وانتصرت المقاطعة.. "بوما" تنهي رعايتها لمنتخب "إسرائيل" لكرة القدم

قال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية، الثلاثاء، إنهم سينهون رعايتهم للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.

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وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما وقع منتخبان وطنيان حديثا، بينهما فريق جديد- سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام- فإن بعض العقود مع اتحادات وطنية لكرة القدم ستنتهي في 2024، ومنها الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الصربي".



وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار عام 2022، كجزء من استراتيجيتها الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفرق والأندية التي ترعاها "بوما".



وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق عن ذلك القرار.



وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها مناصري القضية الفلسطينية حول العالم، قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية، وحتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

ونشرت منصة boycott4pal، وهي منصّة نشاط إعلامي، تعتبر الإنترنت ميدان تظاهر لدعم ميادين المقاطعة والتصدي للتطبيع، ومحاربة بروباغندا الاحتلال، عبر حسابها الخاص إنستغرام أوضحت فيه ما يلي:

عام 2018، انطلقت حملة عالمية لمقاطعة شركة المستلزمات الرياضية الألمانية “بوما”، ردًا على توقيعها عقد رعاية اتحاد ومنتخب الاحتلال الرسمي لكرة القدم.



جاءت الحملة، استجابة لنداء أطلقته أندية ومنظمات فلسطينية، وتبنتها حركة المقاطعة عالميًا، لمطالبة الشركة بوقف رعاية الاتحاد الذي يضم 6 أندية استيطانية.



خلال 5 سنوات من الضغط، نُظم عالميًا عشرات أيام العمل، وعواصف التغريدة، وحملات مقاطعة، وحصار لفروع متاجر “بوما” حول العالم.



انضمت العديد من الأندية الرياضية والمنظمات والجامعات والرياضيين إلى حملة مقاطعة “بوما” وأعلنت إلغاء عقودها مع الشركة الألمانية المتربّحة من جرائم الاحتلال.



عام 2022 انضمت أكثر من 50 مدينة حول العالم إلى أيام العمل العالمي ضد شركة "بوما".



عام 2019، تصدر وسم #BoycottPUMA منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 7 ملايين ظهور، و16 مليون تفاعل.

كبّدت حملة المقاطعة العالمية شركة “بوما” خسائر مالية فادحة، واعترفت الشركة على لسان محاميها بأن الحملة “تجعل حياتها بائسة”.



ديسمبر 2023، وبعد عام على تجديد عقد “بوما” مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، تفيد صحيفة “فايننشيال تايمز” أن الشركة قررت عدم تجديد العقد، وسحب رعايتها لمنتخب الاحتلال.



الضغط والمثابرة والإصرار يحقق الانتصار أخيرًا.. تحية لكل من شارك في هزيمة “بوما” وانهاء شراكتها مع الاحتلال





