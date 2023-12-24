وولفرهامبتون يزيد هموم تشيلسي.. وجدل تحكيمي في قمة ليفربول وآرسنال

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سقط تشيلسي أمام مضيفه وولفرهامبتون 1-2 أمس، بختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ماريو ليمينا (51) ومات دوهيرتي (90+3) هدفي وولفرهامبتون، فيما أحرز كريستوفر نكونكو هدف تشيلسي (90+6).وبقي رصيد تشيلسي بهذه الخسارة، 22 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون وبورنموث.وكان تشيلسي الطرف الأفضل في الشوط الاول، وهدد مضيفه في الدقيقة الخامسة، عندما تلقى المهاجم الألباني أرماندو بروخا كرة من رحيم سترلينج في قلب منطقة الجزاء، لكنه تردد في التسديد ليبعد ليمينا الكرة من أمامه في الوقت المناسب.ومرر سترلينج كرة بينية متقنة داخل منطقة الجزاء إلى المهاجم السنغالي ليكولاس جاكسون، الذي تدخل نليسون سيميدو لإبعاد الكرة من أمامه قبل التسديد في الدقيقة التاسعة.ورمى جوميز لاعب وولفرهامبتون نفسه أمام تسديدة قائد تشيلسي كونور جالاجر في الدقيقة الحادية عشرة، قبل أن يتحسن أداء وولفرهامبتون تدريجيا، دون تشكيل خطورة على مرمى تشيلسي.واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح تشيلسي في الدقيقة 29، نفذها سترلينج فوق الحائط البشري لكنها علت مرمى وولفرهامبتون.ورد صاحب الأرض في الدقيقة 31، عبر ركلة حرة نفذها بابلو سارابيا، ارتدت من أوجوتشووكو لاعب تشيلسي ومرت بجانب المرمى.وأنقذ الحارس البرتغالي جوزيه سا مرمى وولفرهامبتون من هدف محقق في الدقيقة 33، عندما ضغط سترلينج على جوميز ليخطف منه الكرة وينفرد بالحارس، الذي تصدى له، رغم أن كول بالمر وجاكسون كانا في مكان أفضل لتمرير الكرة لهما.وكاد وولفرهامبتون يفتتح التسجيل على عكس مجريات اللقاء في الدقيقة 41، عبر ركلة ركنية، وصلت رأس المدافع كريج داوسون الذي سدد بجانب المرمى.ورفع مدافع وولفرهامبتون كرة فوق مدافعي تشيلسي، لتصل إلى الكوري الجنوبي هوانج الذي سدد فوق المرمى من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء في الدقيقة 44.وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، فقد ماثيوس كونيا الكرة على حافة منطقة جزاء وولفرهامبتون، لتصل إلى بالمر الذي سدد عاليا.وبدأ وولفرهامبتون الشوط الثاني بشكل أفضل، حيث فقد مدافع تشيلسي تياجو سيلفا الكرة أمام هوانج الذي هيأها إلى جوميز، لكن تسديدة الأخير ارتدت من أوجوتشووكو لتذهب إلى جانب المرمى في الدقيقة 48.ومن ركلة ركنية، وصلت الكرة على حافة منطقة الجزاء إلى ليمينا الذي أطلق تسديدة في مكان وقوف الحارس بتروفيتش بالدقيقة 49.لكن وولفرهامبتون تمكن أخيرا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 51، بعد ركلة ركنية نفذها سارابيا نحو القائم البعيد، ارتقى لها ليمينا وأكملها في المرمى.وأوشك جاكسون على معادلة النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 55، عندما سرق الكرة باختراق ماكر بين كيمان وسيميدو، لكنه تلكأ في التسديد أمام المرمى ليفقد الكرة.ودخل كريستوفر نكونكو وميخايلو مودريك إلى تشكيلة تشيلسي، وكاد الأول يترك بصمة فورية عندما تابع كرة مرتدة من الدفاع، لتتخطى الحارس قبل أن يبعدها المدافع توتي وهي في طريقها إلى المرمى في الدقيقة 63.وبعدها بثلاث دقائق، مرر نكونكو إلى سترلينج الذي سدد الكرة قبل أن ينقض عليها المدافع داوسون ويبعدها إلى ركنية.واقترب وولفرهامبتون من مضاعفة تقدمه في الدقيقة 76، عندما مرر آيت نوري الكرة بكعب قدمه إلى كونيا الذي سدد في الشباك الخارجية من الجانب.