والد المحترف التعمري: الجمهور الأردني يدعم موسى أكثر مني

قال محمد التعمري، والد المحترف الأردني في الدوري الفرنسي موسى التعمري، إن الأداء الذي يقدمه نجله في الدوري الفرنسي بنادي مونبيليه، يعد مفخرة للشعب الأردني.



وأضاف التعمري عبر التلفزيون الأردني، "شيء مميز أن يكون ضمن الدوريات الخمسة الكبرى في العالم، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأحسن".



وتابع أن موسى بدأ مسيرة كرة القدم مع نادي شباب الأردن، مشيرا إلى أن هدفه كان الاحتراف في أوروبا، "وبالصبر كانت الأمور طيبة ووصل للنجومية".

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ونوه إلى أنه من خلال متابعته للصفحات الرياضية الأردنية والجماهير، تبين أنهم "داعمين موسى أكثر من والده".