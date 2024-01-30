يزن النعيمات: مسامحكم لوجه الله

قال لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات، اليوم الثلاثاء، عبر خاصية الستوري على مواقع التواصل الاجتماعي ( إنستجرام ):" أنا مسامحكم لوجه الله تعالى".



وكتب النعيمات: " بدي أحكي لكل حدا سبني أنا مسامحك لوجه الله تعالى، لكن من حقي أفرح وأنبسط بدون ما أذيك ولا أسبك وأنت كذالك".



وتابع النعيمات قائلا : "فرحتي مشروعة وما فيها ولا أي خطأ لكن يمكن وقت فرحي بالنسبة الك مش مناسب". وختم يقول: "بعتذر لأي حدا ضايقته وبنضل اخوان وحبايب وبالنهاية كلها مباراة كرة قدم .. هاردلك للعراق

الشقيق وللشعب العراقي وبنضلنا نحبكم".

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وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم فوزا دراماتيكيا وتاريخيا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت الاثنين على ستاد خليفة الدولي، ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.



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