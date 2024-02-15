الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الرياضة القطري: "النشامى "قدم كرة جميلة ومستويات فنية عالية في بطولة كأس آسيا

منتخب النشامى
المنتخب الأردني لكرة القدم
قال وزير الرياضة والشباب القطري، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، إن المنتخب الأردني لكرة القدم، قدم كرة جميلة ومستوى ممتاز خلال بطولة كأس آسيا 2023، واستطاع الوصول إلى النهائي بجدارة.اضافة اعلان
وأضاف الوزير القطري في مقابلة بثتها قنوات "بين سبورت" الرياضية القطرية الليلة الماضية، ان الجمهور الأردني يجب أن يفتخر بهذا المنتخب المتطور الذي سيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن منتخب الأردن دائما ما يكون له دور في بطولة كأس آسيا.
وشدد الشيخ حمد بن خليفة على أن منتخب النشامى قدم مستويات فنية عالية في البطولة، ونجح في تخطي منتخبات العراق وطاجكستان وكوريا الجنوبية.
وبشأن النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، قال الوزير القطري إن بلاده أبدت رغبتها في استضافة النسخة المقبلة من هذه البطولة وان تكون تكملة للنسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2021 وعلى نفس المستوى تحت مظلة "فيفا"، على أن تقام البطولة في شهر كانون الأول عام 2025 في قطر تحت مظلة "فيفا".
وأضاف أن بطولة كأس العرب في 2021، أثبت للعالم قدرة المنتخبات العربية وتطورها، حيث نجحت البطولة تنظيميًا وفنيًا ونتمنى من الكل أن ندعم هذه الخطوة خاصة وأن تنظيمها تحت مظلة "فيفا" يعطيها أهمية أكبر.
وقال وزير الرياضة والشباب القطري، إن قطر في طريقها لاستضافة بطولات كبرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قطر تخطط لاستضافة الأولمبياد في الفترة المقبلة وهي تستحق ذلك، ولا شك أن النجاحات التي تم تحقيقها في استضافة بطولات دولية كبيرة، تؤكد أن قطر تستحق استضافة الأولمبياد.
وأشار إلى أن قطر تعرضت لهجوم كبير بعد حصولها على حق استضافة مونديال كأس العام 2022، ولكننا لم نخضع لهذه الضغوط، وكان الرد على كل هذه الادعاءات هو النجاح التنظيمي المبهر للنسخة الاستثنائية من المونديال.
واعتبر أن المنشآت الرياضية التي تمتلكها قطر من إرث مونديال 2022 كان لها دور كبير في نجاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، مرجعا أسباب الحضور الجماهيري الكبير في بطولة كأس آسيا إلى المنشآت الكبيرة التي تمتلكها قطر، بالإضافة إلى الجماهير الكبيرة للمنتخبات المشاركة والتي حرصت على حضور المباريات.
وقال الشيخ حمد بن خليفة إن بطولة كأس آسيا 2023، كانت أفضل بمراحل من كأس إفريقيا التي أقيمت في نفس التوقيت وأرجع ذلك إلى جودة التنظيم في آسيا.
وعن توقعه لفوز منتخب قطر باللقب للنسخة الثانية على التوالي، قال إن المنتخب لم يكن مرشحًا للقب ولكن اللاعبين كانت لديهم رغبة كبيرة واستطاعوا أن يحققوا إنجازًا تاريخيًا بفضل الثقة الكبيرة التي يمتلكها المنتخب لتحقيق المستحيل لاسيما وأنهم تحدوا كل الظروف التي تعرضوا لها قبل البطولة.
وعن استقطاب النجوم في الدوري القطري، قال الوزير القطري إن استقطاب الكثير من النجوم الكبار كان تأثيره إيجابيًا، حيث استفاد اللاعب المحلي من خبرة هؤلاء النجوم، وكان ذلك بالتوازي مع افتتاح أكاديمية أسباير وحصول قطر على كأس آسيا مرتين متتاليتين من ثمار هذه التجربة الفريدة، كما أن العالم كله يتذكر أن هؤلاء النجوم الكبار أمثال جوارديولا وفريناندو هيرو وكانيجيا وجابرييل باتيستوتا وغيرهم لعبوا في قطر.
وقال إن قطر تسخر كل إمكانياتها وخبراتها للأشقاء في المغرب التي تستضيف مونديال 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، موضحا أن هناك تواصل وتنسيق مع المغرب، كما أن قطر تسخر أيضا كل إمكانياتنا وخبراتنا في خدمة الأشقاء في السعودية التي تستضيف مونديال 2034.-(بترا)

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