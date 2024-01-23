وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا

خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي «جيجي» ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاماً، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم للعبة يوم (الاثنين).



ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً «توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين»، مضيفاً «توفي أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني».



وأشاد الاتحاد بما وصفه «مَعلَماً أسطورياً في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة وقاده للفوز بالدوري الإيطالي - الوحيد الذي فاز به روسوبلو - في موسم 1969 / 70. لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني».

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ريفا هو هداف منتخب إيطاليا الأول حيث سجل 35 هدفًا في 42 مباراة (أ.ب)

وذَكَّر الاتحاد الإيطالي أن ريفا «كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين عاماً وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي ضد يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول)».



وتابع «أثبت نفسه بعد عامين في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في (مباراة القرن) مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي) وساهم في قيادة إيطاليا إلى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4)».



وأصيب ريفا بوعكة صحية، الأحد، في منزله ونُقل إلى المستشفى في كالياري منذ ذلك الحين، وهي المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 وقاد فريقها إلى اللقب المحلي عام 1970 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963) قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع فريقه الأبدي كالياري.



وخاض ريفا 397 مباراة بالمجمل خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى.



وقال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا في بيان «رمز وطني حقيقي تركنا. جيجي ريفا جسَّد أسطورة الرجل الحر ولاعب كرة القدم الاستثنائي».



وطبع جيجي الملقب بـ«رومبو دي تونو» (الرعد) بسبب قوة تسديداته الاستثنائية، تاريخ كرة القدم الإيطالية.



لحظة إحياء ذكرى جيجي ريفا خلال المباراة النهائية لكأس السوبر الإيطالي بين نابولي وإنتر ميلان على ملعب الأول بالرياض (د.ب.أ)

وتبقى أجمل لحظات ريفا مع «أتزوري» المساهمة في إحراز كأس أوروبا 1968 والمشاركة في نهائيات كأس العالم 1974 حيث كان، إلى جانب جاني ريفيرا، أحد اللاعبين المساهمين في الفوز على ألمانيا (4-3) بعد التمديد (الوقت الاصلي 1-1) في نصف النهائي، في مواجهة تعتبر من أعظم المباريات في تاريخ النهائيات العالمية والتي شارك خلالها وبكتف مخلوع «قيصر» الكرة الألمانية فرانتس بكنباور الذي فارق الحياة بدوره قبل أيام معدودة عن 78 عاماً.



وسجل ريفا أحد الأهداف الخمسة التي تم تسجيلها خلال الوقت الإضافي المجنون الذي أرسل إيطاليا إلى المباراة النهائية حيث خسرت بعد ذلك أمام برازيل بيليه (1-4).



وجاء الإعلان عن وفاة ريفا بعد انطلاق نهائي مسابقة الكأس السوبر الإيطالية المقامة في الرياض بين إنتر ميلان ونابولي، ولهذا السبب لم يقف الفريقان دقيقة صمت في بداية المباراة، لكن هذا الأمر سيطبق في المباريات التي ستقام في إيطاليا من الآن وحتى نهاية الأسبوع وفق ما أفاد الاتحاد. وكالات