وتصدى بتروفيتش لتسديدة بعيدة قوية من البديل دويل في الدقيقة 82، ورد تشيلسي بعدها بدقيقتين بتسديدة ضعيفة من نكونكو، لم يجد سا صعوبة في التصدي لها.وحصل وولفرهامبتون على مبتغاه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عندما حاول مدافع تشيلسي البديل بينوا بادياشيل، إبعاد كرة عرضية زاحفة، لتصل إلى بديل وولفرهامبتون مات دوهيرتي الذي سددها باناقة في الشباك.واعاد تشيلسي المباراة إلى فارق الهدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عبر نكونكو الذي تابع عرضية سترلينج برأسه بعيدا عن متناول الحارس.كاراجر ينتقد هجوم ليفربوليعتقد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أن هناك شيئا خاطئا في خط هجوم ليفربول، بعد أداء ضعيف له في المباراة الأخيرة امام آرسنال (1-1) أول من أمس.وسجل النجم المصري محمد صلاح التعادل لفريقه ليفربول أمام آرسنال، لكن المهاجمين الآخرين فشلوا في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي.وفشل لويس دياز في التسجيل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما عجز داروين نونيز عن هز الشباك في 12 مباراة على التوالي بجميع المسابقات.وقال كاراجر في تصريحات للمدونة الصوتية الخاصة بنجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل: "بالنظر إلى الثلاثي الهجومي في ليفربول، هناك شيء غير صحيح".وأضاف: "كودي جاكبو موجود منذ ما يقرب من 12 شهرا، وقدم لمحات جيدة لكن ليس بالقدر الكافي. ويبدو دياز ظلا لنفسه بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته الموسم الماضي".وأضاف: "أشعر حقا أن دياز يحتاج إلى تقديم أداء جيد في النصف الثاني من الموسم، وإلا فإن ليفربول سيدخل السوق في الصيف للبحث عن جناح أيسر، يبدو وكأنهم لم يعوضوا رحيل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو".وتابع: "أعلم أن داروين نونيز شارك من مقاعد البدلاء ويمر كان في حالة سيئة من حيث الأهداف، لكن يجب أن يكون اسمه الأول في كل تشكيلة، حتى في الفوز بمنتصف الأسبوع على وست هام، فإنه يصنع هدفا ويثير الذعر، وهناك شعور بأنه حتى لو لم تسير الأمور على ما يرام، فيمكنه تجاوز شخص ما أو تسديد الكرة".وايت يثني على دفاع آرسنالفي السياق ذاته، أثنى بن وايت لاعب آرسنال، على شريكيه في خط دفاع الفريق الإنجليزي، ويليام صليبا وجابرييل ماجالهاييس.وساهم خط دفاع آرسنال، في قيادة الفريق اللندني لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال وايت بشأن ثنائي دفاع آرسنال "إنهما مذهلان سويا ويتمتعان بالقوة والصلابة، كما يجعلان الأمور أكثر سهولة على جميع من حولهما، لا يرتكبان الكثير من الأخطاء ومستواهما ثابت في كل مباراة".ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن وايت قوله: "لا أحد يسيطر عليهما من حيث السرعة أو القوة، ومن الصعب على المهاجمين أن يواجهوا ويجدوا أي شيء إيجابي للخروج من المباراة".وأشار: "أعتقد أنك عندما تأتي إلى هنا تكون الأمور صعبة للغاية، وأن تخرج بنقطة هو أمر إيجابي"، في إشارة إلى تعادل آرسنال مع مضيفه ليفربول.وختم وايت حديثه بالقول "هذا ما حققناه الآن، نحن فريق يتحلى بالإيجابية، أردنا القدوم إلى هنا والفوز، وقد بدا هذا واضحا من خلال الأداء الذي قدمناه".من جهته، صليبا، مدافع آرسنال، أن ليفربول استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة الفريقين أول من أمس السبت.وطالب لاعبو ليفربول بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد، نجم آرسنال.لكن حكم المباراة سمح باستمرار اللعب، وكذلك لم يحصل على تنبيه من حكام تقنية الفيديو.