنتخب الياباني يحتفلون بهدف لهم في مرمى البحرين أمس -(من المصدر)

اليابان إلى ربع النهائي.. ومانشيني سعيد بلاعبيه رغم خروج السعودية

31 كانون الثاني 2024
مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج خلال المؤتمر الصحفي أمس - (من المصدر)

تين هاج يغلق قضية راشفورد.. ومرشح جديد لتولي منصب كبير في ليفربول

31 كانون الثاني 2024
حكمة

مدرب يقتل حَكَمَة لإخفاء علاقته بها

31 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 