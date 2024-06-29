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Jordan News النسخة المطبوعة

يزن النعيمات قريبا في السعودية.. وهذه تفاصيل الصفقة

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اللاعب يزن النعيمات - (أرشيفية)
اتفق نادي العروبة، مع لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، وذلك في ظل رغبة النادي بالتدعيم استعداداً للموسم المقبل.اضافة اعلان

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن "نادي العروبة اتفق مع الدولي الأردني يزن النعيمات، على الانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية والتعاقدية بشكل رسمي".

وجاء التعاقد مع يزن النعيمات في ظل رغبة النادي بتدعيم صفوفه بأكثر من صفقة، بعد العودة إلى مسابقة دوري روشن للمحترفين خلال الموسم المقبل، رفقة أندية الخلود والقادسية.

وكان يزن النعيمات فسخ تعاقده مع نادي الأهلي القطري بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، بعد إتمام كافة الأمور الخاصة بهذا الملف بصورة نهائية.
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