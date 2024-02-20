وفاة الألماني بريمه إثر سكتة قلبية

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مدن - أعلنت أسرة اللاعب الألماني السابق أندرياس بريمه وفاته بعد سكتة قلبية، ليسدل ستار على حياة مليئة بالعطاء، سواء مع منتخب الماكينات، أو مع أنتر ميلان.وأعلن بايرن ميونيخ أمس وفاة بريمه، مسجل هدف الفوز في مرمى الأرجنتين (1-0) في المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم 1990 في روما، عن عمر 63 عاما.وأعلن النادي البافاري الذي لعب معه بريمه خلال مسيرته الاحترافية في بيان: "بايرن متضايق جدا من الوفاة المفاجئة لأندرياس بريمه.. سنبقي بريمه دائما في قلوبنا".وأكدت شريكته خبر الوفاة في بيان لوسائل الإعلام، وقالت: "بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن شريكي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة".وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال فوز منتخب ألمانيا على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييجو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.وبهذا الفوز، ثأر منتخب ألمانيا من هزيمته أمام الأرجنتين في نهائي مونديال 1986 في المكسيك. وشارك بريمه، المولود في مدينة هامبورج، في ثلاث نسخ لكأس العالم، وقضى أفضل فتراته كلاعب مع فريق إنتر ميلان، الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991.كما فاز بلقب الدوري الألماني مع ناديي بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن. وعقب انتهاء مسيرته كلاعب، توجه بريمه للمجال التدريبي، لكنه لم يحقق نفس النجاح، حيث تولى قيادة عدد من الفرق الألمانية مثل كايزرسلاوترن وأونترهاتشينغ. وتأتي وفاة بريمه بعد أسابيع قليلة من وفاة أيقونة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، الذي درب منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 1986 و1990 بعد فوزه كلاعب مع الفريق بمونديال 1974. -(وكالات)