وست هام يلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة الثامنة بهدفي بووين وقدوس

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ألحق وست هام بضيفه مانشستر يونايتد الهزيمة الثامنة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد أمس، ضمن الجولة الثامنة عشرة.وسجل ثنائية "الهامرز" كل من جارود بووين ومحمد قدوس في الدقيقتين 72 و78.الانتصار منح وست هام فرصة تجاوز اليونايتد بالقفز للمركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما تراجع الأخير للمركز الثامن بتوقف رصيده عند 28 نقطة.أولى المحاولات جاءت من أصحاب الأرض بعدما أطلق إيمرسون بالمييري تسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن أندريه أونانا تصدى لها ببراعة.وهدأت المباراة لفترة طويلة حتى ظهر يونايتد بأولى محاولاته عبر تسديدة أطلقها أنتوني من خارج منطقة الجزاء، كان ألفونس أريولا لها بالمرصاد.بعدها أرسل أنتوني تمريرة بينية حريرية لأليخاندرو جارناتشو، الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، مطلقا تسديدة أرضية زاحفة، تصدى لها حارس الهامرز ببراعة.لكن أريولا كاد يورط فريقه في هدف غريب، بعدما وجه كوبي ماينو تسديدة ضعيفة من خارج المنطقة، حاول سكوت ماكتوميناي تغيير مسارها، لتذهب سهلة إلى الحارس الفرنسي، الذي تعامل معها برعونة، لترتطم بيده قبل أن تتحول إلى ركنية.وفشل الفريقان بعدها في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وبعد بضع دقائق على العودة من الاستراحة، وجه قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز ضربة رأسية قوية، لكنها ذهبت بالاتجاه الخاطئ أعلى العارضة.ووقف أونانا حائلا أمام تسجيل بوين هدف وست هام الأول من ضربة رأسية قوية، حولها الحارس الكاميروني ببراعة إلى ركنية.وكاد جوني إيفانز أن يورط أونانا في خطأ فادح، بعدما مرر الكرة إليه أثناء الضغط عليه من ثنائي هجومي، لكن حارس يونايتد تخلص من الكرة بتمريرها إلى أرون وان بيساكا بسرعة.وحاول برونو فك التكتل الدفاعي للفريق اللندني بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى.ووسط موجة هادئة، انطلق بووين بالكرة وتبادلها مع لويس باكيتا، الذي ردها إليه بتمريرة بينية ساقطة، ليتسلمها الأخير قبل أن يغمزها بقدمه لكن أونانا تصدى لها قبل أن ترتطم بجناح وست هام وتتحول إلى الشباك.وبعد دقائق معدودة، ارتكب ماينو خطأ فادحا بخسارة الكرة في منتصف الملعب، لتتحول إلى هجمة خاطفة بدأها قدوس، ليتبادل خلالها الكرة مع باكيتا قبل أن يتوغل اللاعب الغاني داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية زاحفة، أسفرت عن هدف ثان لأصحاب الأرض.واستطاع وست هام الحفاظ على تقدمه في الدقائق المتبقية عبر دفاع المنطقة، وسط فشل من لاعبي اليونايتد في اختراقه بأي محاولة خطيرة حتى النهاية.وبدا نجم وست هام يونايتد محمد قدوس، سعيدا بمساهمته في فوز فريقه، وقال قدوس في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "كمهاجم، هذا ما أنا هنا لأفعله، وهو وضع الكرة في الشباك. والأهم أننا حصلنا على النقاط الثلاث. هذا هو اليوم المثالي للجماهير ونتمنى لهم عيد ميلاد سعيدًا".وعن لوكاس باكيتا الذي صنع هدفي اللقاء، قال اللاعب الغاني: "رؤيته وقدرته على التمرير، عندما يحصل على الكرة، أحتاج فقط إلى الركض وسيجدني. أنا معجب به كثيرًا".