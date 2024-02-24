السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيونغ مين سون يسعى للتعاقد مع نادي عربي شهير!

237285
الكوري الجنوبي هيونغ مين سون

ذكرت شبكة "onefootball" الرياضية أن فريق الاتحاد السعودي يسعى بقوة للتعاقد مع قائد توتنهام، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اضافة اعلان


وأشارت إلى أن الدولي الكوري الجنوبي ليس الاسم الكبير الوحيد الذي يستهدفه فريق الاتحاد خلال الأشهر المقبلة، موضحةً أن النجم المصري محمد صلاح كذلك على رادار النادي الجداوي.


وينتهي عقد سون، البالغ من العمر 31 عامًا، مع توتنهام في يونيو/ حزيران 2025، وقد أعرب اللاعب من قبل عن رغبته في البقاء مع النادي اللندني.

 

لكن حسبما ورد، فإن الأشهر المُتبقية في الموسم الجاري 2023-24 قد تُغيّر رأي اللاعب، ويمكن أن يُقرر سون الرحيل عن توتنهام، إذا ما فشل في حجز بطاقة عبوره إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت الصحافة الإنجليزية عن إجراء سون محادثات إيجابية مع توتنهام بشأن تمديد العقد، وأكدت أن خسارة القائد في الصيف القادم ستكون بمثابة ضربة هائلة للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
تمزيق

لماذا يمزق اللاعبون جواربهم؟

19 شباط 2024
image

مستقبل باريس سان جيرمان في أمان بدون مبابي بوجود هذا اللاعب!

14 شباط 2024
19_2023-638359447619261407-926

مارسيلو جاياردو يختار أجانب الاتحاد الـ5 في آسيا.. ما مصير بنزيما؟

12 شباط 2024
2081999_1707380409

مدرب انتر ميامي يدافع عن ميسي ضد غضب جماهير هونغ كونغ

08 شباط 2024
اقرأ أيضا
السوري مدنية يعزز صفوف الفيصلي بدوري المحترفين

السوري مدنية يعزز صفوف الفيصلي بدوري المحترفين

منذ24 ساعة
466536

ماك اليستر متسائلا: لماذا يريد صلاح الرحيل؟

22 شباط 2024
hmkjlk

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل توخيل بنهاية الموسم!

21 شباط 2024
mbappe-real-madrid-85

هل يخون مبابي ريال مدريد؟

21 شباط 2024
نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)

الأولمبياد يثير التساؤلات حول اتفاق مبابي وريال مدريد

20 شباط 2024
الراحل أندرياس بريمه -(من المصدر)

وفاة الألماني بريمه إثر سكتة قلبية

20 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ19 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ19 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 