الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وانتصرت المقاطعة.. "بوما" تنهي رعايتها لمنتخب "إسرائيل" لكرة القدم

بوما
بوما

قال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، الثلاثاء، إنهم سينهون رعايتهم للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.

اضافة اعلان


وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام-  فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".


وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن ذلك القرار. 


وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها مناصري القضية الفلسطينية حول العالم، قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية، وحتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

 

ونشرت منصة boycott4pal، وهي منصّة نشاط إعلامي، تعتبر الإنترنت ميدان تظاهر لدعم ميادين المقاطعة والتصدي للتطبيع، ومحاربة بروباغندا الاحتلال، عبر حسابها الخاص إنستغرام أوضحت فيه ما يلي: 

 

عام 2018، انطلقت حملة عالمية لمقاطعة شركة المستلزمات الرياضية الألمانية “بوما”، ردًا على توقيعها عقد رعاية اتحاد ومنتخب الاحتلال الرسمي لكرة القدم.

 جاءت الحملة، استجابة لنداء أطلقته أندية ومنظمات فلسطينية، وتبنتها حركة المقاطعة عالميًا، لمطالبة الشركة بوقف رعاية الاتحاد الذي يضم 6 أندية استيطانية.

 خلال 5 سنوات من الضغط، نُظم عالميًا عشرات أيام العمل، وعواصف التغريدة، وحملات مقاطعة، وحصار لفروع متاجر “بوما” حول العالم.

 انضمت العديد من الأندية الرياضية والمنظمات والجامعات والرياضيين إلى حملة مقاطعة “بوما” وأعلنت إلغاء عقودها مع الشركة الألمانية المتربّحة من جرائم الاحتلال.

عام 2022 انضمت أكثر من 50 مدينة حول العالم إلى أيام العمل العالمي ضد شركة "بوما".

عام 2019، تصدر وسم #BoycottPUMA منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 7 ملايين ظهور، و16 مليون تفاعل.

 

كبّدت حملة المقاطعة العالمية شركة “بوما” خسائر مالية فادحة، واعترفت الشركة على لسان محاميها بأن الحملة “تجعل حياتها بائسة”.

ديسمبر 2023، وبعد عام على تجديد عقد “بوما” مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، تفيد صحيفة “فايننشيال تايمز” أن الشركة قررت عدم تجديد العقد، وسحب رعايتها لمنتخب الاحتلال.

الضغط والمثابرة والإصرار يحقق الانتصار أخيرًا.. تحية لكل من شارك في هزيمة “بوما” وانهاء شراكتها مع الاحتلال 



 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بي

حكم تركي يتعرض لـ"لكمة".. وأردوغان يعلّق (فيديو)

منذ 25 دقيقة
أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

منذ16 ساعة
614348fd4236041c1763a844

غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

11 كانون الأول 2023
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى أودينيزي -(من المصدر)

إنزاجي يثني على لاعبيه بعد تخطي أودينيزي

10 كانون الأول 2023
لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش يحاول استخلاص الكرة من إيسكو لاعب بيتيس -(من المصدر)

أنشيلوتي يشيد بفريقه رغم التعادل.. ومودريتش يعبر عن غضبه

10 كانون الأول 2023
لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز يحاول الاحتفاظ بكرته في المباراة أمام بيتيس -(من المصدر)

ليفربول يحقق فوزا متأخرا.. وريال مدريد يتعثر.. وبايرن يتلقى هزيمة مهينة

09 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ19 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 