وسئل صليبا، إذا كان يعتقد أنها ركلة جزاء، وأجاب في تصريحات أبرزتها شبكة "جول": "نعم بالطبع.. كانت ركلة جزاء، لكنني لست الحكم وعلينا أن نقبل القرار".ويحتل آرسنال صدارة الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ 39 نقطة.كلوب يؤكد إصابة لاعب ليفربولإلى ذلك، أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب، خبرا حزينا لجماهير الريدز، بعد التعادل مع آرسنال.وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرض كوستاس تسيميكاس لكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة".وأضاف: "أحب أن أوجه الشكر للجماهير في آنفيلد، بعد أن انتقدتهم الأسبوع الماضي، لقد كان تشجيعهم استثنائيا".وأكد: "آرسنال دخل المباراة بقوة كبيرة، بعد أن حصل على ركلة ركنية وخطأ في أول 4 دقائق، ونجح في استغلال ذلك وتقدم بهدف، بعدما أدركنا التعادل، سيطرنا على المباراة.. في الشوط الثاني كان يجب أن نسجل، لقد خلقنا عدة فرص، وضغطنا بشكل قوي".وأكمل: "آرسنال فريق استثنائي حقا، لكن بعد التعادل، شعرنا أنهم كانوا مهتزين، وكان يجب علينا استغلال ذلك".وسخر كلوب من عدم احتساب ركلة جزاء للريدز في الشوط الأول من المباراة، بداعي وجود لمسة يد على مارتن أوديجارد نجم آرسنال.وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد شاهدت لمسة اليد على أوديجارد.. أنا متأكد من أن شخصا ما سيأتي ليشرح لي لماذا لم تحتسب هذه اللعبة".وأضاف المدرب الألماني: "لا أقول إن الحكم كريس كافانا يمكنه رؤية ذلك، لأنني لا أعرف أين كان في تلك اللحظة".وألقى كلوب باللوم على تقنية الفيديو، بقوله "كيف يمكن لرجل يجلس في مكتب، أن يرى هذه اللعبة ولا يتوصل إلى نتيجة أنه ربما هناك لمسة يد، وهل يستحق الحكم أن يلقي نظرة أخرى عليها أم لا؟".وقلل كلوب من المخاوف بشأن أزمة في مركز الظهير الأيسر بعد انضمام تسيميكاس إلى أندي روبرتسون في قائمة المصابين.وتعرض اللاعب اليوناني الدولي لكسر في الترقوة خلال مباراة آرسنال، بعد التحام من بوكايو ساكا، ما أدى إلى اصطدام تسيميكاس بمديره الفني كلوب خارج حدود الملعب.ويغيب روبرتسون منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب خلع في الكتف تطلب عملية جراحية، ولكنه يبقى على بعد أسابيع قليلة من العودة، لينتقل بذلك قلب الدفاع جو جوميز لشغل الجبهة اليسرى، بعد أن كان خيارا بديلا في الجهة اليمنى لإراحة زميله ترينت ألكسندر أرنولد.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب الشاب لوك تشامبرز (18 عاما) شارك في مباريات الدوري الأوروبي وكأس الرابطة هذا الموسم، وليس من المرجح أن يشغل الجبهة اليسرى في مباراة بيرنلي بجولة البوكسينج داي، أو عندما يستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل، أو عند مواجهة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكنه سيكون خيارا للدعم عند الضرورة.قال كلوب "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جو جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".وأضاف المدرب الألماني "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".وتابع "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".وأشار المدير الفني لليفربول "لقد تعرض روبرتسون لإصابة مختلفة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للتعافي، نحتاج إلى الحظ في هذه اللحظات، والآن علينا التأكد من جاهزية جو جوميز للمباراة المقبلة".ويعاني ليفربول مع قائمة طويلة من المصابين تضم روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان بايسيتيتش.