الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ينتظر مصيبة أوروبية .. الكشف عن سبب تأجيل إعلان مبابي انضمامه إلى ريال مدريد!

ملب
اللاعب كيليان مبابي

يواصل كيليان مبابي، التكتم على مستقبله وخطوته القادمة، بالرغم من ارتباطه بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

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وينتهي عقد مبابي، مع الفريق الباريسي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، وإن كانت التقارير الصحفية تشير إلى عدم نية اللاعب في التجديد، ورحيله عن باريس والانضمام إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.


ومن جانبه يعتقد جيروم روتن، أسطورة باريس سان جيرمان السابق، أن مبابي سيرحل عن الفريق الفرنسي، وسيعلن ذلك قبل بطولة اليورو الصيف القادم، وقال: "سيعلن مبابي رحيله قبل بطولة أمم أوروبا، وسيحدث ذلك عندما يتم اقصاء باريس سان جيرمان، أو ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا".

 

وتابع: "طالما هناك إمكانية لإقامة مباراة بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فلن يعلن مبابي رحيله".


جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، سيواجه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في الدور ذاته.

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