وحول المعنى من احتفاله الشهير الذي يجلس من خلاله على لوحة إعلانية، قال قدوس: "هذا لا يعني شيئًا. أنا أجلس لأخذ نفس عميق! أنا متعب".إيمري منزعج من "الفار"من ناحية ثانية، اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرّب أستون فيلا أن تدخّل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) كان "زائداً عن اللزوم"، خلال تعادل فريقه المحبط مع ضيفه شيفيلد يونايتد وصيف القاع 1-1 أول من أمس، ما حرمه فرصة التصدر مؤقتاً للمرة الأولى من 2011.وشهدت المباراة إلغاء هدف الجامايكي ليون بايلي (61)، ليعود ويتدخل الحكم في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.وكان فيلا يحتاج إلى الفوز لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2011 إلا أنه اكتفى بالتعادل والتقدّم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر (39 نقطة لكل منهما)، بانتظار مباراة الأخير في ملعب أنفيلد أمام ليفربول الثالث (38) أمس في قمة المرحلة.وقال إيمري (52 عاماً) لشبكة "بي بي سي": "أتقبّل (قرارات) حكم الفيديو المساعد دائماً، لكن اليوم فقط أعتقد أنه كان زائداً عن اللزوم. لم يكن من الضروري أن تتم مراجعته مرتين أو ثلاث في الشوط الأوّل، كما في حالة الهدف أيضاً. عادةً يتم احتساب هذا الهدف".وعبّر إيمري عن "خيبة أمل من النتيجة اليوم لكننا نقبلها. علينا التركيز للمباراة المقبلة ضد مانشستر يونايتد، ستكون رائعة".ويلعب أستون فيلا أمام "الشياطين الحمر" بعد غد الثلاثاء ضمن المرحلة التاسعة عشرة.وجاءت أولى مواجهات فيلا مع "في أيه آر" أول من أمس، حين رفض إعطاء أولي واتكيز ركلة جزاء بعد دفعه من قبل البرازيلي فيني سوزا. كما رُفضت مطالبة المضيف بركلة جزاء ثانية بعد تصدّي الظهير الأيمن جورج بالدوك لرأسية واتكينز.واعتقد لاعبو فيلا أنهم تقدّموا بالنتيجة في الدقيقة 58 حين تلقّى بايلي عرضيةً من واتكينز وسدّد في المرمى، لكن الهدف ألغيَ حين اعتُبر أن زميله جاكوب رامزي ارتكب خطأً ضد الحارس ويس فودرينجهام.وتدخّل حكم الفيديو المساعد مجدداً بعد ربع ساعة للحُكم على ما إذا كان تصدّي بالدوك للكرة بيده، نافياً حدوث ذلك.وسجّل كاميرون آرشر الذي انتقل من فيلا إلى شيفيلد قبل انطلاق الموسم الهدف الأوّل في الدقيقة 87، إلا أن البديل المهاجم الإيطالي نيكولو زانيولو أدرك التعادل من رأسية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.لينو: لا مشكلة مع البوكسنج داييرى بيرند لينو، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه لا توجد مشكلة في لعب كرة القدم خلال أعياد الميلاد.وقال لينو (31 عاما) في مقابلة مع مجموعة "فونكه الإعلامية: "بالتأكيد عطلة شتوية مثل هذه ستكون مريحة. على الجانب الآخر أحتفل بمباريات بوكسينج داي وكل ما يحيط بها".ويحل لينو، مع فريقه فولهام، ضيفا على بورنموث في البوكسينج داي.وأضاف لينو: "عادة ما يجلس الناس سويا في المنزل في العطلات. ولا يوجد أفضل من متابعة كرة القدم".وتابع لينو إن يوم 26 كانون الأول (ديسمبر) يعد "رقما ضخما"، وأضاف :" بالنسبة للإنجليز، البوكسينج داي يشبه عيد الفصح، أعياد الميلاد، ليلة رأس السنة، وعيد الشكر. إنه أفضل يوم في العام".وأكد حارس مرمى ليفركوزن السابق، الذي انتقل في البداية من باير إلى آرسنال في 2018 ثم انتقل لفولهام في 2022: "الملاعب تكون ممتلئة بالجماهير. كرة القدم في البوكسينج داي تقليدا مهما". -(وكالات)