ورغم توقف الدوري الإنجليزي في كانون الثاني (يناير)، تنتظر ليفربول 7 مباريات على الأقل في الشهر المقبل ربما تزيد إلى ثماني مباريات إذا تأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي بخلاف مباراتين ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة.أرتيتا راض عن التعادلأما مدرب آرسنال ميكيل، فأكد سعوره بالرضا بعد تعادل فريقه مع ليفربول، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت مباراة لا تصدق، فهي واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاما في البريميرليج".وأضاف "في بعض اللحظات، كنا قريبين من الفوز، وفي آخر 20 دقيقة أردنا ذلك بقوة، لكن التعادل نتيجة عادلة، كنا مصممين على الهجوم وإلحاق الضرر بالخصم، لكن ليفربول يسبب الفوضى ويلعب للأمام دائما، وهو الأفضل في العالم بشأن القيام بذلك".وعن هدف آرسنال المبكر، علق "كان الصوت صاخبا منذ البداية، لقد بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق ذلك، وأحب أن يتمكن لاعبونا من التعامل مع الأمر".وأتم "أنا سعيد لتصدر جدول البريميرليج، وغدا نتناول عشاء جميلا مع عائلاتنا، ثم نعود إلى العمل".فان دايك مهددوأفاد تقرير صحفي، بأن الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، قد يتعرض لعقوبة الإيقاف.ونقلت صحيفة "ميرور" مقطع فيديو، يظهر فان دايك وهو يسخر من الحكم كريستوفر كافانا، لعدم احتساب خطأ لصالح ليفربول في الشوط الثاني.وبدا على فان دايك، من خلال مقطع الفيديو، أنه يتهم الحكم بالسكر، حيث أشار له بزجاجة كحول.ومن حسن حظ قائد ليفربول، أن حكم الساحة لم يشاهد إيماءاته، لكن من المحتمل في حال وصول مقطع الفيديو للاتحاد الإنجليزي، توقيع عقوبة على اللاعب.وبعد المباراة، قال فان دايك، إن فريقه سيواصل الضغط على آرسنال في صدارة ترتيب البريميرليج، وأوضح في تصريحات لـ"بي بي سي": "كانت مواجهة جيدة جدا. كانت لنا لحظاتنا، وهم أيضا فريق جيد.. كانت مباراة مكثفة لكلا الجانبين".وأضاف: "حصلنا على نقطة واحدة فقط، لكن الآن ليس هناك الكثير من الوقت للتفكير في الأمر كثيرا".وعما إذا كان آرسنال هو أفضل فريق واجهه الريدز هذا الموسم، حتى الآن، قال: "مانشستر سيتي فريق جيد جدا أيضا.. لكن آرسنال في قمة الترتيب، ونأمل أن نكون هناك كذلك.. وسنواصل الضغط عليهم".وعن استعدادات الفريق خلال عيد الميلاد، قال: "لقد فقدنا لاعبا اليوم أيضا (كوستاس تسيميكاس)، إنه وضع حساس.. يوم الثلاثاء سنلعب مباراتنا الثالثة في 9 أيام.. هذا الأمر يؤثر سلبا.. يؤثر كثيرا عقليا وجسديا".نيكيتاه باق مع آرسنالذكرت تقارير صحفية أمس، أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، اتخذ قراره بشأن مستقبل مهاجمه إيدي نكيتياه.ولا يحظى نكيتياه بثقة أرتيتا للعب أساسيا، حيث يفضل المدرب الإسباني عليه، النجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لأداء دور المهاجم الصريح.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن أرتيتا عازم على عدم التفريط بنكيتياه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.ويتصدر نكيتياه ترتيب هدافي آرسناب بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف، واستغل في وقت سابق تعرض جيسوس للإصابة، كي يحظى بمكان في التشكيل الأساسي.ويتصدر آرسنال حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة امام مطارده ليفربول، ويأمل أرتيتا أن تتمتع قائمة الفريق بالعمق اللازم لمواصلة المنافسة، ولهذا السبب بأنه لا يريد الاستغناء عن نكيتياه.وأبدى ناديا برينتفورد وكريستال بالاس، رغبتهما في ضم نكيتياه، في وقت يريد فيه المهاجم الإنجليزي، اللعهب بانتظام، لتعزيز فرصه في الانضمام إلى منتخب بلاده المشارك في نهائيات كأس أوروبا 2024. -(وكالات)