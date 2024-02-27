الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يفكر تشافي في التراجع عن الرحيل؟

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تشافي

رغم إعلانه الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، إلا أن معادلة جديدة ظهرت مؤخرا ربما تدفع مدرب تشافي هيرنانديز، على تغيير قراره.

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ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن قرار رحيل تشافي عن برشلونة يمكن أن يتغير، وفقا لما ألمح إليه بعض المقربين منه.

ونقل "الشيرنجيتو" عن مقربين من تشافي قولهم: "في كرة القدم لا تعرف أبدا ما قد يحدث".

 

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن العودة المحتملة لجوردي كرويف إلى منصب المدير الرياضي لبرشلونة ستساعد تشافي كثيرا على التفكير في البقاء.

كما أكد أن استمرار ثقة خوان لابورتا رئيس البارسا في بقاء ديكو بمنصب المدير الرياضي، سيجعل تشافي يرفض تغيير رأيه وسيصر حينها على المغادرة من دون تردد.


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