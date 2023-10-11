هيرموسو تطالب بحماية حقوقها بعد تسريبات المحكمة الإسبانية

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دعت لاعبة المنتخب الإسباني جيني هيرموسو، إلى اتخاذ إجراء ضد "المسؤولين عن التسريبات" الخاصة بالتحقيقات التي تباشرها المحكمة الوطنية مع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، وذلك حتى تسير الإجراءات بـ"ضمانات" وأيضا للحفاظ على حقوقها في الخصوصية.وأكدت هيرموسو أن "التسريبات المستمرة" للقضية تعني أنه تم "تجاوز الحدود"، وأيضا "سلب حقوقها الأساسية"، وذلك وفقا لما صرحت به في بيان صادر عن الوكالة التي تمثلها "تي إم جي".ونددت هيرموسو بعرض قضيتها "أمام الرأي العام دون موافقتها وأيضا انتهاك حقوق حماية بياناتها"، وأشارت أيضا إلى أن هذه "التسريبات المستمرة" تمنعها من القيام بشكل طبيعي بإجراءات كانت تعتقد أنها ستوفر لها "بيئة آمنة".ويحقق قاضي المحكمة الوطنية، فرانسيسكو دي خورخي، في القضية التي يتهم فيها الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب القبلة التي وجهها للاعبة هيرموسو، خلال مراسم تسليم الميداليات بعد نهائي كأس العالم في أستراليا في 20 آب (أغسطس) الماضي.ومنذ أن فازت إسبانيا بكأس العالم في آب (أغسطس)، مرت كرة القدم الإسبانية بفترة مضطربة، بعد أن قبل روبياليس هيرموسو على شفتيها، في أعقاب الفوز بالنهائي على المنتخب الإنجليزي.روبياليس الذي ادعى مرارا وتكرارا أن القبلة كانت بالتراضي، استقال في نهاية المطاف من منصبه، على الرغم من رفضه في البداية القيام بذلك، وهو يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.وفي الوقت نفسه، تمت إقالة المدير الفني السابق المثير للجدل خورخي فيلدا، الذي كان مرتبطا بشكل وثيق بروبياليس الذي عرض عليه عقدا جديدا قبل وقت قصير من استقالته من منصبه.وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن شهادة هيرموسو أمام المدعين العامين بعد عرضها على قنوات التلفزة الإسبانية، في برنامج "Codigo 10".وقالت هيرموسو وهي تفكر في الحادث ككل: "في تلك اللحظة (القبلة) لم يكن لدي الوقت للرد. أنا لا أستحق أن أعيش كل هذا. لقد كنت في حالة صدمة. حدث تاريخي كلفنا حياتنا لتحقيقه. لم أكن أتوقع حدوث ذلك في أي وقت من الأوقات".وأضاف: "بسبب الأدرينالين احتضنته (روبياليس)، كان شخصا جديرا بالثقة ولم يتوقع أحد ذلك، مهما كان الأمر عفويا".وعادت هيرموسو منذ ذلك الحين إلى المكسيك للانضمام إلى فريقها باتشوكا، وانتقدت أيضا نقص الدعم الذي شعرت به عندما بدأت الملحمة، إلى جانب ادعاءات روبياليس بأنها كذبت بشأن موافقتها على القبلة.وتابعت: "ظل يطلب مني حمايته (روبياليس) ومساعدته (الاتحاد الإسباني لكرة القدم). لقد شوهوا صورتي، وشعرت أن أحدا لا يحميني، أريد أن أوضح أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها ولم أسعى بأي حال من الأحوال إلى تشجيع الرئيس على ذلك. أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلامي، ناهيك عن اختراعهم كلمات لم أقلها".وأردفت: "كان من الصعب جدا عدم القدرة على مغادرة المنزل. اضطررت إلى مغادرة مدريد حتى لا أتعرض لهذا الضغط. لماذا يجب أن أبكي في الغرفة عندما لم أفعل أي شيء؟".وخلال الشهادة، سُئلت هيرموسو أيضا عن التداعيات المباشرة للقبلة، وكشفت عن الضغط الذي واجهته، وقالت: من الواضح أنني شعرت بعدم الاحترام. في تلك اللحظة لم أكن أحظى بالاحترام سواء كلاعبة أو كشخص".واستطردت: "كنت أختبر شيئا تاريخيا. لقد كانوا يُخضعونني لشيء لم أسعى إليه أو أفعله أبدا لأجد نفسي في هذا الموقف، أخبرت إيرين (باريديس) وأليكسيا (بوتياس) بما حدث. سألوني ماذا يمكنني أن أفعل. ظللت أفكر (على الرغم من القبلة) أنني سأندم دائما إذا لم أستمتع بتلك اللحظة".وواصلت: "عندما نرى صور الاحتفالات، نتساءل: "هل كان هذا حقيقيا؟". أنا واضحة.. كنت في حالة صدمة، قال لي (روبياليس) عليك أن تساعديني في مقطع فيديو، إنهم يصفونني بالمطارد. قلت له إنني لن أفعل ذلك. قال لي.. عليك أن تفعل ذلك من أجل ابنتي، إنهما تبكيان. لقد رفضت.. شعرت بالإكراه".وأوضحت: "أخبرتني إحدى زميلاتي في الفريق، أن أحذر لأن فيلدا يتحدث مع عائلتي، أخبرني أخي أنه أخبرهم أنني إذا ساعدته (روبياليس) فسيكون ذلك مفيدا بالنسبة لي وهذا ما كان علي أن أفعله".وتعرض روبياليس لتدقيق مكثف في أعقاب الحادث، حيث اندلعت احتجاجات ضد رئاسته في جميع أنحاء إسبانيا وطالبه أفراد بارزون بالاستقالة، وأوقفه الفيفا مبدئيا لمدة 90 يوما، وضغط من أجل إيقافه لفترة أطول، في حين اعتذر الاتحاد الإسباني لكرة القدم علنا عن سلوكه.وتقدم هيرموسو بشكوى رسمية الشهر الماضي بعد أن زعم أن القبلة لم تكن بالتراضي، وأعلن المدعون أنهم قدموا شكواهم الرسمية إلى القاضي في المحكمة بمدريد.وأصر روبياليس مرارا وتكرارا على أن القبلة كانت بالتراضي ووصفها بأنها "نقرة". واستقال رئيس الاتحاد الإسباني السابق في نهاية المطاف، خلال مقابلة مع الصحفي البريطاني المعروف بيرس مورجان، بعد أسابيع من الانتقادات بشأن سلوكه.واعترف في المقابلة بأن القبلة كانت "خطأ" لكنه أصر على أنه "لم يكن هناك أي ضرر ولا محتوى جنسي ولا اعتداء".وتم تأكيد استقالته في نهاية المطاف في بيان مطول، وافق فيه روبياليس على أنه "لا يستطيع العودة" إلى منصبه كرئيس، لكنه استمر في الإصرار على أن "الكثير من الأكاذيب" قد انتشرت عنه.كما تم منع روبياليس من الاتصال بهيرموسو أو التواجد على مسافة 200 متر منها. - (وكالات)