الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"والدتي لن تسامحني".. نجم قطر يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد

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لاعبي نادي قطر

كشف نجم نادي قطر، عن غضب والدته منه بعدما رفض الانتقال إلى نادي ريال مدريد في وقت سابق، مُشيرًا إلى أنه فقط تلك الفرصة التي أتيحت له.

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وقال خافي مارتينيز مدافع وقائد نادي قطر خلال تصريحات لصحيفة "AS" الإسبانية: "هناك الكثير من أفراد عائلتي يُشجعون ريال مدريد، والدتي وعمي وخالتي من أشد مشجعي ريال مدريد".


وأضاف مدافع قطر: "والدي يُشجع الفريق الذي ألعب فيه، ولكن عادة ما أخبر والدتي أن والدي مدريدي أكثر من فلورنتينو بيريز رئيس الريال".

 

مارتينيز واصل: "لم تسامحني أمي على عدم الانتقال إلى ريال مدريد، حينما أتيحت لي الفرصة، لأنها كانت تخبرني دائمًا أنها كانت تُريد أن تراني أرتدي الزي الأبيض –يقصد زي ريال مدريد-".

 



واختتم خافي تصريحاته قائلًا: "لقد أخبرتني أمي بأنها تُريد رؤيتي في ريال مدريد وأيضًا في الجامعة، ولكنني لم أفعل أيًا من هذين الأمرين"، وأردف ضاحكًا: "حسنًا مازال أمامي فرصة لتحقيق واحدة، ولكنني لا أعتقد أن ريال مدريد سيوقع معي الآن".

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