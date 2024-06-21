 
السبت 22 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

يورو 2024: النمسا تتغلب على بولندا بـ 3 أهداف لهدف

النمسا تطيح ليفاندوفسكي وزملاءه.. وبولندا في موقف حرج
النمسا تطيح ليفاندوفسكي وزملاءه -(وكالات)

أحيت النمسا آمالها في تخطي دور المجموعات، بفوزها المستحق على بولندا 3-1، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة أوروبا المقامة في ألمانيا.

وسجل مدافع فاينورد الهولندي غيرنوتت تراونر (9) ولاعب وسط لايبزيغ الألماني كريستوف باومغارتنر (66) ومهاجم إنتر ميلان الإيطالي ماركو أرناوتوفيتش (78 من ركلة جزاء) أهداف النمسا، ومهاجم إسطنبول باشاك شهير التركي كرشيشتوف بيونتيك (30) هدف بولندا.

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وتلعب لاحقا المتصدرتان هولندا وفرنسا في المجموعة ذاتها.
وعوضت النمسا سقوطها أمام فرنسا 0-1 في الجولة الأولى، وبات في رصيد المنتخبين، ومعهما هولندا، 3 نقاط.


في المقابل، وضعت بولندا قدما خارج النهائيات بخسارتها الثانية تواليا، عقب الأولى أمام هولندا 1-2، علما أنها تمني النفس في تخطي الدور الأول للمرة الثانية في مشاركتها الخامسة تواليا وفي تاريخها.


وتلتقي النمسا مع هولندا في برلين، وبولندا مع فرنسا في دورتموند، في الجولة الأخيرة، الثلاثاء.

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